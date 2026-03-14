Сколько памяти реально нужно смартфону в 2026 году и почему нельзя ее заполнять

Знаете, что самое обидное в современных смартфонах? Ты покупаешь аппарат, вроде бы берёшь с запасом — 128 ГБ, ну куда мне больше — а через год начинается знакомый цирк: удали фото, почисти кэш, перенеси видео в облако. И все это только для того, чтобы скачать приложение. При этом производители активно продают версии на 1 ТБ и просят за них такие деньги, что невольно возникает вопрос, а надо ли оно мне? Куда больше люди задумываются о том, можно ли пользоваться смартфоном, если он упал в воду. На практике же большинство пользователей даже не представляют, сколько свободного места нужно оставлять, чтобы телефон не превратился в тормозящий кирпич. Давайте разбираться — без маркетинговой воды и с конкретными цифрами.

Почему нельзя занимать память телефона полностью

Тут всё просто — но только на первый взгляд. Внутреннее хранилище — это не просто цифровой шкаф для фоток и приложений. Система постоянно использует его для служебных нужд — кэш, временные файлы, обновления — и ей нужно свободное пространство. Когда места остаётся впритык, телефон начинает задыхаться: камера открывается с задержкой, приложения подвисают, а обновления отказываются устанавливаться. Знакомо? После того как разорались с тем, влияет ли оперативная память на скорость работы смартфона, можно и нужно разобраться с хранилищем.

Правило простое — держите свободными около 20% хранилища. Для модели на 128 ГБ это примерно 25 свободных гигабайт, для 256 ГБ — около 50. Если осталось меньше 5–7 ГБ — ждите проблем. Это как шкаф-купе. Если набьёте вещами до отказа, то и дверцы сломаете, и ничего не найдёте. Флеш-память физически работает быстрее, когда на ней есть свободное место. Забитый на 95% смартфон будет ощутимо медленнее точно такого же аппарата с 30% свободного пространства — даже с одинаковым процессором.

Сколько памяти нужно смартфону

Давайте посчитаем. Операционная система с оболочкой производителя откусывает 20–30 ГБ прямо из коробки. Добавьте софт, который нельзя удалить — и из номинальных 128 ГБ доступны примерно 90-95 ГБ. Стандартный набор из 30–40 приложений — мессенджеры, банки, соцсети, навигатор, пара игр — это ещё 15–25 ГБ. Субъективно — один только Telegram с историей переписки за пару лет легко съедает 10–15 ГБ. А мы ведь ещё камеру не открывали.

Тут начинается самое интересное. Минута видео в 4K при 60 кадрах — около 400 МБ. А иногда и до 1 ГБ, если снимать через сторонние приложения в не сжатом формате. Десятиминутный ролик с детского утренника — уже минимум 4 ГБ. Фото в HEIF — 2–4 МБ, в ProRAW — все 25–30 МБ за кадр. Активный пользователь генерирует 1–2 ГБ контента в день, за год набегает 400–700 ГБ. Естественно, часть уходит в облако — но далеко не у всех есть стабильный интернет и желание платить за подписку. Да, что-то удаляется, но далеко не все, а многие задумываются об этом только когда прижмет.

Получается, 128 ГБ в 2026 году — это минимум, с которым жить можно, но придётся регулярно наводить порядок. Комфортный объём для большинства — 256 ГБ. А 512 ГБ — запас на вырост для тех, кто не хочет возиться с чистками.

Кому нужен смартфон на 1 ТБ

Скажу честно — терабайт в смартфоне для большинства людей избыточен. Цифра красивая, маркетологи любят ей козырять, но в реальности среднестатистический пользователь не забьёт и 512 ГБ за три года. Это тот редкий случай, когда больше — не значит лучше, а значит дороже.

Зато есть сценарии, где 1 ТБ прям оправдан, хотя, смартфоны с большим объемом весят больше. Вы блогер или фотограф — снимаете десятки минут 4K-видео каждый день и работаете с ProRAW. Или покупаете флагман на 4–5 лет и хотите забыть о нехватке места навсегда. Или часто путешествуете и загружаете офлайн-карты, фильмы, подкасты — потому что в самолёте и на даче облако бесполезно. Если ни один сценарий не ваш — переплата лишена смысла. Разница между 256 ГБ и 1 ТБ у Samsung Galaxy S26 Ultra или iPhone 17 Pro — 30 000–40 000 рублей. За эти деньги можно оплатить 2 ТБ в Google One на несколько лет — с автобэкапом и доступом с любого устройства. Или даже купить домой сетевое хранилище, на которое все будет сливаться.

Впрочем, облако или NAS — тоже не панацея. Если у вас нестабильный интернет, вы принципиально не хотите хранить личные фото на чужих серверах или вам надо, чтобы все всегда было под рукой — терабайт в кармане становится разумной инвестицией. В любом случае, решение тут сугубо индивидуальное.

Стоит ли покупать смартфон с максимальным объёмом памяти

Для 90% пользователей оптимальный выбор в 2026 году — 256 ГБ. Хватит и для фото, и для приложений, и для пары десятков сохранённых фильмов. Тем, кто снимает много видео или покупает телефон на 4–5 лет — стоит смотреть на 512 ГБ. А 1 ТБ — история для контент-мейкеров и тех, кто готов переплатить за абсолютное спокойствие. Не стоит ждать чудес от терабайта. Телефон не станет быстрее, по крайней мере пока есть свободное место, просто места будет с избытком.

Поэтому, главное — какой бы объём вы ни выбрали — не забивайте хранилище до отказа. Держите 20% свободными и хотя бы раз в полгода устраивайте цифровую уборку. За свои деньги 256 ГБ — золотая середина, к которой не бывает претензий. 512 ГБ еще лучше. 1 ТБ нужен далеко не всем. А 128, не говоря уже о 64 ГБ, надо постепенно списывать на свалку истории. Чтобы точно понять сколько вам надо, просто откройте «Хранилище» в настройках и многое станет понятным исходя из цифр, которые я привел выше.