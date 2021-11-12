Спорим, не угадаете, какая камера чаще всего встречается в телефонах?

Времена, когда был актуален вопрос — А у тебя в телефоне есть камера? — прошли уже лет десять назад. С тех пор любой, даже самый дешевый телефон оснащен минимум одной камерой, а то и двумя-тремя-четырьмя… и так далее. Но мало кто задумывался о том, как в последнее время изменился подход к этому элементу и насколько типовым его сделала конкуренция. Аналитики Counterpoint Technology Market Research регулярно анализируют рынок смартфонов. Вот только чаще всего это продажи, объемы, отгрузки, цена и прочие экономические показатели. На этот раз они решили понять, камеры с каким разрешением доминируют на рынке и почему. Ответ оказался довольно интересным.

Самое популярное разрешение камеры телефона

Аналитики пришли к выводу, что по итогам второго квартала этого года на рынке больше всего мобильных устройств было выпущено с датчиками изображения, имевшими разрешение 48 мегапикселей. Таких гаджетов насчитали 43%. Для сравнения, по итогам первого квартала текущего года этот показатель составил 38,7%. То есть именно это разрешение стало существенно более популярным.

В сегменте смартфонов с ценником от 200 до 400 долларов большинство моделей оснащено сенсорами на 48 и 64 мегапикселя. Доля устройств с сенсорами с разрешением 64 мегапикселя составила 14% против 3,5% за первые три месяца этого года. Тут, как видим, рост оказался еще более серьезным. Впрочем, это видно даже по презентациям, где число 64 звучит намного чаще, чем раньше.

Какие камеры в дорогих телефонах

Если говорить о флагманах, то в данном случае производители предпочли 50-мегапиксельные сенсоры. А 108-мегапиксельные модели, которые так резво стартовали некоторое время назад, оказались невостребованными, и производители очень неохотно выбирают их для своих моделей. Их доля во втором квартале текущего года составила всего 3,1%.

В бюджетном сегменте с ценником до 100 долларов тон задают сенсоры с разрешением 8 Мп. Доля таких устройств составила 45,2%. В то же время растет и количество моделей с сенсорами на 32 Мп и 48 Мп. Это подтверждает тот факт, что технологии со временем дешевеют и постепенно спускаются во все более бюджетный сегмент.

48 Мп и 64 Мп стали основным направлением для моделей стоимостью от 200 до 400 долларов США, в то время, как флагманские смартфоны используют сенсоры большой площади для обеспечения профессиональных характеристик, близких к цифровым зеркальным камерам. Тут 50 Мп стали куда более популярным выбором. Хотя доля 108 Мп упала до 3,1% во 2 квартале 2021 года, более доступные датчики с этим разрешением на основе пикселя 0,7 мкм продолжают распространяться на модели среднего класса от таких производителей, как Redmi и Realme. — сказал старший аналитик CounterPointResearch Итан Ци, комментируя такое смещение требований к разрешению.

Камера с разрешением 200 Мп

В сентябре 2021 года Samsung еще больше подтолкнула индустрию смартфонов к эре 200 Мп с новым датчиком ISOCELL HP1, который, как ожидается, станет частью флагманских моделей в ближайшие кварталы.

В октябре Sony выпустила Xperia Pro-I с 1-дюймовой задней основной камерой на 12 Мп, стремясь предоставить потребителям возможность фотографировать как на цифровую зеркалку. Хотя в смартфонах среднего и высокого класса по-прежнему будут использоваться датчики изображения с высоким разрешением и большой площадью, ведь так немного проще объяснить потребителю, что камера лучше, чем у конкурентов. Так уж получилось, что именно мегапиксели стали мерилом качества.

Влияет ли кризис процессоров на камеры

Впрочем, камеры сейчас находятся не в лучшем положении, так как они тоже под давлением кризиса полупроводников. Он не только не позволяет производить сенсоры в достаточном количестве, заставляя производителей выбирать из чего-то другого, но и отрицательно сказывается на технологиях.