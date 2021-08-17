Сколько заработала Xiaomi на новом Mi MIX 4

Многие производители, вроде Apple или Samsung, никогда особенно не рассказывают о том, сколько смартфонов они продали и сколько на этом заработали. Все, что мы получаем, это некоторые цифры внутри квартальных отчетов. Иногда что-то всплывает во время разбирательств или превентивных доказательств собственной невиновности. Но китайские компании готовы рассказать об этом буквально всем. Потому после старта продаж, а иногда даже после предзаказа, появляется масса цифр разной степени официальности. Сейчас мы можем рассказать, сколько зарабатывает Xiaomi на смартфонах на примере нового Xiaomi Mi MIX 4, представленного на прошлой неделе.

Сколько зарабатывает Xiaomi

На прошлой неделе генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь официально выпустил настоящий полноэкранный телефон компании, получивший название Xiaomi Mi MIX 4. Продаваться новинка начала только сегодня и пока только на территории Китая. Правда, уже можно понять, сколько ажиотажа она вызвала и насколько люди готовы раскупать новинку большими партиями. Напомню, что Xiaomi Mi MIX 4 стоит в минимальной конфигурации 4999 юаней (примерно 57000 рублей по курсу), а в максимальной 6299 юаней (примерно 71000 рублей по курсу).

Сообщается, что вся первая партия была раскуплена всего за одну секунду. Понятно, что это просто масса людей, которая разом навалилась на сайт, постоянно обновляя страницу, которая и собрала все заказы. Добавьте сюда ботов, которые занимались тем же самым, и станет понятно, почему запасы закончились так быстро.

Что касается других впечатляющих показателей продаж, то за это время объем выручки от продаж достиг 300 миллионов юаней (примерно 3,3 миллиарда рублей или 46,3 миллионов долларов). Обратите внимание, что это не прибыль, а только выручка, из которой надо вычесть расходы на производство, разработку, рекламу и прочее. Но цифра все равно впечатляет. Даже на фоне миллиардов долларов, которые компания зарабатывает ежегодно, такие показатели только на старте продаж уже можно назвать хорошими.

Но это еще не все. Одновременно с Xiaomi Mi MIX 4 в продажу поступили планшеты Xiaomi Mi Pad 5, которые всего за 1 минуту были проданы на сумму, превышающую 200 миллионов юаней (30,88 миллиона долларов или 2,2 миллиарда рублей).

Представители компании уже извинились, что в продажу поступило так мало устройств и их уже нет в наличии. Связано это с целым рядом причин. В частности с нехваткой процессоров на рынке и особенно нового Snapdragon 888+, устанавливаемого в новые Xiaomi Mi MIX 4. Так же есть собственные проблемы на производстве. Керамический корпус довольно сложно делать в больших объемах, что тоже не может не тормозить общее производство.

Сколько стоит Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi MIX 4 (8/128 ГБ) — 4 999 юаней (примерно 57 000 рублей)

— 4 999 юаней (примерно 57 000 рублей) Xiaomi Mi MIX 4 (8/256 ГБ) — 5 299 юаней (примерно 60 000 рублей)

— 5 299 юаней (примерно 60 000 рублей) Xiaomi Mi MIX 4 (12/256 ГБ) — 5 799 юаней (примерно 66 000 рублей)

— 5 799 юаней (примерно 66 000 рублей) Xiaomi Mi MIX 4 (12/512 ГБ) — 6 299 юаней (примерно 71 000 рублей)

Телефон Xiaomi с камерой под экраном

Xiaomi MIX 4 оснащен процессором Snapdragon 888 Plus. И пусть это самый передовой чип, который вышел буквально только что, он не является главной изюминкой телефона. Серия MIX всегда была известна своими инновациями и полноэкранным дизайном. Продолжать с камерой в уголке уже было нельзя и компания сделала полноценную камеру под экраном.

Это камера CUP (расшифровывается, как Camera Under Panel), которая позволяет спрятать под экраном 20-мегапиксельную переднюю матрицу. Сам же экран тоже получил довольно интересные характеристики.

Это 6,67-дюймовый AMOLED-экран со слегка изогнутыми краями. Он поддерживает 10-битный режим работы, а так же функции TrueTone и Dolby Vision. Сверху он прикрыт стеклом Gorilla Glass. Все это позволяет не только добиться хорошей цветопередачи, но и автоматические менять баланс белого в соответствии с окружающей цветовой температурой.

Подэкранная камера работает с алгоритмом улучшения изображения AI для оптимизации качества селфи. Телефон доступен в трех вариантах: керамический белый, керамический черный и тёмно-синий/серый.

Характеристики Xiaomi Mi MIX 4

”Под капотом” мы также можем найти встроенный аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает проводную зарядку 120 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. Полная зарядка занимает всего 15 минут. В телефоне используется новейшая графеновая термо-пластина большой площади. Кроме того, благодаря новому режиму балансировки MIUI телефон существенно меньше греется во время зарядки, чем мог бы.

Что касается основной камеры, Xiaomi Mi MIX 4 имеет тройную камеру на задней панели. Она состоит из 100 Мп основного сенсора, перископического телеобъектива с 50-кратным увеличением и сверхширокоугольного объектива с произвольной формой линзы на 120 градусов.

Когда Xiaomi Mi MIX 4 будет продаваться в России

Пока сложно сказать, когда этот телефон приедет на наш рынок. С большой долей вероятности ждать этого в ближайшее время не стоит. В первую очередь из-за продолжающейся нехватки компонентов и сложностей с производством керамических панелей корпуса.

Еще одной проблемой может быть цена, которая вряд ли сохранится для нашего рынка на таком же уровне и вырастет примерно в 1,5-2 раза. Тем не менее, мы не теряем надежду и ждем этот смартфон с распростертыми объятиями. А вы?