ТОП-7 функций Galaxy S26 Pro, которые заставят многих купить его

Линейка смартфонов Samsung практически не менялась с 2020 года, когда серия Galaxy S20 установила формат из базовой модели, Plus и Ultra. Появлялись дополнения вроде бюджетных FE-версий или нынешнего тонкого Galaxy S25 Edge, но общая концепция оставалась неизменной пять лет. В 2026 году ситуация может измениться — Samsung планирует выпустить Galaxy S26 в вариантах Pro, Edge и Ultra. Название «Pro» несет особый вес в мире iPhone и Pixel, поэтому от Galaxy S26 Pro ожидаются определенные улучшения по сравнению с S25. Давайте рассмотрим семь ключевых изменений, которые должны появиться в новой модели, чтобы она оправдала свое название.

Флагманская система зуммирования камеры

Первое, что приходит в голову при упоминании «про» в названии смартфона — это камеры. Базовая модель Galaxy S слишком долго довольствовалась 10-мегапиксельным зумом 3X, и пора это исправить. Google и Apple предлагают лучшую оптику даже в компактных моделях, Samsung должна последовать их примеру.

Перенос 50-мегапиксельного перископического зума 5X из S25 Ultra в меньший корпус наконец даст любителям компактных устройств превосходную камеру для съемки на дальних дистанциях. Samsung может сохранить отличия Ultra-версии за счет S Pen, 200-мегапиксельного основного сенсора и второго телеобъектива 3X. У S26 Pro останется 50-мегапиксельная основная камера и один телеобъектив вместо двух.

Минимальный объем памяти 256 ГБ

Базовая конфигурация Galaxy S25 предлагает лишь 128 ГБ встроенной памяти, в то время как S25 Plus и Ultra начинаются с 256 ГБ. Это лучше, чем у Apple и Google, которые предлагают 128-гигабайтные версии даже премиальных моделей, но хотелось бы большего. Профессиональные смартфоны фокусируются на качестве фото и видео, а это требует много места.

Помимо мультимедиа, кажется, что все наши действия требуют больше памяти с каждым годом. Приложения и игры становятся объемнее, обновления операционной системы нуждаются в пространстве для распаковки и установки. Многие пользователи хранят музыку офлайн для прослушивания без сети. Минимальные 256 ГБ для S26 Pro действительно помогут справиться с современными задачами.

Большая батарея и быстрая зарядка смартфонов

Samsung разочаровывающе медленно увеличивает мощность зарядки. Базовый Galaxy S25 заряжается лишь на мощности 25 Вт. Это неплохо для устройства с батареей 4000 мАч, но заметно медленнее 45-ваттной зарядки S25 Plus и Ultra, и даже это отстает от многих конкурентов.

Согласно утечкам, Galaxy S26 Pro может получить батарею емкостью 4300 мАч — на 300 мАч больше, чем у S25. Хотя цифра не кажется впечатляющей, базовый S25 обеспечивает семь-восемь часов экранного времени, поэтому S26 Pro должен показать еще лучший результат. S26 Ultra может получить зарядку мощностью 60 Вт, и хочется верить, что S26 Pro также получит улучшение. 60 Вт было бы избыточно для батареи такого размера, но 45 Вт — идеальный вариант.

В идеальном мире Samsung перешла бы на кремний-углеродные батареи, чтобы вся линейка S26 получила большие аккумуляторы и более быструю зарядку, но пока это кажется маловероятным.

Магнитная беспроводная зарядка Qi2

Внедрение стандарта Qi2 с магнитами продвигается болезненно медленно. Серия Pixel 10 наконец добавила магниты в само устройство вместо использования аксессуаров, и хочется, чтобы Samsung сделала то же самое. Аксессуары MagSafe и Qi2 удобны на каждый день, но необходимость чехла для добавления этой функциональности — проблема.

Многие чехлы с Qi2 имеют слабые магниты или неправильно выравнивают зарядные устройства с катушками внутри телефона. Это неудобно для тех, кто предпочитает не использовать чехлы. Удивительно, почему производителям потребовалось так много времени для внедрения Qi2. Стандарт представили в начале 2023 года, и пока единственные телефоны с его поддержкой — ничем не примечательный HMD Skyline и серия Pixel 10.

Если Samsung пропустит еще один год без магнитов Qi2 в своих устройствах, серия S26 будет выглядеть устаревшей уже на старте продаж.

Поддержка сверхширокополосной связи UWB

Сверхширокополосная связь (UWB) — стандарт связи малого радиуса действия для широкого спектра применений. Наиболее распространенные случаи использования — точное отслеживание местоположения и даже безопасный бесключевой доступ в некоторые новые автомобили.

Первым телефоном Samsung с поддержкой UWB стал S20 Ultra, сегодня технология есть в S25 Plus, S25 Ultra и Z Fold 7. Это означает, что все бюджетные и среднеценовые телефоны Samsung не имеют этой технологии, как и флагманские S25 и Z Flip 7.

Многие используют Galaxy SmartTag 2 для отслеживания кошелька, сумки и других вещей, и UWB упрощает определение точного местоположения метки. Устройства без UWB могут лишь подать сигнал на трекер и указать приблизительное направление, тогда как устройства с UWB показывают расстояние до метки и даже направление стрелкой. Эта функциональность очень нужна в S26 Pro.

Антибликовый дисплей Gorilla Armor

Galaxy S24 Ultra получил защиту Gorilla Armor для дисплея. Помимо обычных улучшений прочности, выдающимся преимуществом нового стекла стала способность устранять блики. Gorilla Armor снижает отражательную способность на 75%, и при сравнении с телефоном без него разница значительна.

Пока Samsung оставляет Gorilla Armor для S24 Ultra и S25 Ultra, но хотелось бы видеть его во всех моделях S26. Samsung продает антибликовую защитную пленку для большинства устройств, которая неплохо справляется с отражениями, но есть проблема — это пластиковая пленка, а не закаленное стекло. Она легко царапается, края отслаиваются, а на ощупь она как резиновая.

Отказ от процессоров Exynos

Смартфоны Samsung на процессорах Exynos имеют проблемную историю. Они почти всегда страдают от проблем с производительностью и нагревом по сравнению со своими аналогами на Snapdragon.

Z Flip 7 этого года использует Exynos 2500 вместо Snapdragon 8 Elite. Тесты показали, что чип работает не быстрее прошлогодней модели, что разочаровывает. Очевидно, что серия не так мощна, как премиальный вариант Qualcomm, а для любого Pro-смартфона нужно самое лучшее.

Утечки предполагают, что Galaxy S26 Ultra будет использовать процессор Snapdragon, но о S26 Pro или Edge пока ничего неизвестно. Переход на Exynos возможен — Galaxy S24 и S24 Plus использовали чипы Exynos в некоторых регионах мира, в то время как S24 Ultra повсеместно получил Snapdragon 8 Gen 3. Exynos в S26 Pro, вероятно, заставит многих выбрать Ultra и смириться с разницей в размере.

Samsung имеет возможность переопределить линейку телефонов, которая казалась застойной в последних поколениях. Однако серии S26 потребуется больше, чем смена названия, для успеха. Pixel становятся популярнее с каждым годом, а в США все больше людей переходят на iPhone. Независимо от названия, S26 должен заслужить свое место в руках пользователей, предложив реальные улучшения и инновации, которые оправдают статус профессионального устройства.