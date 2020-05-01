Сможет ли мир телефонов пережить очередную рецессию?

Экономическая активность в мире почти остановилась из-за известных событий и перспективы, как спада, так и производства, уже не просто вырисовываются. Они видны отчетливо и ясно. Конечно, как и при любом кризисе, пострадают не все. Выживет или тот, кто выйдет с новым предложением, которое будет в духе времени, или тот, кто сможет удачно адаптироваться. Проще говоря, рынок очень серьезно перетряхнет и он может очень сильно измениться. Это касается глобально всего рынка товаров и услуг. Но что ждет его маленькую часть в виде рынка смартфонов? Сможет ли она пройти через бурю с минимальными потерями или уже никогда не станет прежней? Да и вообще, надо ли ей оставаться прежней или, может, уже давно и без кризиса надо было что-то поменять.

Рынок смартфонов зависит не только от глобальных потрясений. Из-за особенностей этого рынка поставки периодически сокращаются, либо он, наоборот, перенасыщается, но потом что-то меняется и движение начинается заново. Периодичность таких перемен предсказать сложно, так как она зависит от разных факторов, но сейчас мы опять стоим на пороге такого периода.

Почему не выходят новые телефоны

Одна из главных причин падения поставок смартфонов заключается в том, что люди все дольше пользуются своими старыми устройствами. Дни, когда мы обновляли наши телефоны каждые два года, постепенно уходят. Я даже писал на эту тему отдельный материал и читатели со мной согласились.

Можно четко проследить недостаток инноваций в отрасли. Это уже не прикрыть никакими складными смартфонами. В итоге, пользователи решают остаться со своими старыми смартфонами вместо того, чтобы покупать что-то новое. Все новое, что нам предложили, или ломается (складные смартфоны), или работает далеко не везде (сети пятого поколения). Но нет же, производители, как фанатики стараются продолжать долбить в эту точку, полагая, что инноваций для одного десятилетия уже достаточно. И раскладушки, и 5G развивать надо, но давайте подумаем, что еще можно предложить рынку смартфонов.

Свидетельством того, что нам срочно нужны перемены, является то, что Apple уже может себе позволить перевыпустить смартфон 2,5-летней давности с новым процессором и это производит фурор. Даже кнопка Home на половину корпуса не вызывает отторжения. Я даже не иронизирую, так как все больше считаю этот смартфон крутым и уже не раз говорил об этом.

В любом случае, главной его особенностью является его цена, которая очень привлекает и показывает, что даже в таком варианте гаджет может стоить 400 долларов, и если не рвать, но надрывать конкурентов.

Нас часто спрашивают, стоит ли покупать Galaxy S9 в 2020 году. Давайте ответим на этот вопрос.

Дополнительным фактором к снижению интереса покупателей к новой технике является сбои в цепочках поставок, возникшие из-за пандемии коронавируса и того, что весь мир сидит по домам. Прогнозируется, что мировые поставки смартфонов сократятся до 15 процентов только в этом году. Особенно от этого пострадают те компании, которые и так ослаблены. Спасти положение могут только настоящие инновации, но это деньги и риск, а рынок сейчас и так связан с риском. В итоге все боятся потерять все, сделав ставку на подъем. Весь рынок уже много лет работает по принципу ”делай, как все и, как минимум, не проиграешь им”.

Изменения мобильного рынка

Многие компании пытаются как-то реструктуризироваться. Например, спустя всего пару недель после выхода дорожащего OnePlus 8 Pro, производитель решил закрыть часть офисов в Европе. Изменения коснулись и Google, которая передумала нанимать 20 000 сотрудников.

Опять за бортом. Новые смартфоны Huawei не смогут следить за больными коронавирусом

Если говорить о смартфонах, то многие поднажали в этом году. OnePlus добрался до отметки 1000 долларов и стал стоить дороже, чем iPhone более чем в два раза, прям как в меме ”где-то в параллельной Вселенной”. Туда же пошла и Xiaomi со своим Mi 10 Pro, а Motorola это вообще очередной факап. Выпустили они свой Edge+ за 1000 долларов и в этот же год такие потрясения. Конечно, никто не знал, что так будет, когда его разрабатывали, но такое положение дел тянет на заявку в номинации неудачник года.

С другой стороны, средние производители, которые пока не вздыбили холки до 1000 долларов, пока могут жить достаточно хорошо. Realme, Vivo и Oppo могут процветать в новом мировом порядке. Сейчас Vivo продает больше смартфонов в Индии, чем Samsung, но пока он недостаточно известен в остальном мире. В России, мне кажется, его узнали только после того, как он стал спонсором чемпионата мира по футболу 2018. Хотя, у бренда много инноваций, включая первый смартфон с выезжающей камерой и прототип аккумулятора, который заряжается за 12 минут.

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В условиях новой реальности изменился и процесс продажи смартфонов. Продавец уже не может при личном общении в магазине убедить купить что-то конкретное. Покупатели сидят за компьютером и сами делают выбор, обращая внимание на низкие цены, а не на дизайн или бренд. В магазине так удобно отсортировать товар не получается — спасибо фильтрам интернет-магазинов.

Что дальше будет с телефонами

Не надо быть крутым аналитиком, чтобы понимать, что смартфоны всегда будут нужны людям — они не откажутся от связи, к которой привыкли. Это как унитазы или чайники, уж простите за сравнение, но люди всегда будут их покупать.

Как все будет выглядеть, когда кризис закончится, сказать сложно, но одно понятно точно — производители разделятся на два лагеря. Одни станут делать доступные устройства, а другие — технологичные. Победит тот, кто сможет усидеть на обоих этих стульях. Времена меняются и надо как-то под них подстраиваться. Только так можно остаться на плаву не как то, что не тонет, а как мощный флагманский фрегат рынка.