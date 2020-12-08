Смартфоны с OLED-дисплеями скоро станут намного дешевле

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Артем Сутягин 0

Смартфоны, сделанные по новым технологиям, всегда стоят дорого. Не так важно, о чем именно мы говорим, но почти все технологии на первых порах надо сначала окупить, а уже потом спокойно на них зарабатывать. Так было и с OLED-дисплеями, которые изначально устанавливались только в дорогие смартфоны. Были исключения, но там весь упор был сделан именно на экран, а остальное оставляло желать лучшего. Теперь пришло время и технология готова резко подешеветь. Но происходит это не столько из-за времени, сколько еще по ряду других причин. В итоге мы получим недорогие смартфоны, в которые придут современные технологии. Давайте разберемся в причинах и следствиях.

Только с OLED экраном можно сделать экранный сканер отпечатков пальцев.

Будут ли дешеветь смартфоны

Ожидается, что первой причиной, из-за которой цены на OLED-панели для смартфонов упадут, будет чрезмерный избыток предложения. Он в свою очередь будет вызван существенными потрясениями на рынке. К ним можно отнести общее падение спроса на смартфоны из-за пандемии и финансового кризиса во всем мире.

Еще одной причиной высвобождения большого количества компонентов являются проблемы у Huawei. Заводы, которые делали для нее дисплеи, просто не могут простаивать и им приходится снижать стоимость на свою продукцию, чтобы продолжать существовать. Не трудно догадаться, что если они снижают цену, то и остальные производители должны будут последовать их примеру. Только так они смогут быть конкурентоспособными.

Huawei

Несмотря на все плюсы Huawei, она не смогла избежать проблем извне.

Давайте разберемся в этом подробнее на примере конкретных цифр. В отчете UBI Research говорится, что мировой рынок смартфонов замедлился в первой половине 2020 года из-за коронавирусной вспышки. Это привело к падению спроса на OLED-панели. В третьем квартале этого года было отгружено 113 миллионов смартфонов с OLED-дисплеями, что на 17,9 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам генерального директора UBI Research Чунг Хун Йи, в четвертом квартале ожидается аналогичный результат.

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iPhone с OLED

Согласно отчету TheElec, несмотря на общий спад, был один положительный фактор для сохранения объема производства OLED-панелей. Им являются новые модели Apple. С этого года все новые модели iPhone выпускаются с OLED-экранами. Учитывая, что компания производит и старые модели, подсчитано, что около 50% всех iPhone будут использовать OLED-панели. Более того, ожидается, что это число вырастет до 75% к 2021 году и до 100% к 2022 году.

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Еще большим вкладом Apple в общее дело производства OLED-матриц является постепенное преодоление компанией последствий пандемии. Ранее считалось, что ”купертиновцы” отгрузят только 180 миллионов смартфонов, но с тех пор это число увеличилось до 220 миллионов, поскольку последний iPhone 12 пользуется большим спросом.

Все iPhone 12-ой серии имеют OLED-экран.

Возвращаясь к Huawei, можно отметить цифры, которыми делятся эксперты. Так бизнес смартфонов Huawei находится в упадке и, как ожидается, продолжит и дальше негативно отражаться на рынке смартфонов с OLED. Во втором квартале 2020 года на долю китайского технологического гиганта приходилось 53,4 процента всех OLED-смартфонов в Китае, что превышает долю его конкурентов Oppo, Vivo и Xiaomi вместе взятых. Однако источники, близкие к этому вопросу, заявили, что в 2021 году компания планирует отгрузить только 50 миллионов смартфонов за весь год. Не сложно подсчитать, что в годовом исчислении разница будет примерно четырехкратной.

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Конечно, производителям экранов не позавидуешь, но мы, как простые покупатели, только выигрываем от такого положения дел. И в следующем году получим большое количество относительно недорогих устройств с топовыми экранами.

Преимущества и недостатки OLED-дисплеев

К технологии OLED-дисплеев можно относиться по-разному и у нее есть свои минусы. Например, большее искажение цветов под углом, совершенно адский ШИМ на некоторых моделях и выгорание пикселей, которые можно наблюдать на смартфонах, которые часто используются в качестве автомобильного навигатора или для отображения другой статичной картинки.

Конструкция OLED-экрана сложная, но тонкая.

С другой стороны, у технологии OLED хватает и преимуществ. К ним относится большая яркость, почти бесконечная контрастность и очень глубокий черный цвет. Это все заметят простые пользователи, а производители устройств ценят в OLED-панелях возможность встраивать под них сканер отпечатков пальцев и камеру, а так же возможность сгибать их, то есть применять в складных смартфонах и смартфонах с закругленными краями.

Посмотрим, что будет дальше, но то, что происходит, является дополнительным доказательством того, как тесно все в мире связано. Достаточно вытащить одну карту и все остальное, если и не разрушится, то, как минимум, сильно изменится.

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