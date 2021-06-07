США вводят новые санкции против китайских производителей электроники

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Артем Сутягин 0

Когда казалось, что санкции в отношении китайских компаний как-то утихли, и все ограничилось нападками на Huawei, тучи над компаниями из Поднебесной снова начали сгущаться. Даже Xiaomi смогла в суде отменить санкции против себя, но остальным повезло меньше. Ни для кого не секрет, что работа многих компаний строится на инвестициях, а когда их нет, им существенно сложнее развиваться. Именно этой ”опцией” и воспользовались представители американской администрации. Теперь китайским технологичным компаниям будет намного сложнее получать деньги из-за пределов страны. Но так ли это критично? Особенно учитывая, что таких компаний не так много в масштабах страны. Проблема в том, что это одни из крупнейших компаний.

Китай

Новые санкции должны помешать компаниям работать. Но помешают ли?

Новые санкции против китайских компаний

На прошлой неделе администрация Джо Байдена издала незамеченное многими распоряжение, запрещающее американским инвесторам вкладывать деньги в китайские компании. Уточняется, что ограничения относятся не ко всем компания, а только к тем, которые предположительно связаны с китайскими военными или разведывательными секторами.

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Reuters сообщает, что в новый список вошли 59 китайских компаний. Контролировать исполнение распоряжения будет казначейство. Именно оно должно обеспечить соблюдение правил и контроль соблюдения ограничений в отношении компаний из нового списка. Делать это казначейство будет на ”постоянной основе”.

Байден

Новая администрация не стала сбавлять давление на китайские компании.

На какие компании США наложили санкции

В число компаний, которые включили в новый список, в частности попадает Huawei, что мало кого удивляет. Так же в него входит китайский завод полупроводников SMIC и компания, занимающаяся оборудованием для видеонаблюдения Hikvision. Остальные компании относятся к сфере оборонного комплекса, но выполняют и обычные ”гражданские” заказы.

Я считаю, что использование китайских технологий наблюдения за пределами Китайской Народной Республики и разработка или использование китайских технологий наблюдения для содействия репрессиям или серьезным нарушениям прав человека представляют собой необычные и чрезвычайные угрозы — сказал Байден в приказе.

Будут ли новые санкции против Китая

Если вы думаете, что это все, и остальные компании могут не переживать, то это не так. Высокопоставленный чиновник из американской администрации сообщил Reuters, что в ближайшие месяцы в список инвестиционного эмбарго могут быть добавлены другие компании.

Пока ограничения не вступили в силу, и у компаний есть чуть меньше двух месяцев. В приказе говорится, что запрет будет действовать со 2 августа. При этом у американских компаний будет 365 дней на то, чтобы вывести свои активы из компаний, попавших в немилость.

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Могут ли отменить санкции

Интересно, что этот список нельзя считать окончательным. Доказательством этого можно считать Xiaomi, на которую в начале года были наложены подобные ограничения, но позже американской администрации пришлось их снять. Произошло это после того, как китайский производитель смартфонов подал протест и победил в суде. В итоге решение оказалось в пользу Xiaomi.

Быть уверенным, что в этот раз получится так же, сложно, но вероятность этого есть. С другой стороны, если есть цель наложить ограничения, их все равно наложат. Возможно, для этого даже будет использован опыт, полученный в противостоянии с Xiaomi.

Huawei

Пока самой большой жертвой санкций стала Huawei.

Проблема еще в том, что инвестиции заключаются не только во вложении средств, которые со временем должны вернуться в большем объеме, но и в закупке оборудования, обновлении производства, покупке акций и других взаимоотношениях компаний и инвесторов.

Ошибочка вышла: США снимут санкции с Xiaomi по решению суда.

 Посмотрим, как будут развиваться события, но пока мы отчетливо видим, что противостояние набирает обороты и американская администрация вводит все новые и новые ограничения. Для глобальной экономики и бизнеса это не очень хорошо. Не хорошо это и для нас, простых покупателей, которые увидят чуть меньше конкуренции, от которой мы всегда выигрывали. Зато мы видим интересное противостояние, которое пока не ясно, чем закончится.

Но есть и другое мнение. Например, многие аналитики предполагают, что полупроводниковые компании, такие, как SMIC, могут не сильно пострадать, поскольку они получат поддержку от правительства Китая. В любом случае время покажет, как будут развиваться события.

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