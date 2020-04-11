Сможет ли Huawei выйти из кризиса без Google

Уже больше полугода Huawei работает в условиях санкций, которые на нее наложило правительство США. Можно сказать, что компания находится в кризисе. Тут стоит вспомнить, что на Востоке слово ”кризис” отождествляется со словом ”возможности”. На самом деле, это действительно так, ведь трудные ситуации требуют искать выход из них. В этой ситуации всегда можно пересмотреть свое отношение к делу и постараться что-то изменить. Если эти перемены окажутся удачными, ты выйдешь из кризиса еще сильнее, чем был до него. Сейчас вопрос в том, сможет ли Huawei переломить ситуацию в свою пользу? Как минимум, у них есть то, что для этого необходимо.

Есть ли будущее у смартфонов Huawei

Стоит четко разделять два понятия — ”Huawei” и ”смартфоны Huawei”. Конечно, вторым сейчас приходится нелегко, и первых поджали куда меньше. В итоге, компания продолжает производить лучшее в мире телекоммуникационное оборудование и неплохо на нем зарабатывать.

Я не пророк и не могу угадывать будущее, но мне кажется, что компания сможет справиться со сложной для себя ситуацией. Правда, пока выход у нее только один — бороться, создавать свой магазин приложений и навязывать конкуренцию Google.

Для этого у Huawei есть армия фанатов в Китае, которые как покупали смартфоны компании, так и покупают, ведь им не важно, что сервисы Google больше не поддерживаются — они в этой стране и так не работают.

та армия позволит компании существенно заработать на мобильном подразделении и обеспечит обратную связь при разработке новых устройств и программного обеспечения. Тем более, что Huawei уже удается развивать свой магазин приложений AppGallery не только на внутреннем рынке, но и на международном. Например, сейчас в нем доступны все приложения Яндекса и даже появилась возможность оплаты банковскими картами через NFC.

Google без Huawei не умрет, но может в итоге получить сильного конкурента.

Постепенно приложений будет становится все больше. Правда, как многие хотели, договориться с Google и включить их сервисы в магазин приложений не получится. Даже руководство компании в одном из интервью допускало такую возможность, но она очень маловероятна. Во-первых, ограничения наложены на все работы Google с Huawei, а во-вторых, Google сама может этого не захотеть.

На Android в сторонних магазинах приложения Google доступны только в магазине приложений Samsung. Но на этих смартфонах есть и Google Play. Доступность некоторых приложений в Apple AppStore не считается, так как это отдельный случай.

Преимущества Huawei

Что же еще есть у Huawei для того, чтобы преодолеть затяжной кризис и выйти из него на коне?

Процессоры Kirin

Для каждого производителя смартфонов важно добиться максимальной оптимизации своего продукта. Например, имея собственный процессор, можно написать такой софт, который заставит его работать максимально эффективно. Или наоборот, создавать процессор с учетом поставленной задачи и особенностей ПО.

В настоящее время такой роскошью, как собственный процессор, могут похвастаться только Apple, Huawei и Samsung. У последних, правда, не все хорошо с процессорами.

Чипсеты от Qualcomm хороши, но они универсальны и требуют, чтобы смартфон строился вокруг них, а не наоборот. Это, например, может лишить Google Pixel 5 флагманского процессора. У Huawei с этим все хорошо и собственные процессоры Kirin могут им очень пригодиться в деле изоляции от Google и других американских брендов.

5G в телефонах Huawei

Вряд ли сейчас повторится ситуация, которая была, когда Siemens была хороша в телекоммуникационном оборудовании и ее телефоны лучше других работали в сетях сотовой связи. Сейчас в этом направлении доминирует Huawei и кому, как не ей, знать, как сделать хороший 5G-смартфон?

Имея такой запас в этом направлении развития, компания точно сможет навязать борьбу другим брендам. Опять же, как минимум, на территории Китая, где живет почти четверть населения планеты и там очень любят связь.

Камеры в телефонах Huawei

Камеры Huawei это тема для отдельной статьи, которая уже была написана и не раз. Можно сказать, что компания что-то там мухлюет с тестами и настройками, но это все никак не унижает достоинство ее камер.

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Они снимают просто отлично, а неожиданные и прорывные решения заставляют других производителей думать, что предложить в противовес. Я не говорю, что камеры Huawei однозначно лучшие во всем, но они очень хорошие, а это чуть ли не самое важное для покупателей.

Инновации Huawei

Хватает у китайской компании и инноваций. Я говорю не только о камерах, но и о других решениях. Например, о складном смартфоне, который вышел уже во втором поколении.

Есть у Huawei и другие прорывные идеи. Например, мне очень нравятся ее решения в области дизайна. Градиенты корпуса, которые они начали развивать несколько поколений назад, стали эталоном для своего времени. Сейчас многие делают что-то подобное, но задала такую моду именно компания Рэн Женьфэя.

Суббренд Honor

Наличие собственного суббренда всегда положительно сказывается на деятельности технологических гигантов. Всегда можно проверить какие-то решения или подсмотреть какие-то правильные пути развития. В общем, как говорится, две головы лучше, чем одна.

Немаловажным фактором является то, что не все знают о связи Huawei и Honor. Санкции Huawei на слуху, а Honor как-то остался немного в стороне. Это позволяет очень неплохо продавать смартфоны под этим брендом. Тем более, что они состоят по сути из тех же компонентов, что и смартфоны головной компании.

Большой выбор телефонов

Huawei предлагает очень много разных моделей устройств, которые если разложить на одном столе во всех модификациях, на каждой написать цену и выложить в порядке ее возрастания, между ними вряд ли получится разрыв больше, чем 3-4 тысячи рублей.

Модели есть на любой кошелек — от Huawei Y5 за 4 000 рублей до Huawei P40 Pro за 70 000 рублей. Плюс модели Honor, которых тоже много. Есть даже складной Huawei Mate Xs, но он сильно отрывается по цене и стоит 200 000 рублей.

Стоит ли купить Huawei сейчас

Ответить на этот вопрос однозначно очень сложно. Новые смартфоны Huawei и Honor хороши с технической точки зрения, но сложны в использовании без сервисов Google. А это даже не только сами приложения Google, но и все, что авторизуется через ее серверы.

Если вам есть, что сказать о будущем Huawei (возможно вы даже сотрудник компании), оставляйте комментарии ниже или в нашем Telegram-чате.

С другой стороны, есть прошлогодние модели, которые до сих пор отлично работают и поддерживают все сервисы Google. На них, из-за известных событий, еще и установили хороший ценник. Некоторые из них я однозначно могу рекомендовать у покупке. Я даже делился списком лучших смартфонов Huawei, которые еще можно купить.

Главным моим посылом в этой статье является то, что компания должна выжить и для этого у нее есть все необходимое. Даже если вам не нравятся ее смартфоны, будет обидно потерять одного их ключевых игроков. Пусть Huawei живет (как и Apple, как и Samsung, как и Xiaomi, как и другие) и пусть она радует нас интересными моделями и серьезной конкуренцией, а то Apple и Samsung вообще заскучают.