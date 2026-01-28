Самые ожидаемые смартфоны 2026 года: полный календарь релизов

Артем Сутягин

Январь 2026 года оказался насыщенным месяцем для индустрии мобильных устройств. Большинство анонсов касались устройств среднего ценового сегмента, таких как Realme 16 Pro и Honor Power 2, но были представлены и флагманы, включая Honor Magic 8 RSR и RedMagic 11 Air. Судя по активности января, текущий год обещает стать одним из самых продуктивных в плане выпуска новых смартфонов. Впереди нас ждет еще много заманчивых новинок. Вот и давайте обсудим их, чтобы понимать, чего нам ждать.

Самые ожидаемые смартфоны 2026 года: полный календарь релизов. Это только одна из новинок, которые мы ждем в этом году. Их будет еще много. Изображение: TMCARS. Фото.

Это только одна из новинок, которые мы ждем в этом году. Их будет еще много. Изображение: TMCARS

Февраль: новинки от Samsung и Google

Февраль традиционно открывает Samsung с обновлением линейки Galaxy A. Ожидается выход Galaxy A57 и Galaxy A37. Оба устройства уже засветились в сертификационных базах данных, что позволяет составить представление об их характеристиках.

Galaxy A57, вероятно, получит процессор Exynos 1680, AMOLED-дисплей, батарею на 5000 мАч и тройную камеру с основным датчиком на 50 МП. Младшая модель A37 может оснащаться чипом Exynos 1480 при сохранении аналогичного дисплея и емкости аккумулятора.

Позже в феврале компания представит серию Galaxy S26, включающую базовую, Plus и Ultra версии. Радикальных изменений в дизайне не предвидится, акцент сделан на улучшении дисплеев, модернизации камер и обновлении процессоров. Интересной особенностью может стать функция Privacy Display и использование двухчиповой стратегии с вариантами из Exynos и Snapdragon в зависимости от региона.

Февраль: новинки от Samsung и Google. Galaxy S26 не удивит новым дизайном. Изображение: CNET. Фото.

Galaxy S26 не удивит новым дизайном. Изображение: CNET

Google также планирует февральский анонс доступного Pixel 10a. Устройство должно получить 6,3-дюймовый FHD+ AMOLED-дисплей с частотой обновления 60-120 Гц, чип Tensor G4, 8 ГБ оперативной памяти и батарею на 5100 мАч. Камера представлена основным модулем на 48 МП, сверхширокоугольным на 13 МП и фронтальной камерой на 13 МП.

Март-апрель: битва флагманов Android

Весенние месяцы обещают появление топовых Android-устройств. Vivo X300 Ultra и Oppo Find X9 Ultra станут главными претендентами на звание лучших флагманов года. Оба смартфона получат процессоры Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,8-дюймовые 2K AMOLED-дисплеи с частотой 120 Гц, Android 16 и батарею емкостью около 7000 мАч с быстрой зарядкой.

Различия кроются в камерах. Vivo X300 Ultra может похвастаться основным датчиком на 200 МП, телеобъективом на 200 МП с гимбальной стабилизацией, сверхширокоугольной камерой на 50 МП и фронтальным модулем на 50 МП. Find X9 Ultra получит два 200-мегапиксельных сенсора, перископный телеобъектив на 50 МП с 10-кратным оптическим зумом и сверхширик на 50 МП.

Март-апрель: битва флагманов Android. Vivo X300 Ultra предложит одни из лучших камер. Изображение: DGL.RU. Фото.

Vivo X300 Ultra предложит одни из лучших камер. Изображение: DGL.RU

OnePlus в марте или апреле представит модель 15T. Согласно утечкам, это будет компактный смартфон с 6,32-дюймовым дисплеем разрешением 1.5K и частотой 120 Гц. Камера может ограничиться двумя объективами: основным на 50 МП (Sony IMX906 или Samsung HP5 на 200 МП) и телефото на 50 МП Samsung JN5. Внутри разместится Snapdragon 8 Elite Gen 5, память LPDDR5X, накопитель UFS 4.1, батарея на 7500 мАч с поддержкой 100-ваттной проводной и беспроводной зарядки.

Август-сентябрь: Google Pixel и iPhone

В августе Google вернется с линейкой Pixel 11, которая может включать базовую модель, Pro-версию и складной вариант с приставкой Fold. Все устройства получат AMOLED-дисплеи и новый чип Tensor G6, производимый по 2-нм техпроцессу TSMC. Серия обещает использование искусственного интеллекта для реализации 100-кратного зума в фото и видео.

Сентябрь традиционно принадлежит Apple. В этом году компания может удивить, выпустив только Pro-модели iPhone 18, тогда как базовая версия может быть отложена на 2027 год. Но главной сенсацией станет долгожданный iPhone Fold. Apple подойдет к складному формату с акцентом на надежность, программную оптимизацию и интеграцию в экосистему, а не просто следуя трендам рынка.

Август-сентябрь: Google Pixel и iPhone. iPhone Fold все ждут уже несколько лет. Изображение: РБК. Фото.

iPhone Fold все ждут уже несколько лет. Изображение: РБК

Xiaomi запланировала анонс серии 18 примерно на то же время. Ожидается продолжение последних инноваций компании, включая дополнительные дисплеи на задней панели, улучшенные камеры и ускоренную зарядку. Гарантированным обновлением станет процессор Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Октябрь и другие релизы года

Осенью Vivo и Oppo могут представить новые флагманские линейки X400 и Find X10 соответственно. Оба производителя, вероятно, сделают ставку на процессор MediaTek Dimensity 9600.

Перечисленные устройства — это лишь верхушка айсберга. В течение года выйдет множество смартфонов среднего ценового сегмента и нишевых моделей. Практически каждый месяц будет отмечен новыми релизами, что дает пользователям широчайший выбор устройств на любой вкус и бюджет.

