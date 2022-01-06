Самые большие провалы в мире смартфонов 2021

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин 0

Можно не сомневаться, что 2021 год не оправдал надежд многих фанатов технологий и стал не таким, как некоторые из нас предполагали. Мы вошли в год с большой надеждой на что-то новое. Отчасти мы получили несколько крутых страниц в книге истории технологий, но были и позорные главы. Лично мне кажется, что 2021 год не смог реализовать свой потенциал. На это было много причин: от covid-19, который не сдает позиции, и кризиса полупроводников до неправильных решений, принятых самими производителями. Эти шаги и решения мы обсудим ниже. А прежде чем читать, ответьте сами себе на вопрос, что вы считаете провалом года в мобильной индустрии. Потом обсудим в комментариях, совпали ли наши мнения.

Глядя на некоторые ситуации из 2021 года, хочется сказать: «Это фиаско, братан».

Есть ли еще телефоны LG

Чем больше компаний производят и продают смартфоны, тем лучше. Так мы получаем конкуренцию и улучшение качества, но количество производителей иногда сокращается, а не растет.

Ссылаясь на годы финансовых потерь мобильного подразделения (4,5 миллиарда долларов), LG объявила 5 апреля 2021 года, что окончательно выйдет из бизнеса смартфонов к 31 июля. Компания объяснила, что вместо этого сосредоточится на оставшихся бизнес-единицах, включая бытовую технику, телевизоры, оборудование для умного дома и другие отрасли.

Мобильные амбиции LG уходят корнями в 1990-е годы. Бренд появился в общественном сознании с популярными телефонами, такими как, ENv и Chocolate, а затем вошел в пространство смартфонов с именитыми устройствами современности, включая серию G и Nexus 4.

Если есть одна вещь, за которую следует запомнить компанию, так это ее смелые поступки. LG всегда стремилась идти своим путем, несмотря на жесткую конкуренцию со стороны внутреннего соперника на корейском рынке — Samsung. Достаточно взглянуть на модульный LG G5, V20 с двумя экранами или поворотный дисплей LG Wing, чтобы убедиться в смелости решений ее руководителей и инженеров. Я никогда не был фанатом LG и часто критиковал ее устройства, но жалко, что их с нами больше нет.

Как минимум, это очень необычно.

Microsoft Duo 2 — провал года

Оригинальный складной телефон Microsoft Duo с двумя экранами стал настоящим провалом. В нем отсутствовали многие основные функции, а программное обеспечение было еще хуже, чем прогнозировалось после презентации. Фактически, к декабрю 2021 года телефон все еще не получил Android 11, несмотря на то, что ему уже больше года.

Компания попыталась исправить свои ошибки с помощью Microsoft Duo 2, но все же не смогла этого сделать. Гаджет стал лучше по всем направлениям, но к прогрессу это не привело.

Устройство должно было сделать уникальным то, что оно состоит из двух экранов. Две 5,3-дюймовые панели объединяются, образуя 8,3-дюймовый экран большего размера для расширенного рабочего пространства. Проблема в том, что это рабочее пространство прерывается из-за большого зазора между двумя половинами телефона. В итоге, с одним приложением на двух экранах работать неприятно, а если запускать их на половинке, то мы ничего не выигрываем на фоне обычного смартфона. Другими словами, у Duo 2 пока нет убедительного варианта использования.

Это никуда не годится.

Минусы дополняют внушительный ценник в 1 499 долларов и дополнительные 129 долларов за стилус, и несмотря на свои улучшения, гаджет просто не является конкурентом Samsung Galaxy Z Fold 3. А ведь стоит он почти столько же.

Будет ли выпускаться Galaxy Note

Серия Samsung Galaxy Note — одна из самых популярных и узнаваемых в мире. Армия помешанных на стилусах владельцев мобильных устройств с нетерпением ждет возможности обновлять свои ”заметки” с каждой итерацией. И вот теперь ее нет.

Честно говоря, Samsung нас подготовила. Компания почти год намекала, что могла бы отказаться от Galaxy Note. Телефон, о котором обычно объявляют в августе или сентябре, в этом году не появился, и мы точно знаем, почему: вместо этого Samsung полностью переключила усилия на свою линейку складных устройств.

Прошлым летом Samsung с большой помпой анонсировала Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3. И теперь у Z Fold 3 есть поддержка S Pen и стандартный набор функций Samsung для Note. Например, Samsung перенесла Air Command в Note, шаблоны для заметок и инструменты для рисования. Это не намекает, а просто кричит о том, что Z Fold 3 с большим внутренним экраном стал преемником Note.

Такой смартфон потеряли…

Можно надеяться, что в 2022 году мы увидим Note 22, но шансы на это минимальны, если не сказать мизерны.

