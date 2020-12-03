Сколько смартфонов Huawei и Honor продадут в следующем году

Дороги Huawei и Honor теперь разошлись и неизвестно, сойдутся ли когда-нибудь снова. Пока мы все равно рассматриваем их если не как единое целое, то как связанные компании. Пока еще прошло слишком мало времени, чтобы оценивать результаты деятельности Honor отдельно от Huawei. Тем более, что и прогнозы аналитиков подоспели, в которых говорится о том, какую долю рынка смартфонов займут эти два бренда в следующем году. Скажу сразу, результаты очень грустные и вряд ли изменятся. Учитывая возможности Huawei и деньги, вложенные в Honor инвесторами, оба бренда, скорее всего, переживут это падение, но если дела и дальше пойдут так же, у них точно будут проблемы.

Чего добьется Honor без Huawei

В новом прогнозе исследовательской компании TrendForce говорится, что независимая компания Honor, которая больше не имеет ничего общего с Huawei, в следующем году сможет занять лишь 2% мирового рынка смартфонов. Учитывая, что в год продается около миллиарда смартфонов, а количество устройств, проданных лидерами индустрии, идет на миллионы штук, можно говорить о том, что это будет просто капля в море.

Конечно, продажа Honor очень сильно ударит по Huawei, которая еле держится на плаву под давлением санкций США и их последствий. Если в этом году аналитики прогнозируют компании 14% мирового рынка смартфонов, что тоже не так много, то в следующем году, по прогнозу, доля компании снизится до 4%. При таких результатах борьба будет вестись не за место в тройке или пятерке лидеров, а буквально за попадание в десятку. Даже смартфоны таких компаний, как Google и OnePlus будут продаваться лучше.

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Санкции США, введенные в отношении Huawei, ограничивают возможности компании по закупке необходимых компонентов. Это влияет на способность компании производить и продавать новые смартфоны. Санкции привели к тому, что Huawei приняла сложное решение и согласилась продать свой бренд Honor группе инвесторов, включая правительство Китая.

Кто займет место Huawei

Пока Huawei будет чайной ложкой вычерпывать воду, которая хлещет через пробоину в борту, другой китайский бренд, напротив, усилит свои позиции. Так аналитики TrendForce скромно прогнозируют увеличение доли Xiaomi с 12% до 14%. Однако сама Xiaomi настроена гораздо оптимистичнее и намерена продать от 240 до 300 миллионов смартфонов. Компания хочет опередить Apple и, возможно, побороться за первое место с Samsung.

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В этом споре все будет зависеть от фанатов Huawei. Их слишком много и такое количество людей не станет отказываться от покупки смартфона. Они расстроятся, что не получится купить Huawei, и пойдут выбирать нового ”любимого автора”. Именно эти сотни миллионов пользователей и смогут сместить чашу весов в том или ином направлении.

Аналитическое агентство Gartner опубликовало очередной отчет по рынку смартфонов. Так, в третьем квартале этого года по всему миру было продано 366 миллионов смартфонов. Это на 5,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Это не удивительно, ведь в мире сейчас свирепствует пандемия и финансовый кризис. С другой стороны, это не так много в сравнении с первым полугодием, когда падение уровня продаж достигло 20%.

Кто продает больше всех смартфонов

Samsung по-прежнему остается лидером с 80,82 млн проданных устройств и 22% рынка. В целом из топ-5 производителей только Samsung и Xiaomi смогли увеличить продажи — на 2,2% и 34,9% соответственно. На втором месте Huawei с 51,83 млн проданных смартфонов — ее рыночная доля составляет 14,4%. Xiaomi продала 44,41 миллиона смартфонов, что эквивалентно доле рынка в 12,1%.

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Apple занимает четвертое место. В период с июля по сентябрь компания продала только 40,6 млн смартфонов — ее рыночная доля составила 11,1%. Но не стоит забывать, что в этом году продажи новых iPhone стартовали в четвертом квартале и компания не смогла включить их в статистику предыдущего квартала.

В частности это привело к тому, что даже Oppo находится недалеко от Apple. В третьем квартале было реализовано 29,89 млн смартфонов. Это 8,2% рынка смартфонов.

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Нельзя сказать, что прогноз на следующий год точен, ведь случиться может все, что угодно. Компании могут как выиграть, так и проиграть, выпуская новые модели, а санкции с Huawei могут снять одной подписью нового президента США. Поэтому сейчас слишком много составляющих, которые надо учитывать, и поэтому прогноз получается более относительным, чем обычно. Но направление рынка мы все равно поняли. Если вам есть что добавить, напишите об этом.