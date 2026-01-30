Смартфоны в России подорожают на 10–30%, но не все. Какие бренды поднимут цены?

Слухи о росте цен на смартфоны всплывают регулярно, а в этом году у темы снова появилась реальная почва. Сейчас рынок компонентов знатно штормит, а вместе с этим дорожает логистика. Так что компании и магазины заранее закладывают риски в итоговые цены. Ожидается, что из-за всего этого в России цены на смартфоны вырастут до 30%. Разбираемся, какие модели это заденет в первую очередь, и сколько будут стоить популярные смартфоны в ближайшие месяцы.

Почему электроника дорожает во всем мире

Главный драйвер последних лет: компоненты, прежде всего память. На нее давит спрос со стороны ИИ-серверов и дата-центров, потому что производителям выгоднее отгружать чипы туда, где выше маржа и объемы. Отсюда и эффект, который виден даже обычным пользователям: цены на ОЗУ и накопители периодически подпрыгивают, а следом это догоняет и смартфоны.

Дальше включается цепная реакция. Если дорожают оперативная память и накопители, то производитель смартфона:

повышает цену устройства,

режет характеристики (память, комплект, камеры),

оставляет цену, но сокращает скидки.

Но есть и еще одна проблема, вытекающая из сильного дефицита: сокращение производства. Что-то все только и говорят о повышении цен на электронику, но никто не подумал о том, что в такой ситуации актуальных деталей для производства может просто не хватить. По этой причине у Xiaomi в этом году может сократиться выпуск бюджетных смартфонов.

Какие смартфоны подорожают в России

Впрочем, о сокращении объемов пока еще говорят в порядке аналитики, а вот реальные изменения уже касаются розничных цен. И эти корректировки уже докатились до России. Помимо компонентов, в том числе тех, которые не в дефиците, также:

дорожает логистика;

растут курсы валют;

закрываются параллельные каналы поставок.

Так что даже если аппаратная часть дорожает не везде, то стоимость электроники в конкретной стране легко меняется из-за курса, доставки, страховок и схем импорта.

И это особенно быстро бьет по смартфонам, которые вобрали в себя сразу все проблемы — и дорогие дефицитные компоненты, и сложную логистику вместе с колебаниями курса валют. Так что некоторые бренды уже подтвердили, что собираются поднять цены на 10–30% в этом году.

Причем о повышении цен громче всего говорят те, кто присутствует в РФ официально. Например, Apple и Samsung в российском рознице присутствуют неофициально, поэтому не могут контролировать цены, а вот китайские смартфоны ввозятся официально, потому и цены на них ставят сами. Сейчас это:

Xiaomi, Redmi, POCO

realme

TECNO

Infinix

HONOR

Huawei

и некоторые другие бренды вроде OPPO и vivo

Сколько будут стоить смартфоны в 2026

Представители компаний утверждают, что цены на все смартфоны поднимутся примерно на 10-30% в зависимости от ценового сегмента и ситуации на рынке. Например, подъем на 10–15% наиболее вероятен для массового сегмента. А вот скачок на 20–30% будет точечным: для новых партий, самых новых моделей, устройств с большим объемом памяти, либо когда поставки приходится совершать по более дорогому каналу.

Мы решили примерно подсчитать, сколько будут стоить смартфоны, если подорожание реально состоится. Взяли популярные модели, их текущие цены и новые, которые могут стать реальностью уже к весне:

Redmi Note 13 Pro (8/256). Сейчас стоит порядка 26 400 рублей. К лету +30% или 34 300 рублей.

Samsung Galaxy A55 (8/256). Сейчас стоит 40 900 рублей. К лету будет до 53 000 рублей.

iPhone 15 (128 ГБ). Сейчас примерно 50 000 рублей. К лету (если рынок двинется вверх на те же проценты): до 65 000 рублей.

Такой рост может ощущаться особенно больно в народном сегменте. Потому что условный бюджетник за 10–11 тысяч в новых реалиях может уехать к 15 тысячам рублей.