Самые популярные пароли в Интернете: не дайте себя взломать

Артем Сутягин

В современном мире люди вынуждены управлять десятками, а иногда и сотнями онлайн-аккаунтов. В результате многие прибегают к использованию легко угадываемых паролей из ложного чувства удобства или применяют один и тот же пароль на нескольких сайтах. Такой подход создает серьезные риски для цифровой безопасности и может привести к краже личных данных. Разбираем самые популярные пароли, каждый из которых люди считают уникальным.

Самые популярные пароли в Интернете: не дайте себя взломать. К паролям надо относиться серьезно. Фото.

К паролям надо относиться серьезно.

Самые популярные пароли в мире

Компания кибербезопасности NordPass ежегодно публикует статистику наиболее распространенных паролей, анализируя утечки данных в 44 странах. Свежее исследование выявило следующие лидеры антирейтинга:

  • 123456 — используется 1,2 миллиона раз
  • 123456789 — используется 693 тысячи раз
  • 12345678 — используется 365 тысяч раз

В топ-25 также входят «secret», «password», «qwerty123», «qwerty1», различные комбинации цифр «111111», «123123», «1234567890» и простые фразы вроде «abc123″ и ”iloveyou».

При просмотре списка сразу бросается в глаза, что большинство паролей представляют собой последовательности символов в том порядке, в котором они расположены на клавиатуре. Это крайне плохая практика безопасности и почти верный способ получить кражу онлайн-информации.

Какие пароли проще всего взломать

Пароли, использующие обычные существительные и фразы, немного надежнее числовых последовательностей, но ненамного. Хакеры в первую очередь пробуют именно такие комбинации при попытке доступа к аккаунту. Более того, злоумышленники часто используют автоматизированные скрипты для брутфорс-атак со всеми популярными паролями за считанные секунды.

Какие пароли проще всего взломать. Хакеры постоянно хотят взломать наши данные, а мы даем им возможность сделать это. Фото.

Хакеры постоянно хотят взломать наши данные, а мы даем им возможность сделать это.

Среди других популярных трендов — использование названий животных или фантастических существ: «monkey», «dragon», «unicorn». Часто встречаются названия популярных видов спорта: «baseball», «football», «soccer». В топ-100 также попадают распространенные имена без заглавных букв.

Люди склонны включать в пароли личную информацию: части своего имени, текущий или родной город, дату рождения или год рождения. Избегайте использования любой такой информации, поскольку ее легко могут получить мошенники через фишинг или другие инструменты.

Советы по онлайн-безопасности

Первый и главный способ повышения безопасности паролей — использование сложных комбинаций. Делайте их длиннее, избегайте общеупотребительных фраз и используйте различные типы символов: строчные и заглавные буквы, цифры и знаки пунктуации.

Логически рассуждая, самый безопасный пароль — не придуманный человеком, а случайно сгенерированный. Веб-браузеры вроде Chrome могут автоматически генерировать пароли, существует множество специальных приложений для этой цели. Случайная строка символов делает практически невозможным угадывание пароля или получение его через брутфорс-атаку.

Для чувствительных данных, таких как банковские счета, всегда используйте двухфакторную аутентификацию. 2FA блокирует доступ к аккаунту до подтверждения личности через SMS, электронную почту или специальное приложение. Даже если хакер украдет пароль, он не сможет войти в систему без доступа к вашему телефону или электронной почте.

Советы по онлайн-безопасности. Пароль к важной информации должен быть сложнее пин-кода смартфона. Фото: Showmetech. Фото.

Пароль к важной информации должен быть сложнее пин-кода смартфона. Фото: Showmetech

Управление паролями и предотвращение атак

Никогда не используйте один пароль для нескольких аккаунтов. Если хакер получит один из ваших паролей через покупку на черном рынке или другим способом, он легко найдет и получит доступ к другим аккаунтам через метод, называемый credential stuffing. При такой атаке злоумышленник запускает скрипт, автоматически копирующий пароль на сотни других веб-сайтов.

Для организации множества сложных паролей используйте менеджер паролей. Он блокирует все ваши сложные пароли за одним мастер-паролем. Большинство современных браузеров включают встроенные менеджеры паролей, которые очень удобны и могут автоматически заполнять их.

Для максимальной безопасности используйте менеджеры паролей без онлайн-доступа, сохраняющие данные только на локальной машине. Существуют также специализированные устройства для управления паролями без подключения к интернету.

При использовании зашифрованного менеджера паролей критически важно помнить мастер-пароль, иначе вы потеряете доступ ко всем остальным. Полезно записать основной пароль на бумаге как резервный вариант, но хранить ее следует в безопасном месте, предпочтительно под физическим замком.

