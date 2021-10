Сколько люди тратят на приложения, и какие скачивают чаще остальных

Если посмотреть на статистику скачиваний приложений, можно увидеть, что узкий круг лидеров редко меняется. Иногда они отдают места друг другу, но новички не часто врываются в элиту. Сейчас у нас есть очередное исследование, которое показывает, какие приложения скачивались чаще всего в третьем квартале 2021 года. Но куда интереснее то, сколько разработчики заработали на этом — сумма действительно впечатляет. Статистика собрана по всему миру, а значит, она максимально показательна, так как не ограничена только одним рынком с его особенностями.

Сколько приложений скачивается в AppStore и Google Play

Согласно последнему отчету Sensor Tower, TikTok и PUBG Mobile являются приложениями с наибольшим доходом в App Store и Google Play в третьем квартале 2021 года. Так как эти приложения относятся к разным категориям, они не мешают друг другу в своих нишах. Вот и получается, что хотя TikTok был самым кассовым приложением в мире, PUBG безраздельно властвовал в игровой категории.

В отчете говорится, что потребительские расходы в приложении TikTok выросли на 41 процент в годовом исчислении. Что касается PUBG Mobile, то сообщается, что в третьем квартале потребительские расходы внутри игры выросли на 11%.

Сколько разработчики зарабатывают на приложениях

Так же отчет Sensor Tower показывает, что общие потребительские расходы на покупки в приложениях, приложения премиум-класса и подписки выросли на 15,1 процентов. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В результате этого они достигли 33,6 миллиарда долларов (примерно 2,5 триллиона рублей) в Apple App Store и Google Play. Основной рост был обеспечен за счет Google Play, в котором потребительские расходы выросли на 18,6% — до 12,1 млрд долларов. Рост расходов в App Store был более скромным, но все равно составил 13,2% в годовом исчислении.

Хотя TikTok и был самым кассовым приложением в целом, как и в App Store, но самым прибыльным приложением в магазине Google Play оказался Google One.

Если сформировать список по количеству загрузок, Sensor Tower сообщает, что TikTok загружали чаще других приложений в мире, за ним следуют Instagram, Facebook, WhatsApp и Facebook Messenger. Стоит отметить, что TikTok недавно отметил небольшой юбилей, превысив 3 миллиарда установок по всему миру. Это первое приложение, не относящееся к Facebook и Google, добившееся такого результата. Но до 10 миллиардов загрузок у YouTube ему еще далеко.

Что влияет на рынок приложений

Несмотря на то, что пандемия и изоляция не оказывали в этом году такого влияния, расходы на игры все равно росли. Так PUBG Mobile (включая китайскую локализацию Game for Peace) заняла первое место в категории игр с ростом внутриигровых покупок на 11% год к году. Tencent’s Honor of Kings и Genshin Impact заняли второе и третье место в рейтинге самых кассовых игр. Четвертое и пятое место заняли соответственно Pokémon Go и Roblox Corp. При этом Pokémon Go показал снижение потребительских расходов сразу на 8% в годовом исчислении.

В отчете говорится, что количество впервые установленных мобильных игр снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5 процента — до 13,6 миллиарда в обоих магазинах. Это говорит о том, что пользователи постепенно переходят на более массовые игры. То есть и здесь мы видим образование своеобразных монополий.

Большой рост спроса на игры наблюдался в прошлом году, когда во всем мире сотрудников переводили на удаленную работу, а многих и вовсе сокращали. Все это приводило к тому, что спрос на развлечения рос. Несмотря на уменьшение влияния этого фактора мы видим, что люди не стали меньше смотреть фильмы и играть в игры.

Надо продолжать следить за статистикой, но пока можно сделать предварительный вывод, что пандемия послужила спусковым крючком, показав людям, что на развлечения можно тратить деньги. Чем они и занимаются уже второй год.