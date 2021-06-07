США вводят новые санкции против китайских производителей электроники

Когда казалось, что санкции в отношении китайских компаний как-то утихли, и все ограничилось нападками на Huawei, тучи над компаниями из Поднебесной снова начали сгущаться. Даже Xiaomi смогла в суде отменить санкции против себя, но остальным повезло меньше. Ни для кого не секрет, что работа многих компаний строится на инвестициях, а когда их нет, им существенно сложнее развиваться. Именно этой ”опцией” и воспользовались представители американской администрации. Теперь китайским технологичным компаниям будет намного сложнее получать деньги из-за пределов страны. Но так ли это критично? Особенно учитывая, что таких компаний не так много в масштабах страны. Проблема в том, что это одни из крупнейших компаний.

Новые санкции против китайских компаний

На прошлой неделе администрация Джо Байдена издала незамеченное многими распоряжение, запрещающее американским инвесторам вкладывать деньги в китайские компании. Уточняется, что ограничения относятся не ко всем компания, а только к тем, которые предположительно связаны с китайскими военными или разведывательными секторами.

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Reuters сообщает, что в новый список вошли 59 китайских компаний. Контролировать исполнение распоряжения будет казначейство. Именно оно должно обеспечить соблюдение правил и контроль соблюдения ограничений в отношении компаний из нового списка. Делать это казначейство будет на ”постоянной основе”.

На какие компании США наложили санкции

В число компаний, которые включили в новый список, в частности попадает Huawei, что мало кого удивляет. Так же в него входит китайский завод полупроводников SMIC и компания, занимающаяся оборудованием для видеонаблюдения Hikvision. Остальные компании относятся к сфере оборонного комплекса, но выполняют и обычные ”гражданские” заказы.

Я считаю, что использование китайских технологий наблюдения за пределами Китайской Народной Республики и разработка или использование китайских технологий наблюдения для содействия репрессиям или серьезным нарушениям прав человека представляют собой необычные и чрезвычайные угрозы — сказал Байден в приказе.

Будут ли новые санкции против Китая

Если вы думаете, что это все, и остальные компании могут не переживать, то это не так. Высокопоставленный чиновник из американской администрации сообщил Reuters, что в ближайшие месяцы в список инвестиционного эмбарго могут быть добавлены другие компании.

Пока ограничения не вступили в силу, и у компаний есть чуть меньше двух месяцев. В приказе говорится, что запрет будет действовать со 2 августа. При этом у американских компаний будет 365 дней на то, чтобы вывести свои активы из компаний, попавших в немилость.

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Могут ли отменить санкции

Интересно, что этот список нельзя считать окончательным. Доказательством этого можно считать Xiaomi, на которую в начале года были наложены подобные ограничения, но позже американской администрации пришлось их снять. Произошло это после того, как китайский производитель смартфонов подал протест и победил в суде. В итоге решение оказалось в пользу Xiaomi.

Быть уверенным, что в этот раз получится так же, сложно, но вероятность этого есть. С другой стороны, если есть цель наложить ограничения, их все равно наложат. Возможно, для этого даже будет использован опыт, полученный в противостоянии с Xiaomi.

Проблема еще в том, что инвестиции заключаются не только во вложении средств, которые со временем должны вернуться в большем объеме, но и в закупке оборудования, обновлении производства, покупке акций и других взаимоотношениях компаний и инвесторов.

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Посмотрим, как будут развиваться события, но пока мы отчетливо видим, что противостояние набирает обороты и американская администрация вводит все новые и новые ограничения. Для глобальной экономики и бизнеса это не очень хорошо. Не хорошо это и для нас, простых покупателей, которые увидят чуть меньше конкуренции, от которой мы всегда выигрывали. Зато мы видим интересное противостояние, которое пока не ясно, чем закончится.

Но есть и другое мнение. Например, многие аналитики предполагают, что полупроводниковые компании, такие, как SMIC, могут не сильно пострадать, поскольку они получат поддержку от правительства Китая. В любом случае время покажет, как будут развиваться события.