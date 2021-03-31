Сколько Huawei заработала в 2020 году? Она опять в плюсе

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Артем Сутягин 0

Иногда чертовски приятно посчитать чужие деньги и понять, насколько богата та или иная компания. Счет идет на миллиарды долларов, суммы,, которые простому человеку просто сложно представить. В реальности, таких денег даже нет, это записи на счетах и в других документах. Сегодня Huawei подвела итоги прошлого года и рассказала, сколько она смогла заработать. Интересно даже не то, что компания назвала конкретные цифры, но и привела сравнение с тем, что было до этого. Ведь только так можно понять, насколько люди действительно начали (или не начали) отворачиваться от китайской компании. Предлагаю рассмотреть их и обсудить, почему так получилось, на что это повлияет и чего ждать в будущем.

Huawei

Huawei рассказала, сколько она заработала в 2020 году. Цифры не тянут на «восстание из пепла», но они довольно неплохие.

Финансовый результат Huawei

Уже много раз было сказано, что в прошлом году дела Huawei с отгрузками шли не самым лучшим образом. Продажи по всему миру падали из-за санкций США. Если до третьего квартала они еще сохранялись благодаря быстрому выходу Китая из сложной ситуации с пандемией, то потом все стало намного хуже. Даже в ”хороший период” прошлого года рост был в основном за счет внутреннего китайского рынка.

Почему Xiaomi должна быть благодарна Huawei

Тем не менее, по итогам прошлого года Huawei Technologies зафиксировала небольшой рост годовой прибыли. Пусть он и произошел на фоне снижения зарубежных доходов компании из-за воздействия пандемии коронавируса и санкций США. Тем ценнее остаться в плюсе, хоть и небольшом.

Huawei

Huawei тоже иногда рассказывает о своих доходах.

Согласно отчету, чистая прибыль китайского технологического гиганта за 2020 год составила 64,6 миллиарда юаней (примерно 9,83 миллиарда долларов США). Это означает, что по итогам 2020 года компания заработала примерно на 3,2% больше, чем в 2019 году. Для сравнения, если посмотреть на разницу между 2019 и 2018 годом, то этот показатель будет примерно 5,6%

Много ли заработала Huawei в 2020 году

Может показаться, что на фоне введенных санкций падение не такое сильное и компания все равно растет по прибыли, но это только небольшое подслащение пилюли. Хорошим результатом для такой компании является только рост на фоне прошлого года и на этот раз его не произошло. Если вы думаете, что 2% это не так много, то надо просто посчитать, что это примерно 200 миллионов долларов от годовой прибыли.

Несмотря на санкции, Huawei все равно вызывает интерес. Чем именно?

Введение санкций не только помешало Huawei закупать чужие технологии, если в них есть то, что принадлежит США или американским компаниям. Теперь Huawei намного сложнее разрабатывать свои новинки. В итоге, эти запреты действительно привели к усилению давления на бизнес производителя смартфонов. Если помните, в ноябре 2020 года Huawei даже продала свое бюджетное подразделение смартфонов (Honor) китайскому консорциуму агентов и дилеров.

На чем зарабатывает Huawei

Стоит отметить, что рост прибыли, о котором говорилось выше, был возможен за счет потребительской части бизнеса компании, который составляет примерно половину ее деятельности. То есть люди все равно покупают устройства Huawei. Речь не только о смартфонах, но и о других гаджетах, которые компания предлагает во все большем количестве.

Huawei

Есть у Huawei и свои наушники. Кстати, довольно неплохие.

Если говорить по направлениям, рост был в массовых линейках продуктов, таких, как умные часы и ноутбуки. Некоторый рост показало и телекоммуникационное подразделение, которое включает в себя производство и продажу оборудования 5G. Его рост был небольшим, но его зафиксировали на отметке 0,2% относительно результатов прошлого года.

Большая часть роста Huawei была в основном обусловлена ​​внутренним рынком, при этом выручка в Китая выросла до 15,4% по итогам года. При этом выручка на территории Европы, Ближнего Востока и Африки упала на 12,2%. В Азии она упала на 8,7%. А в Северной и Южной Америке падение было еще более существенным — 24,5%.

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Снимут ли санкции с Huawei

Как вы понимаете, перспектив снятия санкций с Huawei нет. Рассчитывать, что на одной из презентаций руководство компаний выйдет со словами ”Google возвращается”, точно не стоит. При этом Huawei борется и не собирается сдаваться, всеми правдами и неправдами стараясь остаться на плаву. Развитие событий очень интересно всем, кто работает в мире технологий или просто увлекается ими.

Смартфон

Неизвестно, сможет ли Huawei и дальше производить смартфоны, но наблюдать за тем, как разворачивается ситуация, очень интересно.

Компания уже создала и неплохо так прокачала свой магазин приложений AppGallery, научилась делать свои сервисы (HMS) и даже смогла разработать собственную операционную систему. Пусть Harmony OS и оказалась слишком похожей на Android (если сказать мягко), но попытка засчитана. Осталось выпустить ее ”в прокат”.

А еще недавно появилась информация о том, что Samsung может начать производить компоненты для смартфонов Huawei несмотря на действующие санкции. Якобы она нашла способ делать современные процессоры без использования американских технологий. Пока говорить о том, что это правда, рано, но сам факт появления такой новости можно назвать интересным. Посмотрим, что будет дальше, но пока Huawei опять в плюсе, пусть и небольшом.

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