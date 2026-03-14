Сколько памяти реально нужно смартфону в 2026 году и почему нельзя ее заполнять

Артем Сутягин

Знаете, что самое обидное в современных смартфонах? Ты покупаешь аппарат, вроде бы берёшь с запасом — 128 ГБ, ну куда мне больше — а через год начинается знакомый цирк: удали фото, почисти кэш, перенеси видео в облако. И все это только для того, чтобы скачать приложение. При этом производители активно продают версии на 1 ТБ и просят за них такие деньги, что невольно возникает вопрос, а надо ли оно мне? Куда больше люди задумываются о том, можно ли пользоваться смартфоном, если он упал в воду. На практике же большинство пользователей даже не представляют, сколько свободного места нужно оставлять, чтобы телефон не превратился в тормозящий кирпич. Давайте разбираться — без маркетинговой воды и с конкретными цифрами.

Сколько памяти реально нужно смартфону в 2026 году и почему нельзя ее заполнять. Мало кто задумывается о хранилище смартфона. Фото.

Мало кто задумывается о хранилище смартфона.

Почему нельзя занимать память телефона полностью

Тут всё просто — но только на первый взгляд. Внутреннее хранилище — это не просто цифровой шкаф для фоток и приложений. Система постоянно использует его для служебных нужд — кэш, временные файлы, обновления — и ей нужно свободное пространство. Когда места остаётся впритык, телефон начинает задыхаться: камера открывается с задержкой, приложения подвисают, а обновления отказываются устанавливаться. Знакомо? После того как разорались с тем, влияет ли оперативная память на скорость работы смартфона, можно и нужно разобраться с хранилищем.

Правило простое — держите свободными около 20% хранилища. Для модели на 128 ГБ это примерно 25 свободных гигабайт, для 256 ГБ — около 50. Если осталось меньше 5–7 ГБ — ждите проблем. Это как шкаф-купе. Если набьёте вещами до отказа, то и дверцы сломаете, и ничего не найдёте. Флеш-память физически работает быстрее, когда на ней есть свободное место. Забитый на 95% смартфон будет ощутимо медленнее точно такого же аппарата с 30% свободного пространства — даже с одинаковым процессором.

Сколько памяти нужно смартфону

Давайте посчитаем. Операционная система с оболочкой производителя откусывает 20–30 ГБ прямо из коробки. Добавьте софт, который нельзя удалить — и из номинальных 128 ГБ доступны примерно 90-95 ГБ. Стандартный набор из 30–40 приложений — мессенджеры, банки, соцсети, навигатор, пара игр — это ещё 15–25 ГБ. Субъективно — один только Telegram с историей переписки за пару лет легко съедает 10–15 ГБ. А мы ведь ещё камеру не открывали.

Сколько памяти нужно смартфону. Карта памяти помогает расширить хранилище, не прибегая к удалению файлов. Но она намного медленнее встроенного хранилища и смартфон может начать тормозить. Фото.

Карта памяти помогает расширить хранилище, не прибегая к удалению файлов. Но она намного медленнее встроенного хранилища и смартфон может начать тормозить.

Тут начинается самое интересное. Минута видео в 4K при 60 кадрах — около 400 МБ. А иногда и до 1 ГБ, если снимать через сторонние приложения в не сжатом формате. Десятиминутный ролик с детского утренника — уже минимум 4 ГБ. Фото в HEIF — 2–4 МБ, в ProRAW — все 25–30 МБ за кадр. Активный пользователь генерирует 1–2 ГБ контента в день, за год набегает 400–700 ГБ. Естественно, часть уходит в облако — но далеко не у всех есть стабильный интернет и желание платить за подписку. Да, что-то удаляется, но далеко не все, а многие задумываются об этом только когда прижмет.

Получается, 128 ГБ в 2026 году — это минимум, с которым жить можно, но придётся регулярно наводить порядок. Комфортный объём для большинства — 256 ГБ. А 512 ГБ — запас на вырост для тех, кто не хочет возиться с чистками.

Кому нужен смартфон на 1 ТБ

Скажу честно — терабайт в смартфоне для большинства людей избыточен. Цифра красивая, маркетологи любят ей козырять, но в реальности среднестатистический пользователь не забьёт и 512 ГБ за три года. Это тот редкий случай, когда больше — не значит лучше, а значит дороже.

