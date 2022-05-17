Три проблемы, с которыми столкнутся все производители телефонов. Чем это грозит нам

Многие думают, что самое страшное для производителей смартфонов остается где-то там позади, в тумане постепенно удаляющейся в прошлое пандемии. Но на самом деле это не так, и сейчас Чен Цзинь (Chen Jin), генеральный менеджер китайского подразделения мобильных телефонов Lenovo, заявил, что у его направления деятельности есть как минимум три серьезные проблемы. Они относятся не только к его компании, а ко всей отрасли в целом, и это точно не останется незамеченным простыми пользователями. Давайте рассмотрим, о чем говорит руководитель крупной компании, и поймем, к чему готовиться. Или, может быть, наоборот, надо расслабиться и не переживать из-за этого?

Проблемы с телефонами

Первой проблемой, с которой столкнутся производители, станет падение спроса, которые еще не компенсировано рынком и продолжает давить на компании. Также проблемой станет неопределенность обменного курса на китайском рынке. Кажется, что это не должно влиять на остальные рынки, но проблемы китайских производителей — проблемы всего мира. Еще одной причиной, которая давит на производителей, является продолжающийся чипокалипсис. Тем более, по мнению многих экспертов, последния события в мире могут привести к усиления нехватки полупроводников.

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Какие производители телефонов страдают от кризиса

Чен Цзинь отметил, что все производители в лагере Android сталкиваются с этими тремя основными проблемами. Однако это больше отражается на одних брендах, чем на других. Это связано с тем, что реакция этих компаний на ситуацию отличается. Компаниям с большой пользовательской базой, высокими продажами и хорошей репутацией чуть проще пройти этот кризис и испытывать меньше давления.

Предыдущие отчеты указывают на то, что производители чипов, такие как Samsung Electronics и TSMC, в настоящее время сталкиваются с огромными издержками. Из-за проблем с поставками или удорожания химикатов, природного газа и прочих ресурсов средняя стоимость производства процессоров растет на 20–30%.

Процессоры Samsung

Samsung Electronics даже планирует увеличить объем производства полупроводников на 20% в этом году. Так она планирует переломить ситуацию и справиться с расходами на материалы и логистику. В конечном итоге пока даже нельзя сказать, как это скажется на производителях смартфонов и автомобилей, где также используется очень много чипов.

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С другой стороны, индустрия смартфонов сталкивается со снижением поставок. Согласно данным отчета Strategy Analytics, китайский рынок смартфонов отгрузит 71,9 млн единиц в первом квартале 2022 года. Это на 17% меньше, чем в прошлом году. Агентство также считает, что китайский рынок смартфонов сократится на 5-6% в годовом исчислении в 2022 году.

По данным IDC, пользователи во всем мире неохотно покупали мобильные устройства, и продажи упали на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первых трех месяцев текущего года на рынок поставлено 314,1 млн единиц. Тогда как с января по март прошлого года этот показатель составил 344,7 млн ​​штук. По мнению аналитиков, проблемы связаны с дефицитом комплектующих, а также с нестабильной экономической и геополитической ситуацией. Самое большое снижение наблюдается в Центральной и Восточной Европе. В этих же регионах ожидается и дальнейшее снижение отгрузок.

Также влияние на поставки оказывают карантинные меры в Китае, блокировки перевозок на границе России с Европой и проблемы с контейнерными перевозками.

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Будут ли меняться цены на телефоны

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что пандемия, которая в сочетании другими проблемами переломала все цепочки поставок, не единственный фактор кризиса в электронике. Это означает, что пока снижения стоимости и уменьшения сроков доставки ждать не стоит. Смартфоны и другая электроника будут в дефиците и будут стоить больше, чем могли бы. Поэтому расслабляться рано — с электроникой пока еще не все так хорошо, как хотелось бы. Мы обязательно расскажем, когда лучше всего будет купить телефон. Чтобы не пропустить этот момент, обязательно подпишитесь на наш Telegram-канал.