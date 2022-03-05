Стоит ли обновлять телефон сейчас и как меньше потерять на этом

Когда рынок стоит на пороге серьезного повышения цен, многие пользователи стремятся закупить как можно больше техники. С одной стороны, многим кажется, что так можно или вложить деньги, или подзаработать, но это путь в никуда, ведь через пару месяцев на рынок хлынет огромное количество техники, которая из-за высокого предложения будет продаваться чуть ли не в два или даже больше раз дешевле. Мы поговорим о покупке телефона для себя. Ведь еще можно найти хорошие предложения и гаджеты, которые не успели подорожать. Давайте подумаем, стоит ли делать такие покупки в столь непростое время.

Стоит ли обновлять телефон сейчас

Прежде всего, надо трезво оценивать свои возможности и потребности. И в первую очередь речь о финансовых возможностях. Не стоит покупать товар только из-за соблазна сделать это перед повышением цен.

Такой подход может привести к тому, что вы потратите деньги, которые потом можно пустить на более полезное дело. С другой стороны, если вам действительно нужен новый телефон из-за поломки старого, воспользоваться относительно низкими ценами будет хорошей идеей.

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Стоит ли покупать дорогой телефон

Но в этом случае не стоит гнаться за топовыми версиями, купите то, что вам нужно, и не старайтесь прыгнуть выше головы. Поймите, что вам нужно, чтобы этим можно было комфортно пользоваться и не надо гнаться за флагманами с терабайтом памяти только из-за того, что они станут намного дороже. Просто выбирайте то, что купили бы в обычное время. Это очень важно — трезво оценивать свои потребности. Собственно, это работает с любыми распродажами.

Многие в сложных ситуациях или при появлении больших скидок покупают телефоны и другую технику, что называется, на последнее. Это тоже ошибка. Если вы не можете позволить себе купить новый телефон, не стоит брать кредиты, собирать все сбережения или занимать у друзей только из-за того, что потом будет дороже. Возможно, стоит рассмотреть вопрос ремонта, если новый гаджет нужен из-за поломки старого. Если это просто рядовая покупка, то и в обычное время не стоит тратить не телефон последнее, а в условиях неопределенности и подавно.

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Когда лучше продать телефон

Если вы все же покупаете себе новый телефон, планшет или что-то еще, а старый собираетесь продавать, лучше начать с покупки. Причина этого проста. Новые устройства пока можно найти по старой цене, и если уже точно решили, то лучше покупать как можно быстрее. Так как все подорожает, поэтому через некоторое время и бывшая в употреблении техника может подняться в цене. Может даже дойти до того, что вы вообще ничего не потеряете. Правда, надо будет правильно выбрать момент и не попасть в волну, когда поддавшиеся панике скупщики начнут сливать свой товар.

Подобное было в 2014 году, когда курс валюты сильно вырос. Я тогда собирался купить новый iPad и успел сделать это на волне повышения цен. В итоге я купил его с минимальной надбавкой, а через полгода продал старый, которому на тот момент было около 4 лет. Интересно, что разница в цене получилась минимальной, и я почти бесплатно обновился со старого устройства на новое.

Ну, а исходя из приведенного примера, стоит добавить, что очень плохой идеей будет обновлять гаджет, если сначала надо продать старый и получить за него деньги. Сейчас вторичный рынок гаджетов довольно низок, так как все стремятся купить новое до подорожания. В итоге, вы потратите несколько дней на продажу, получите меньше денег, чем, например, месяцы назад, но за это время устройств по старой цене уже не останется, и вы проиграете очень много. Итоговая разница может получиться такой, как если бы вы просто купили новое сейчас, а старое выкинули.

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Обновлять телефон или нет

Подводя итог, я еще раз скажу, что не надо поддаваться панике. Техника точно подорожает, но это очень плохое вложение средств, которые могут пригодиться для другого. Но если вы и так собирались обновить свой телефон, планшет или что-то еще, то стоит поторопиться и сделать это как можно быстрее. А старый, по возможности, продать через некоторое время, когда цены на вторичном рынке поднимутся.