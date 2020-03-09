Покупка смартфона — это процесс, который всегда надо продумывать, так как очень важно купить смартфон в тот момент, когда его стоимость максимально низкая. Как правило, снижение цены происходит после выхода очередной новинки. Именно поэтому многие предпочитают покупать флагманы лишь после выхода нового поколения. Однако это не единственный фактор, который может повлиять на стоимость телефона. Почему же необходимо купить смартфон именно сейчас? Давайте рассмотрим, что привело нас к такому выводу.

Рубль пошёл вниз

Всё дело в курсе рубля. В ночь с 8 на 9 марта на фоне новостей о разрыве соглашения между Россией и странами ОПЕК, а также на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия увеличит производство нефти, стоимость нефти марки Brent на бирже упала до рекордных 31 доллара за баррель. Это одно из самых крупных падений за всю историю.

На этом фоне серьезно ослаб рубль по отношению к евро и доллару, но лишь с утра, когда люди начали обменивать рубли на доллары, начались реальные проблемы. На фоне массовой паники рубль ослаб еще сильнее (76 рублей за доллар и 86 рублей по отношению к евро). После этого Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке на 30 дней, это позволило ненадолго успокоить рынок, однако в дальнейшем курс иностранной валюты опять пошел вверх. В настоящий момент доллар оценен в 74,8 рубля, а евро в 85,5 рубля. Нефть после сильного падения отыграла до 35,5 доллара за баррель.

Смартфоны подорожали из-за курса рубля

Ситуация привела к тому, что смартфоны на Aliexpress автоматически стали очень дорогими. Поэтому сейчас самое время купить аппарат китайского производителя на Avito, ведь еще не все продавцы знают, что их аппараты в Китае стали стоить значительно дороже. К тому же сейчас самое время купить смартфон в российской рознице, так как цены на прилавках российских магазинов еще не успели подскочить. Не исключено, что в ближайшее время Apple, Samsung и другие компании изменят ценообразование продуктов в большую сторону. Можно ожидать повышения цены на смартфоны примерно на 15-25%.

Galaxy S20 оценен в 899 евро в Европе, по текущему курсу это 77 тысяч рублей. Между тем официальная цена устройства в России равна 70 000 рублей, что делает покупку устройства в российской рознице выгодной. Скорее всего, после корректировки и закупки новой партии смартфонов, стоимость S20 подскочит сразу на 10-15 тысяч рублей до 80-85 тысяч, а S20 Ultra может подскочить в цене на 20-30 тысяч рублей, так как в Европе по текущему курсу он оценен в 115 тысяч. Ранее я писал, что S20 Ultra не стоит своей цены, теперь же ценник в 120 тысяч будет казаться совсем уж забавным.

Ситуация с остальными телефонами похожая. Xiaomi Mi 9 Lite не так давно на AliExpress я покупал за 14 тысяч, сегодня он оценен в 17500 рублей. На Avito многие пока не в курсе валютных скачков, поэтому аппарат в хорошем состоянии можно купить за 11-12 тысяч, сэкономив на покупке нового аппарата немало средств.

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Я продаю смартфон на Avito. Поднять цену?

Несомненно, ведь стоит отталкиваться от стоимости устройства на прилавках магазинов, даже если речь идет о китайском аппарате. Советуем вам незамедлительно увеличить стоимость смартфона на 15-20%. В случае с Mi 9 Lite, если ранее аппарат вы желали продать за 12 тысяч, можете смело поднять ценник до 14 тысяч рублей.

Ситуация повторяется

Похожая ситуация наблюдалась в 2014 году после сильного падения курса рубля. Если до скачка доллар оценивался в 34 рубля, после скачка цифры увеличились в два раза. В дальнейшем последовало значительное увеличение стоимости продуктов, включая смартфоны. Я всё еще помню, как покупал iPhone 5s за 26 тысяч рублей в конце 2013 года, после чего его стоимость резко подскочила до 45 тысяч, и это при том, что он на тот момент был уже неактуальным флагманом.

Однако в этот раз ситуация не настолько ужасная, и рост произойдет не такой существенный, но стоит заметить, что 20% увеличение стоимости смартфонов всё же достаточной серьезно, поэтому советуем не тянуть с приобретением нового телефона. Давайте обсудим вопрос повышения стоимости аппаратов в нашем чате.