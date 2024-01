Самые большие провалы в мире смартфонов в 2023 году

В 2023 году в индустрии смартфонов было много ярких моментов. У Samsung наконец-то появилось больше конкурентов для складных телефонов, телефоны среднего ценового диапазона продолжали набирать обороты, а политика обновления программного обеспечения претерпела значительные изменения. Однако не все было так хорошо. На каждую крупную победу в мире смартфонов в этом году приходился разной степени провал. Чтобы было интереснее вспоминать итоги года, мы решили собрать самые интересные из этих провалов, которые случились в 2023 году.

iMessage на Android

Компания Nothing любит создавать шумиху из ничего. Временами кажется, что маркетологи в компании вообще не общаются с разработчиками и программистами. Одним из примеров является Nothing Chats, ставший крупным провалом в индустрии смартфонов и вызвавший много негатива в адрес молодого бренда.

Nothing Chats — это приложение для обмена сообщениями, которое позволяло владельцам Nothing Phone использовать iMessage на базе приложения Sunbird. К сожалению, быстро выяснилось, что технология, лежащая в основе Sunbird, имеет серьезные проблемы с безопасностью и конфиденциальностью. Стоит ли удивляться, что компания удалила Nothing Chats из магазина приложений?

iPhone 15 Pro сильно греется

В сентябре Apple представила iPhone 15, и люди быстро обнаружили, что модели c приставкой Pro греются больше обычного. При длительных нагрузках телефоны заметно нагревались по сравнению с конкурентами на Android.

Многие так же отмечали, что телефоны неоправданно сильно нагреваются во время зарядки. Это было особенно интересно на фоне того, что iPhone 15 Pro заряжается медленнее, чем Galaxy S23 Ultra. К счастью, купертиновцы выпустили обновление программного обеспечения для новинки, которое устранило проблемы с нагревом. Но это все равно было заметным промахом для такой крупной компании.

BBK против Nokia

Еще одним из провалов 2023 года стала юридическая тяжба китайского конгломерата BBK с Nokia. Это привело к тому, что бренды BBK, в первую очередь OPPO и vivo, либо прекратили, либо сильно сократили свою деятельность в Европе. Нас это почти не коснулось, но сама ситуация выглядит очень неприятной.

Самой громкой жертвой стал OPPO Find X6 Pro. Это хорошее устройство, и оно, безусловно, стало одним из лучших камерофонов в мире. Но решение выпустить его только в Китае действительно разочаровывает. Nokia и BBK должны прийти к соглашению в 2024 году. Как-то решать эту проблему нужно.

Новый складной телефон Honor

HONOR представила Magic Vs — свой первый глобально доступный складной телефон — еще на MWC 2023. Однако в июле, когда компания представила Magic V2 в Китае, это устройство выбило ее из колеи. Ультратонкий раскладной телефон с разумно спроектированным внешним экраном, поддержкой стилуса и отличными характеристиками? Да, но нет.

HONOR представила Magic V2 на выставке IFA 2023 в августе, но затем заявила, что раскладушка выйдет на мировой рынок только в первом квартале 2024 года. Это как минимум через шесть месяцев после китайского запуска. Такая задержка оставила не просто дверь, а огромные вороты открытыми для конкурентов, среди которых оказался OnePlus Open и некоторые другие складные смартфоны.

Медленные обновления смартфонов

За последние пару лет многие крупные бренды смартфонов объявили о значительно более длительном сроке выпуска обновлений. Но пока не все стремятся двигаться в эту сторону. ASUS, Sony, POCO, TCL и ZTE продолжат держаться за очень короткие сроки обновления смартфонов.

Как правило, эти бренды предлагали одно или два крупных обновления ОС и два или три года исправлений безопасности. Это особенно непростительно для Sony и ее Xperia 1 V стоимостью 1400 долларов. Удивительно, что это возможно в мире, где можно купить какой-нибудь Samsung в пять раз дешевле, но с существенно более долгим периодом обновлений.

Провальный планшет Google

Это не относится к телефонам, но это была большая ошибка, и не сказать об этом нельзя. Google предложила действительно классную концепцию, когда анонсировала планшет Pixel Tablet и сопутствующую док-станцию с колонками. Поместите Pixel Tablet в док-станцию и вы получите умный дисплей. Но не все так здорово.

Самая большая проблема заключается в том, что док-станция становится бесполезной, когда вы вынимаете планшет. Док-станция не поддерживает ни Bluetooth, ни другие способы трансляции звука, ни Ассистента, когда в ней нет планшета. Можно было бы сделать ее более функциональной и тогда это был бы приятный полноценный гаджет.

Датчик температуры Pixel 8 Pro

Еще в мае мы с трудом поверили в утечку видео, на котором Pixel 8 Pro использовался в качестве термометра. Но это оказалось правдой, поскольку телефон действительно поставляется с датчиком температуры на задней панели.

К сожалению, фактическая реализация также оказалась скорее диковинкой, чем чем-то полезным. Тестирование показало, что датчик температуры Pixel 8 Pro существенно менее точный, чем специализированный ИК-термометр. Не помогло и то, что такой дорогой телефон приходится держать на расстоянии пяти сантиметров от нужного объекта, что не очень удобно. Поэтому данную функцию тоже отнесем к провалам.