Зато есть сценарии, где 1 ТБ прям оправдан, хотя, смартфоны с большим объемом весят больше. Вы блогер или фотограф — снимаете десятки минут 4K-видео каждый день и работаете с ProRAW. Или покупаете флагман на 4–5 лет и хотите забыть о нехватке места навсегда. Или часто путешествуете и загружаете офлайн-карты, фильмы, подкасты — потому что в самолёте и на даче облако бесполезно. Если ни один сценарий не ваш — переплата лишена смысла. Разница между 256 ГБ и 1 ТБ у Samsung Galaxy S26 Ultra или iPhone 17 Pro — 30 000–40 000 рублей. За эти деньги можно оплатить 2 ТБ в Google One на несколько лет — с автобэкапом и доступом с любого устройства. Или даже купить домой сетевое хранилище, на которое все будет сливаться.

Кому нужен смартфон на 1 ТБ. Помните, что смартфоны с разным объемом памяти весят по-разному? Фото.

Помните, что смартфоны с разным объемом памяти весят по-разному?

Впрочем, облако или NAS — тоже не панацея. Если у вас нестабильный интернет, вы принципиально не хотите хранить личные фото на чужих серверах или вам надо, чтобы все всегда было под рукой — терабайт в кармане становится разумной инвестицией. В любом случае, решение тут сугубо индивидуальное.

Стоит ли покупать смартфон с максимальным объёмом памяти

Для 90% пользователей оптимальный выбор в 2026 году — 256 ГБ. Хватит и для фото, и для приложений, и для пары десятков сохранённых фильмов. Тем, кто снимает много видео или покупает телефон на 4–5 лет — стоит смотреть на 512 ГБ. А 1 ТБ — история для контент-мейкеров и тех, кто готов переплатить за абсолютное спокойствие. Не стоит ждать чудес от терабайта. Телефон не станет быстрее, по крайней мере пока есть свободное место, просто места будет с избытком.

Поэтому, главное — какой бы объём вы ни выбрали — не забивайте хранилище до отказа. Держите 20% свободными и хотя бы раз в полгода устраивайте цифровую уборку. За свои деньги 256 ГБ — золотая середина, к которой не бывает претензий. 512 ГБ еще лучше. 1 ТБ нужен далеко не всем. А 128, не говоря уже о 64 ГБ, надо постепенно списывать на свалку истории. Чтобы точно понять сколько вам надо, просто откройте «Хранилище» в настройках и многое станет понятным исходя из цифр, которые я привел выше.

Сколько реально живет смартфон с батареей на 7500 мА*ч? Тесты раскрыли настоящую автономность

Хотели бы себе смартфон, который не нужно ставить на зарядку перед сном? Который даже на следующий день точно продержится до обеда? Такие уже есть на рынке, причем в теории они обещают реально огромную автономность. Но у них есть и недостатки. Мы узнали, сколько часов работают китайские флагманы с пресловутыми "монстрами" на 7000 мА*ч и выше.

Самая выгодная подсветка для современного интерьера. Обзор крутых новинок от Govee

Согласитесь, как хорошо, когда заходишь в помещение, а там есть красивая ненавязчивая подсветка. Она подчеркивает элементы дизайна, создает акценты или подсвечивает стену за телевизором для большего погружения в происходящее. Такие системы существуют уже давно, но они или имеют много недостатков, или стоят очень дорого. Но время идёт, и технологии становятся более массовыми и недорогими. Не так давно мне попались системы подсветки Govee. Я ещё не успел их все установить, но уже проникся их возможностями.

14 февраля с Tronsmart: выбираем Bluetooth-колонку для идеального свидания

День всех влюблённых - время дарить тёплые и запоминающиеся подарки. Если вы ищете нечто практичное, но при этом романтичное и современное, обратите внимание на Bluetooth‑колонки Tronsmart. Они сочетают качественный звук, стильный дизайн и функциональность - то, что нужно для пар, которые любят музыку, где бы ни находились. Беспроводные колонки Tronsmart помогают создать атмосферу любого настроения: от нежного фонового сопровождения до зажигательной вечеринки. В статье разберём, почему такая колонка станет удачным подарком и какие модели особенно стоит рассмотреть, пока идет распродажа на Ozon.

