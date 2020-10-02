Скоро Google может лишиться большой части пользователей Google Pay

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Артем Сутягин 2

Так уж получилось, что крупные магазины приложений, такие, как Google Play и AppStore, в буквальном смысле решают судьбу бизнеса. Именно благодаря им в нашем насыщенном смартфонами мире можно или получить, или потерять все. Самым живым примером последнего времени является эпопея со слегка оборзевшим Fortnite. Впрочем, в этой истории еще есть, что обсудить и в чем покопаться, так как в ней не все чисто. Но вот на фоне этой истории как-то незаметно прошло небольшое на первый взгляд событие. Оно и происходило на локальном рынке, и к остановке жизни общества не привело. Более того, потом все заработало и все вернулись к обычной жизни, но именно это событие может повлиять на доходы Google, ведь у Google Pay может появиться мощный конкурент, который отберет у корпорации сотни миллионов пользователей и десятки миллиардов транзакций.

Google Pay

У Google Paу могут быть трудности.

Оплата покупок телефоном

Примерно две недели назад главное приложение финансовых услуг Индии Paytm было исключено из . Как я уже сказал, период блокировки продлился совсем недолго. Google восстановила приложение даже не через день или неделю, а буквально за считанные часы. Тем не менее, это вызвало ту самую цепную реакцию и даже вынудило сесть за стол переговоров представителей конкурирующих на индийском рынке компаний. Казалось бы, где мы, а где Индия, но ближе к концу вы поймете, о чем речь.

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Произошедшее вызвало повсеместный призыв обуздать постоянно растущее доминирование Google на рынке распространения приложений в стране (да и в мире тоже). Этот шум сейчас достиг точки, когда местный консорциум технологических стартапов изучает возможность запуска альтернативы Google Play, которая освобождает его от контроля Google.

На большинстве международных рынков Apple и Google вместе образуют дуополию, когда дело доходит до распространения приложений. Вот только в Индии ситуация несколько однобока. Почти все смартфоны, продаваемые в стране, работают под управлением Android и, соответственно, почти полностью полагаются на Play Store. В итоге Google становится тем самым монополистом, которых никто нигде не любит.

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Призывы к созданию альтернативной системы время от времени звучали, но это было как-то фоново и больше по принципу ”хорошо бы, но если нет — то нет”. Теперь эти разговоры усилились после того, как основатель Paytm Виджай Шекхар Шарма начал очень сильно возмущаться по поводу закрытия его приложения. Недавнее решение Google ввести более строгие правила в отношении покупок в приложениях еще больше набросило на вентилятор.

Paytm

Paytm имеет большую популярность в Индии.

Чем заменить Google Pay

Источники издания TechCrunch сообщили, что основатели десятков индийских стартапов, в том числе MakeMyTrip, PolicyBazaar и Sharechat, присоединились к основателю Paytm, чтобы изучить возможность создания официального отраслевого альянса. Группа провела встречу на этой неделе. На ней обсуждалась возможность создания конкурирующего магазина приложений, который будет продвигать индийскую экосистему приложений. Собравшиеся даже хотели, чтобы правительство контролировало и обеспечивало «нейтралитет приложений» в соответствии с принципами сетевого нейтралитета. Правда, пока никаких официальных заявлений по этому поводу сделано не было.

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Фактически, индийская операционная система Indus OS уже поддерживает магазин приложений, в котором размещено множество местных приложений, и даже поддерживает магазин Samsung Galaxy Store. Это уже говорит об ее уровне. Впрочем, первым вопросом, который возникнет в случае массового перехода на эту систему, будет безопасность и конфиденциальность. Как мы все понимаем, в теории это может привести к тому, чего многие очень боятся, когда доверяют слишком много своих данных государству. Чтобы поспорить с этим, можно написать отдельную большую статью, но сейчас мы не будем этим заниматься.

Чем пользоваться вместо Google Play на Android

Как сообщается, многие участники встречи тоже этого опасаются, и это может замедлить переход на новые рельсы. С другой стороны, Google решила упростить использование альтернативных магазинов приложений, начиная с Android 12. Это в свою очередь может посодействовать тому, что кто-то все же сделает шаг в новом направлении и поведет всех за собой.

Indus_os

Альтернативы существуют.

Дочитав до конца, вы, наверное, спросите, при чем тут мы, когда речь идет об Индии? Да при том, что дела Google в последнее время идут как-то странно. С одной стороны, она продолжает расти, а с другой — все больше стран ведут в отношение нее антимонопольные расследования. Постепенно их станет еще больше, ведь к делу подключаются даже США и Китай.

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Все это может привести к тому, что Google сильно изменится, и ей придется немного переформатировать свой бизнес. В частности, это касается Android, магазина приложений, сервисов и прочего. Huawei уже почти доказала, что жизнь без Google есть, надо только немного напряженнее поработать. Посмотрим, что будет дальше, но такие вспышки, тем более на столь крупных, да еще и быстро растущих рынках не могут быть хорошим знаком для компании. Даже от одного этого скандала компания может не досчитаться сотен миллионов, если не миллиардов, долларов в год, а этого мало кому хочется.

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2 комментария Оставить свой

  1. Novo_kos

    Почти уверен, что подобные статейки лоббирует Huawei, шантажируя Google.
    И фраза: «Примерно две недели назад главное приложение финансовых услуг Индии Paytm было исключено из .» — как-то уж коряво звучит этим самым «из»

  2. Rog

    Какое ещё Google pay? Причем здесь он??

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