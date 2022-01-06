Самые большие провалы в мире смартфонов 2021

Можно не сомневаться, что 2021 год не оправдал надежд многих фанатов технологий и стал не таким, как некоторые из нас предполагали. Мы вошли в год с большой надеждой на что-то новое. Отчасти мы получили несколько крутых страниц в книге истории технологий, но были и позорные главы. Лично мне кажется, что 2021 год не смог реализовать свой потенциал. На это было много причин: от covid-19, который не сдает позиции, и кризиса полупроводников до неправильных решений, принятых самими производителями. Эти шаги и решения мы обсудим ниже. А прежде чем читать, ответьте сами себе на вопрос, что вы считаете провалом года в мобильной индустрии. Потом обсудим в комментариях, совпали ли наши мнения.

Есть ли еще телефоны LG

Чем больше компаний производят и продают смартфоны, тем лучше. Так мы получаем конкуренцию и улучшение качества, но количество производителей иногда сокращается, а не растет.

Ссылаясь на годы финансовых потерь мобильного подразделения (4,5 миллиарда долларов), LG объявила 5 апреля 2021 года, что окончательно выйдет из бизнеса смартфонов к 31 июля. Компания объяснила, что вместо этого сосредоточится на оставшихся бизнес-единицах, включая бытовую технику, телевизоры, оборудование для умного дома и другие отрасли.

Мобильные амбиции LG уходят корнями в 1990-е годы. Бренд появился в общественном сознании с популярными телефонами, такими как, ENv и Chocolate, а затем вошел в пространство смартфонов с именитыми устройствами современности, включая серию G и Nexus 4.

Если есть одна вещь, за которую следует запомнить компанию, так это ее смелые поступки. LG всегда стремилась идти своим путем, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны внутреннего соперника на корейском рынке — Samsung. Достаточно взглянуть на модульный LG G5, V20 с двумя экранами или поворотный дисплей LG Wing, чтобы убедиться в смелости решений ее руководителей и инженеров. Я никогда не был фанатом LG и часто критиковал ее устройства, но жалко, что их с нами больше нет.

Microsoft Duo 2 — провал года

Оригинальный складной телефон Microsoft Duo с двумя экранами стал настоящим провалом. В нем отсутствовали многие основные функции, а программное обеспечение было еще хуже, чем прогнозировалось после презентации. Фактически, к декабрю 2021 года телефон все еще не получил Android 11, несмотря на то, что ему уже больше года.

Компания попыталась исправить свои ошибки с помощью Microsoft Duo 2, но все же не смогла этого сделать. Гаджет стал лучше по всем направлениям, но к прогрессу это не привело.

Устройство должно было сделать уникальным то, что оно состоит из двух экранов. Две 5,3-дюймовые панели объединяются, образуя 8,3-дюймовый экран большего размера для расширенного рабочего пространства. Проблема в том, что это рабочее пространство прерывается из-за большого зазора между двумя половинами телефона. В итоге, с одним приложением на двух экранах работать неприятно, а если запускать их на половинке, то мы ничего не выигрываем на фоне обычного смартфона. Другими словами, у Duo 2 пока нет убедительного варианта использования.

Минусы дополняют внушительный ценник в 1 499 долларов и дополнительные 129 долларов за стилус, и несмотря на свои улучшения, гаджет просто не является конкурентом Samsung Galaxy Z Fold 3. А ведь стоит он почти столько же.

Будет ли выпускаться Galaxy Note

Серия Samsung Galaxy Note — одна из самых популярных и узнаваемых в мире. Армия помешанных на стилусах владельцев мобильных устройств с нетерпением ждет возможности обновлять свои ”заметки” с каждой итерацией. И вот теперь ее нет.

Честно говоря, Samsung нас подготовила. Компания почти год намекала, что могла бы отказаться от Galaxy Note. Телефон, о котором обычно объявляют в августе или сентябре, в этом году не появился, и мы точно знаем, почему: вместо этого Samsung полностью переключила усилия на свою линейку складных устройств.

Прошлым летом Samsung с большой помпой анонсировала Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. И теперь у Z Fold 3 есть поддержка S Pen и стандартный набор функций Samsung для Note. Например, Samsung перенесла Air Command в Note, шаблоны для заметок и инструменты для рисования. Это не намекает, а просто кричит о том, что Z Fold 3 с большим внутренним экраном стал преемником Note.

Можно надеяться, что в 2022 году мы увидим Note 22, но шансы на это минимальны, если не сказать мизерны.

Скорость зарядки Google Pixel 6

Когда Google анонсировала Pixel 6 Pro и Pixel 6, она очень хотела упомянуть о принятии протокола зарядки USB Power Delivery PPS. Кроме того, она рекомендовала потребителям использовать ее новейший адаптер USB-C мощностью 30 Вт (конечно же, он продается отдельно) для достижения пиковых скоростей зарядки.

Было логично предположить, что семейство Pixel 6 заряжается с мощностью 30 Вт. К сожалению, это не так. Многочисленные тестирования показали, что максимальная мощность зарядки составляет всего 22 Вт, а средняя находится в районе 13 Вт.

Технически Google не лгала, потому что на самом деле никогда не говорила, что телефоны будут заряжаться на 30 Вт. А после презентации она и вовсе подтвердила выводы экспериментаторов и признала, что серия Pixel 6 не заряжается на 30 Вт даже при использовании соответствующего зарядного устройства.

Ложь или нет, но все это было просто неприятно. Поэтому включаем этот факт в данный список провалов года.

Политика OnePlus

OnePlus начала жизнь, стремясь стать брендом для энтузиастов. У нее был умный отдел маркетинга, который полагался на смекалку каждый раз, когда выпускал новый телефон. В результате появилась компания, которая создала прочную базу фанатов и стояла отдельно от своего владельца, Oppo, под большим зонтиком холдинга BBK. К концу 2021 года стало ясно, что время выдающихся достижений OnePlus подходит к концу.

В июле компания объявила, что OnePlus и Oppo объединят свои исследовательские группы по оборудованию. Конечным результатом будут телефоны OnePlus и Oppo, которые станут слишком похожими друг на друга. К этому ли шел самый независимый бренд на протяжении 10 лет?

Кроме того, компании объединила свои операции по разработке программного обеспечения. В то время, как любимая Oxygen OS будет по-прежнему появляться на телефонах OnePlus, продаваемых за пределами Китая, телефоны OnePlus, продаваемые в Китае, будут работать под управлением Color OS от Oppo. Значит, компания уже не сможет выделяться своими решениями.

А еще изменилась ее политика в отношении смартфонов. Раньше она выдавала по одному устройству флагманского класса каждый год. Однако в 2020 и 2021 годах начало выходить все подряд, включая гаджеты в самых низких ценовых категориях. Это еще больше подорвало репутацию OnePlus среди давних поклонников.