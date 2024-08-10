Скоро Apple выпустит два складных устройства. Что будет с Samsung и другими

В мире технологий уже долгое время ходят интригующие слухи о том, что компания Apple, известная своими инновационными продуктами, активно работает над созданием двух революционных устройств: складного iPhone и уникального гибрида iMac/iPad. Эти слухи вызывают огромный интерес у поклонников бренда и экспертов индустрии. Согласно последним данным, оба эти устройства могут быть представлены публике уже в 2026 году, что потенциально может ознаменовать начало новой эры в развитии мобильных технологий и персональных компьютеров. Но как от этого станут лучше смартфоны на Android? Вот сейчас и разберемся.

Складной планшет, который становится компьютером

Недавно опубликованный отчет авторитетного аналитика Джеффа Пу, который был замечен и прокомментирован изданием 9to5Mac, содержит интригующую информацию о предполагаемых сроках выпуска этих инновационных продуктов. Согласно этому отчету, оба устройства планируется выпустить в течение 2026 года.

На фоне того, что Android-производители уже давно выпускают складные устройства, особенно интересно то, что, по мнению Джеффа Пу, гибрид складного iPad/iMac может быть представлен первым. Ориентировочная дата выхода — второй квартале 2026 года. Это устройство обещает объединить в себе лучшие качества планшета и стационарного компьютера. Подобные проекты были и их даже можно купить, но большой популярности они не получили.

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Когда выйдет складной iPhone

Что касается складного iPhone, Джефф Пу утверждает, что его появление на рынке можно ожидать ближе к концу 2026 года. Стоит отметить, что это не первый раз, когда мы слышим прогнозы о выпуске складного iPhone именно в 2026 году. Предыдущая утечка информации, появившаяся месяцем ранее, также указывала на этот год как на вероятную дату дебюта устройства.

Согласно этой утечке, складной iPhone будет иметь форм-фактор «ракушки», напоминающий модель Samsung Galaxy Z Flip 6. Этот дизайн предполагает компактность устройства в сложенном состоянии и полноразмерный экран при его раскрытии, что может привлечь пользователей, ценящих портативность и функциональность. Ведь такой смартфон действительно удобно носить в кармане, о чем я подробно рассказывал в обзоре HUAWEI P50 Pocket.

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Интересно отметить, что, по информации из той же утечки, основной проблемой, с которой сталкиваются инженеры Apple в процессе разработки, является устранение заметных складок на дисплее устройства. Компания просто не может выпустить устройство, которое будет выглядеть незаконченным и потеряет свой привлекательность через год использования. Выходить с просто еще одной раскладушкой — значит показать, что ты отстающий. Поэтому надо выпустить что-то действительно новое и отсутствие складки является лучшим способом сделать это.

Полное избавление от складки мягкой часть экрана представляет собой серьезный технологический вызов, от решения которого во многом зависит успех продукта на рынке. Способность Apple преодолеть эту проблему может стать ключевым фактором, определяющим качество и привлекательность складного iPhone для потребителей. Такого не смогла добиться ни одна компания, включая первую, которая выпустила на рынок складной смартфон — Samsung.

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Есть ли складные планшеты

Концепция складного iMac/iPad также не нова и уже давно обсуждается в технологических кругах. Этот гибридный продукт представляет особый интерес для тех пользователей, которым нравится идея складных ноутбуков, но при этом они предпочитают работать в экосистеме Apple, используя операционные системы MacOS или iPadOS. Такое устройство может открыть новые возможности для творческих профессионалов, бизнес-пользователей и всех, кто ценит мобильность и производительность в одном компактном устройстве.

Однако, несмотря на все эти захватывающие перспективы, эксперты советуют сохранять здоровый скептицизм и не спешить с выводами. Очевидно, что Apple все еще находится на ранних стадиях разработки этих инновационных устройств. Это означает, что существует вероятность того, что проекты могут быть существенно изменены или даже полностью отменены до их коммерческого релиза. Технологические гиганты, такие как Apple, известны своим перфекционизмом и готовностью отложить или отменить выпуск продукта, если он не соответствует их высоким стандартам качества и инновационности. Даже если уже потратили на разработки миллионы долларов.

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Стоит ли покупать складной смартфон или лучше подождать

В заключение стоит отметить, что, хотя перспектива появления складного iPhone и гибрида iMac/iPad вызывает большое воодушевление, важно помнить, что технологический ландшафт постоянно меняется. То, что кажется революционным сегодня, может стать обыденностью завтра. Собственно, так получилось со складными смартфонами в целом. Сначала мы мечтали о них, а через пару лет, когда они вышли, мы начали ныть по поводу складки, забыв о том, что это в принципе технологическое чудо даже в таком виде.

Поэтому, хотя и стоит следить за развитием этих проектов, не стоит откладывать покупку нужных вам устройств в ожидании этих потенциальных новинок. Будущее технологий всегда полно сюрпризов, и кто знает, какие еще инновации могут появиться на горизонте в ближайшие годы. А всегда чего-то ждать просто не правильно. Тем более, когда речь идет о горизонте в два года.