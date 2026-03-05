Самые большие недостатки Google Pixel, которые надо исправить в новой модели

Google прошла один из самых впечатляющих дизайнерских путей в истории смартфонов. Каждое поколение с Pixel 6 по Pixel 9 приносило кардинальное или почти кардинальное обновление внешности. Pixel-телефоны узнаваемы с первого взгляда: яркие цвета, фирменная камера-полоска, стильные материалы. Но визуальная привлекательность — это лишь половина истории. И даже Pixel 10a — не провал и его можно смело покупать, в своей ценовой категории. Но когда берёшь Pixel 10 в руки после iPhone или Samsung Galaxy, сразу ощущаешь разницу. И разница эта — не в пользу Google.

Недостатки Google Pixel 10, о которых все молчат

Дизайн Pixel 10 продуман и красив — это очевидно. Но когда говорим о том, что смартфонам Google срочно нужно улучшение, речь идёт не о внешнем виде, а о том, как они построены физически. Пока их уникальность лишь точечная. Даже Pixel 10 Pro Fold можно купить только ради этих двух функций.

Каждое инженерное решение на этапе разработки влияет на итоговый продукт. Так же, как мы хотим, чтобы приложения эффективно использовали ресурсы системы, хочется, чтобы и физические компоненты телефона занимали пространство рационально. Если устройство можно сделать тоньше и легче без потери функциональности, батареи и возможностей — так и нужно поступать.

Pixel-телефоны заметно тяжелее и толще конкурентов. Базовый Google Pixel 10 весит 204 грамма — на 37 граммов больше Samsung Galaxy S26 и на 27 граммов больше iPhone 17. Чтобы почувствовать разницу наглядно: официальный силиконовый чехол Google для Pixel 10 весит около 34 граммов. То есть iPhone 17 или Galaxy S26 с чехлом, скорее всего, будут весить примерно столько же, сколько голый Pixel 10 без чехла.

По толщине картина ещё более показательна: Pixel 10 имеет толщину 8,6 мм. Для сравнения, базовый iPhone 17 с теми же магнитами Qi2 внутри имеет толщину всего 7,95 мм. Google добавила 0,1 мм по сравнению с Pixel 9, сославшись на встроенные магниты PixelSnap — но это не оправдание, когда конкуренты делают такой же телефон более тонким.

Это не только эстетическая, но и практическая проблема. Мы держим телефоны в руках часами каждый день. Лишний вес и толщина дают о себе знать постоянно: труднее удерживать устройство одной рукой, со временем появляется дискомфорт в запястье. Более тонкий и лёгкий телефон позволяет использовать чехол и магнитные аксессуары без ощущения лишнего балласта.

В чем Pixel хуже остальных телефонов

Отставание в весе и толщине можно было бы простить, если бы Google компенсировала это смелыми инновациями в материалах. Но этого не происходит. Pixel 10 использует одну из старейших комбинаций в мире смартфонов — алюминий и стекло. В 2026 году конкуренты уже давно довели этот тандем до совершенства, добившись максимальной тонкости при сохранении прочности и премиального ощущения.

Если бы Google экспериментировала с эко-кожей, как Motorola или OnePlus, или предлагала нечто по-настоящему новое — можно было бы говорить об осознанном выборе. Но пока компания просто использует стандартные материалы и при этом проигрывает конкурентам по ключевым физическим параметрам.

PixelSnap — действительно классная технология, и добавление магнитной экосистемы в Pixel 10 заслуживает похвалы. Однако Apple реализует MagSafe уже почти пять лет. Этого недостаточно, чтобы перевесить остальные недостатки. Хочется видеть от Google большего: сверхтонкий форм-фактор для Pixel 11 Pro Fold, стекло с хорошей защитой от царапин наподобие Ceramic Shield 2, антибликовые покрытия уровня Gorilla Armor 2. Что-то, что говорило бы потребителям: дизайн по-прежнему в приоритете.

Что будет в Pixel 11

Когда думаешь о том, почему покупатели выбирают Pixel вместо Samsung или Apple, на первый план выходит программная часть. Pixel объективно опережает конкурентов в области ПО, инструментов искусственного интеллекта и общей оптимизации системы. С железом — противоположная история. Samsung и Apple, возможно, и топчутся на месте несколько поколений подряд, но при этом всё равно выигрывают у Google по физическому исполнению устройств.

Pixel выглядят великолепно. Тот же Lemongrass для Pixel 10 — одно из лучших цветовых решений нынешнего цикла. Но ощущение в руке не соответствует уровню флагмана. Жертвовать весом, толщиной и отсутствием инноваций ради программных преимуществ — неприемлемый компромис для ежедневного использования.

Pixel 11 должен получить оптимизацию железа. Если это произойдёт, Pixel легко станет лучшим смартфоном для большинства пользователей. Если нет — разочарование неизбежно, а вместе с ним и потеря той части аудитории, для которой ощущение устройства в руке так же важно, как его умное программное обеспечение.