Скорость зарядки Google Pixel 6

Когда Google анонсировала Pixel 6 Pro и Pixel 6, она очень хотела упомянуть о принятии протокола зарядки USB Power Delivery PPS. Кроме того, она рекомендовала потребителям использовать ее новейший адаптер USB-C мощностью 30 Вт (конечно же, он продается отдельно) для достижения пиковых скоростей зарядки.

Было логично предположить, что семейство Pixel 6 заряжается с мощностью 30 Вт. К сожалению, это не так. Многочисленные тестирования показали, что максимальная мощность зарядки составляет всего 22 Вт, а средняя находится в районе 13 Вт.

Технически Google не лгала, потому что на самом деле никогда не говорила, что телефоны будут заряжаться на 30 Вт. А после презентации она и вовсе подтвердила выводы экспериментаторов и признала, что серия Pixel 6 не заряжается на 30 Вт даже при использовании соответствующего зарядного устройства.

Без ложки дегтя в этой бочке меда не обошлось.

Ложь или нет, но все это было просто неприятно. Поэтому включаем этот факт в данный список провалов года.

Политика OnePlus

OnePlus начала жизнь, стремясь стать брендом для энтузиастов. У нее был умный отдел маркетинга, который полагался на смекалку каждый раз, когда выпускал новый телефон. В результате появилась компания, которая создала прочную базу фанатов и стояла отдельно от своего владельца, Oppo, под большим зонтиком холдинга BBK. К концу 2021 года стало ясно, что время выдающихся достижений OnePlus подходит к концу.

В июле компания объявила, что OnePlus и Oppo объединят свои исследовательские группы по оборудованию. Конечным результатом будут телефоны OnePlus и Oppo, которые станут слишком похожими друг на друга. К этому ли шел самый независимый бренд на протяжении 10 лет?

OnePlus в последнее время оказывается во все более спорных ситуациях.

Кроме того, компании объединила свои операции по разработке программного обеспечения. В то время, как любимая Oxygen OS будет по-прежнему появляться на телефонах OnePlus, продаваемых за пределами Китая, телефоны OnePlus, продаваемые в Китае, будут работать под управлением Color OS от Oppo. Значит, компания уже не сможет выделяться своими решениями.

А еще изменилась ее политика в отношении смартфонов. Раньше она выдавала по одному устройству флагманского класса каждый год. Однако в 2020 и 2021 годах начало выходить все подряд, включая гаджеты в самых низких ценовых категориях. Это еще больше подорвало репутацию OnePlus среди давних поклонников.

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Samsung
Samsung стала зарабатывать больше. Почему так получилось

То, что Samsung находится на первом месте по продажам смартфонов, знают многие. Не так давно к ней максимально близко подобралась Xiaomi, но лидерство корейцев пока остается за ними. При этом доходы компаний не зависят от положения в рейтинге. Например, Apple, которая обеспечивает iPhone от силы 10% мирового рынка, зарабатывает на нем больше других компаний. Но сейчас выяснился один очень интересный факт, который говорит многое о Samsung и рынке технологий в целом. Он касается доходов южнокорейской компании во втором квартале 2021 года. Это не просто небольшая статья доходов, а сразу треть прибыли компании. Уже догадались о чем речь?

Читать далее
Xiaomi Mi Mix 4
Xiaomi Mi Mix 4 выйдет 10 августа. Что от него ждать

Следующая неделя станет одной из самых загруженных в году. Мы уже не раз говорили о том, что именно на следующей неделе выйдут новые телефоны Samsung. Компания проведет свою презентацию 11 августа. Но теперь появилась еще более интересная новость - 10 августа проведет свою презентацию Xiaomi. Событие было подтверждено основателем Xiaomi Лэем Цзюнем. Сложно назвать такое стечение обстоятельств совпадением, хотя это, конечно, возможно, но интересно нам другое - новый смартфон. Им станет Xiaomi Mi Mix 4. То, что он выйдет до конца года, подтверждали еще весной, но мало кто знал, каким он будет. Теперь кое-какая ясность появилась.

Читать далее
Honor
Сервисы Google и топовое железо. Сможет ли Honor Magic 3 заменить Huawei

Не знаю, как вы, а я ждал этот момент. Мне всегда нравились телефоны Huawei и Honor. Поэтому я сильно расстроился после введения санкций и постепенного прекращения истории этих смартфонов. Когда стало известно, что бренд Honor продали и он может получить второй шанс, я стал следить за ситуацией, и поэтому делал большую ставку на презентацию Honor Magic 3. Я ждал смартфона, который сможет заменить те Huawei, которые мы потеряли. Презентация прошла и осталось несколько двоякое впечатление, которым и хочется поделиться. А заодно рассказать о том, что вообще из себя представляют новые смартфоны.

Читать далее
Новый комментарий