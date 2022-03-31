Сейчас лучшее время для недорогих смартфонов. Спасибо за это Samsung и Google

Давайте вспомним то, что происходило не так давно. Время, когда серия Galaxy A от Samsung не процветала так же, как и сейчас. Время до того, как Google придумала, как превратить свой Pixel в удобное и недорогое решение. Это была эпоха, когда доступные по цене телефоны не стоили того, чтобы второй раз посмотреть на них после первой случайной встречи. Они стоили дорого, не предлагали высокой производительности, были накачаны лишними приложениями, редко обновлялись… И это не предложение выбрать что-то одно. Все это было в тех телефонах одновременно. Теперь мы живем в другое время — в золотой век бюджетных телефонов. И этому есть доказательства.

Отличаются ли между собой дорогие и дешевые телефоны

Конечно, вы все еще найдете ограничения, и телефон за 30 000 рублей никогда не окажется лучше того, что стоит 100 000 рублей, как бы не уверяли нас в этом маркетологи и оголтелые фанаты марки. Однако мы получаем все больше возможностей за не слишком большие деньги. И тут можно сказать только одно — давно пора.

При всех улучшениях, которые мы наблюдаем во флагманских устройствах, мы также видим, как они отказываются от любимых функций. Например, разъем для наушников, который дорог для многих, но сейчас встречается в единицах флагманских устройств.

Зато многочисленные бюджетные телефоны получили его. Он все еще есть в Samsung Galaxy A32 и Google Pixel 5a, но вы не найдете его в их более дорогих альтернативах. Тот же Galaxy A32 все еще предлагает встроенный слот microSD для увеличения объема памяти, которого уже давно нет в суперкрутых флагманах Samsung.

Конечно, разговор о новом оборудовании бюджетных телефонов не сводится только к перечислению функций, которые флагманы оставляют позади. В конце концов, они уже на самом деле не так сильно востребованы. Вместо этого важно рассмотреть функции, которые перекочевали из топовых устройств в бюджетный сегмент.

Может ли дешевый телефон быть хорошим

Например, Poco X4 Pro — бюджетный телефон с OLED-дисплеем 120 Гц и основной камерой 108 Мп. Обе эти характеристики дебютировали на флагманах не так давно, а теперь доступны всем за 300 долларов. Хотя, раньше за них надо было заплатить 1000+ долларов. Даже зарядка мощностью 67 Вт доступна до сих пор далеко не всем дорогим смартфонам. Например, в их число не входят iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S22 Ultra.

Возвращаясь к Pixel 5a или даже Pixel 4a 5G, легко понять, что я имею в виду. Обе модели предлагают те же высококлассные возможности камеры, которые вы ожидаете от флагманов Google, но без флагманской цены. Возможно, доступность Pixel 5a сама по себе не привлекает внимание, но рейтинг IP67, большой (для Pixel) аккумулятор и хорошее качество сборки заставят вас дважды подумать прежде, чем решить купить более дорогой флагман серии. Даже Pixel 4a 5G имеет относительно современный дизайн — по крайней мере, по сравнению с iPhone SE (2022), который все еще живет в корпусе iPhone 8. Хотя в некотором роде я буду за него заступаться, ведь он дает альтернативу и в чем-то такой формат даже удобен.

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Дешевые телефоны лучше дорогих

Бюджетные телефоны не просто подхватывают то, от чего отказались флагманы, они добавляют ранее недостижимые функции за относительно небольшие деньги. Мы видим, как бюджетные телефоны используют преимущества программного обеспечения своих флагманских собратьев. Версия One UI на Galaxy S22 — это то же самое программное обеспечение, которое вы получите вплоть до совсем недорогого Galaxy A13. Даже если обновления будут выходить не так быстро, смартфон все равно будет получать передовые функции.

Идеология Google Material You в Android 12 не ограничилась только Pixel 6. Pixel 5a получил обновление программного обеспечения точно в срок вместе с другими устройствами Google и будет получать его еще долгое время. То есть мы опять же видим пример использования преимуществ флагманов в обычных недорогих устройствах.

Можно подумать, что я хвалю только Google и Samsung, которые возглавляют процесс возрождения бюджетных телефонов. Может быть они даже сами его запустили, но глобально ситуацию можно проследить и среди других производителей. Например, Poco, запущенный только в 2018 году как суббренд Xiaomi, а затем выделившийся в самостоятельную компанию. Сюда же можно отнести Realme, предлагающую то же самое под прикрытием Oppo.

Иногда такие тесные отношения приводят к тому, что суббренд повторяет хороший телефон, но под другим соусом. Например, Poco F3 — это почти Redmi K40 для глобального рынка, которая, в свою очередь, является по сути Xiaomi Mi 11i. А отделение Poco от основной компании показывает направление, которым идет индустрия.

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Как обманывают производители телефонов

Иногда схема не работает и бюджетные устройства как и раньше предлагают какую-то одну топовую характеристику, за которую смогут зацепиться маркетологи, но на этом инновации заканчиваются. Например, Realme 8 Pro несмотря на 108 Мп основную камеру предлагал экран с разрешением всего 60 Гц. В добавок к этому у него был плохой сканер отпечатков. Все это вместо смотрелось довольно уныло, ведь сейчас 90 Гц уже считается нормой, а самые крутые парни выпускают модели с частотой 120 или даже 144 Гц.

Но есть и другие проблемы у разных производителей (кроме Google и Samsung). Realme, Poco и другие компании продолжают выпускать ПО с рекламой, которые все еще нуждаются в доработке. Однако мы уже видели, как Samsung перешла от TouchWiz к One UI. Возможно, более молодые игроки рынка тоже когда-то сделают этот рывок.

Кроме того, такие компании, как Poco, склонны забывать о необходимости долгого обновления телефонов. Вы, вероятно, получите два стандартных крупных обновления, но нет никакой гарантии, что они быстро доберутся до вашего телефона. Например, Poco X4 Pro, который я не раз упоминал выше, был выпущен с Android 11 более чем через шесть месяцев после дебюта Android 12.

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Самый большой вопрос заключается в том, сколько времени может занять эта революция программного обеспечения и не упустят ли бюджетные телефоны возможность показать себя. Пока это получается не у всех.

Нельзя отрицать, что Samsung и Google подняли планку для бюджетных и среднебюджетных смартфонов и открыли золотой век, когда меньший ценник не обязательно должен быть символом компромисса с качеством. И серия Pixel a, и серия Galaxy A предлагают хорошие устройства по более доступным ценам. Для пользователей это хорошо, а конкуренция заставит другие компании втянуться в этот процесс. А это станет еще лучше для нас.