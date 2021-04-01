ТОП-5 самых популярных телефонов в разных странах

За прошлый год руководители компаний, которые лидируют в мире по производству смартфонов выпили не одно ведро валерьянки, когда графики продаж не просто снижались, а неслись вниз, как и многое другое. В это время менялись не только общие объемы продаж, но и распределение лидеров по отгрузкам в разных странах. Этот показатель кажется не самым очевидным, но он довольно любопытный. В частности, это многое объясняет в поведении компаний на том или ином рынке, когда они начинают новые рекламные компании или отказываются завозить для официальной продажи те или иные модели смартфонов. Сейчас появляется все больше итогов прошлого года, которые показывают результаты деятельности брендов. Вот еще одно исследование.

Какие смартфоны покупают чаще

В некоторых статьях я уже рассказывал о том, что там, где одни компании потеряли существенную долю рынка по итогам года, другие, наоборот показали сильный рост. Основное направление ”течения” клиентов, естественно, наблюдалось от Huawei к Xiaomi. Причин для этого хватало, но были и другие изменения.

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На этот раз результатами исследования рынка поделилось авторитетное агентство Counterpoint подробно проанализировавшее показатели брендов смартфонов в 2020 году в различных странах мира.

По итогам прошлого года лидерами продаж в мире в целом предсказуемо стали Samsung, Apple и Huawei. Несмотря на проблемы последней, хорошие продажи в домашнем регионе, быстрый выход Китая из ковидного кризиса и большой запас прочности позволил компании сохранить место в ТОП-3 в мире.

Интересно, что если смотреть с разбивкой по странам, то возглавлять рейтинг будет кто-то из этой тройки, зато в остальном ТОП-5 по этому региону может не быть двух других лидеров мировых продаж.

Какие телефоны покупают американцы

Так, например, согласно Counterpoint, в Северной Америке лидировала Apple, на втором месте — Samsung, а на третьем — LG. В 2020 году Apple была настолько доминирующей в этом регионе, что примерно каждый второй проданный смартфон приходился на iPhone. При этом по понятным причинам Huawei не вошла даже в ТОП-5, несмотря на то, что пятое место это всего 4% рынка.

Где лучше всего продается Huawei

Зато хорошо дела у Huawei шли в Азии. Сюда относится Китай, Индия, Монголия и другие страны до Японии и Папуа-Новой Гвинеи. На этой территории Huawei продала 19% от общего количества смартфонов, то есть каждую пятую ”трубку”. Интересно, что первые четыре места рейтинга заняли китайские компании (Huawei, Vivo, Xiaomi, OPPO) и только потом с результатом 11% идет Samsung. Apple в ТОП-5 не попала, несмотря на всю любовь китайцев к ее продукции. Можно предположить, что большой вклад в статистику сделала Индия, где продается много недорогих китайских устройств.

Африканские телефоны

Не попала Apple в ТОП-5 и в другом регионе, где находится много стран с не самым богатым населением — в Африке. Первое место тут заняла Samsung (21%), а второе — Huawei (12%). То есть эти две компании на двоих поделили треть рынка всех африканских государств. Даже то, что сюда входят богатые арабские страны, не сильно повлияло на статистику. Интересно, что именно тут в ТОП-5 попали Tecno (9%) и Itel (6%).

Европа и Латинская Америка

Среди Европейских стран покупатели отдают предпочтение Samsung (32%) и Apple (22%). Эти компании на двоих продают больше половины смартфонов в Старом свете. Места 3-5 предсказуемо заняли Xiaomi (14%), Huawei (13%) и OPPO (3%).

Интересно то, что Samsung показала очень хорошие продажи в странах Южной Америки (41%). Так же это единственный регион, кроме Северной Америки, где довольно высокое место заняла Motorola. В странах Латинской Америки в целом почти каждый пятый проданный смартфон несет на себе логотип с буквой ”M” (18%).

Надо отметить, что во всех приведенных цифрах продажи Huawei учитывались вместе с продажами Honor. Пути компаний разошлись только в конце года.

Кнопочные телефоны

Так же в отчете сообщается, что среди производителей кнопочных телефонов единоличным лидером является Itel, а второе и третье место заняли соответсвенно HMD и Tecno.

Samsung доминировала в Латинской Америке и Европе, занимая 41% и 32% доли рынка в этих регионах соответственно. Огромный рост Xiaomi в Европе так же позволил ей свергнуть Huawei.

Наконец, единственным оплотом Huawei остается Азия, но ее конкуренты дышат ей в затылок. В то время, как китайская компания удерживает 19% доли рынка континента, Vivo (15%), Xiaomi (14%), Oppo (14%) и Samsung (11%) продолжают расти.

Интересная статистика: смартфоны, соцсети, Интернет

Приведенные цифры хорошо показывают, как покупатели в разных странах относятся к производителям. Из-за этого довольно широкое распространение получила Samsung, у которой есть как суперфлагманы, так и ультрабюджетники. Также хорошо прослеживается, что в странах с низким процентом богатого населения хорошо продаются китайские устройства, а в развитых странах — iPhone.

В целом все логично, но теперь становится понятно, почему сложнее купить Motorola или Tecno, зато на каждом углу продаются iPhone, Samsung, Huawei и OPPO.