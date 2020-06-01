Будет ли работать отслеживание больных коронавирусом между странами?

С тех пор, как заговорили про приложения для отслеживания больных коронавирусом, общество разделилось на тех, кто был рад этому, и тех, кому в очередной раз дали повод поговорить о тотальной слежке. Пока передвижения людей почти во всем мире ограничены, это не так страшно, но представьте, что будет после открытия границ? Приложения или просто не будут работать, или придется делать что-то еще, чтобы система нормально функционировала. Что в этой ситуации должны будут сделать правительства стран и частные компании, которые продвигают идею такой слежки? Смогут ли они справиться не только с локальными, но и с глобальными перемещениями?

Система отслеживания больных коронавирусом

Сейчас самой глобальной системой, если можно ее так назвать, является та, что предложили Apple и Google, которые объединились для создания средства борьбы с пандемией. Напомню, работа их сервиса основана на Bluetooth ближнего поля. Это система, которая может по технологии Bluetooth обмениваться информацией и записывать, с кем вы находились в радиусе пары метров в течение нескольких минут.

После этого, если кто-то из встретившихся вам людей заболеет COVID-19, он отметит это в приложении (по крайней мере, должен). Если с момента встречи прошло меньше двух недель, вы получите уведомление, что находитесь в зоне риска. Дальше сможете провериться или просто самоизолироваться. Конечно, есть случаи, когда система сможет ложно сработать, если телефон лежал у стены, за которой сосед положил свой. Или, например, если вы стояли рядом с кем-то в своих машинах на светофоре. Формально контакта не было, но смартфоны уловили поле друг друга. Это уже погрешности.

Будет ли единая системы борьбы с коронавирусом

Не все страны готовы пользоваться системой Apple и Google и развивают свои подобные сервисы. Отчасти это связано с нежеланием делиться данными, но есть и желание сделать собственный продукт, который будет удобен именно в условиях этой конкретной страны.

С одной стороны, это выглядит логичным, но что делать людям, которые будут путешествовать? Границы рано или поздно все равно откроют и наверняка это будет раньше, чем закончится вся эта эпопея. В результате надо будет как-то объединять базы или просто заставлять на границе человека устанавливать приложение этой страны. Вопрос только в том, как в этом случае заставить человека отмечать обнаружение COVID-19 после возвращения домой?

Особенно актуально это будет в таких странах, где нет как таковых границ. Например, внутри Европы или между Россией и Белорусией.

А еще проблемой может стать то, что некоторые приложения все обрабатывают локально, внутри телефона, просто периодически запрашивая базу идентификаторов, которые выявили у себя признаки заболевания. Другие, наоборот, работают полностью через сервер, часто передавая туда даже не обезличенный идентификатор, а полноценные данные человека. Второй вариант нравится пользователям куда меньше. Хотя в первый они не очень верят и думают, что никакой приватности не будет.

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Готовы ли люди к единой системе отслеживания заболеваний

Европейские власти согласовали, что «Пользователи должны иметь возможность полагаться на одно приложение независимо от региона или государства-члена ЕС, в котором они находятся в определенный момент». Это уже первый шаг к унификации системы. Вот только как быть с персональными данными, которые теперь будут гулять не только по серверам местной системы здравоохранения, но и по всему миру? Не отобьет ли это окончательно желание людей пользоваться такими системами? А еще, как быть в ситуации, когда государство запрещает хранить данные граждан на серверах за пределами его территории? Входят ли сюда идентификаторы, которые пусть и обезличены, но привязаны к человеку? Так много вопросов и так мало ответов.

При этом, трансграничное отслеживание заболеваний действительно очень важно и не только для той страны, куда привезли болезнь, но и для той, откуда. Так она раньше получит предупреждение о том, что надо как-то принимать меры.

Много ли вы знаете примеров, когда государства могли договориться о единой архитектуре приложений? Они работают в разных странах, но одно дело Instagram, а другое — приложения, которые защищают национальные интересы. Одного упомянутого выше способа обработки данных (на смартфоне или сервере) достаточно для того, чтобы завести в тупик любые попытки договорится об унификации.

В случае с союзами государств, например, внутри Европейского Союза, это может вообще поставить под сомнение смысл существования такого объединения. О каком сотрудничестве можно говорить, если даже в деле общей борьбы со смертельной опасностью правительства не могут договориться между собой?

Совместимость приложений в разных странах мира

На данный момент обсуждается, что совместимость приложений должна быть достигнута вне зависимости от того, какую архитектуру для своих приложений выбрало то или иное государство. Но такая работа возможна только через сервер, который будет обмениваться данными с пользователями из всех стран мира. В итоге, опять нужно думать о едином стандарте. Решения должны позволять серверам участников этой единой системы взаимодействовать и получать соответствующие ключи между собой, используя надежный и безопасный механизм.

А как вы относитесь к возможности введения такой системы, которая будет предупреждать и риске заболевания? Расскажите в нашем чате.

Не очень верю в то, что разум победит, и страны смогут договориться. Это ставит под сомнение не только возможность отслеживания источников распространения COVID-19 и будущих заболеваний, но и вообще всю идею, которую предложили Apple и Google.

Выходит, на пути такого отслеживания будет стоять не только нежелание людей делиться данными, но и то, что с открытием границ отследить что-либо будет просто невозможно, если правительства не договорятся между собой. Спасти положение сможет только единый стандарт. Вот только не поздно ли будет его утверждать, пока все договорятся?