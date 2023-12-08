Тут все, что мы хотим видеть в смартфонах в 2024 году

Многие производители смартфонов уже долгое время делают слишком неестественные фотографии, которые оказываются перенасыщенными и слишком резкими. Это происходит из-за того, что они полагаются на программное обеспечение, чтобы справиться с крошечными датчиками камеры. Но сейчас лучшие камерофоны на рынке оснащены большими сенсорами и большой вычислительной мощностью. OnePlus, Xiaomi и OPPO предлагают переключатель естественного цвета для более реалистичных оттенков и мне бы очень хотелось, чтобы таких компаний стало больше. И это только начало. Давайте обсудим, что еще нам хотелось бы видеть в новинках 2024 года. Для примера я перечислю свои хотелки.

Телефоны с быстрой зарядкой

В этом году я поменял свой предыдущий смартфон на HUAWEI P60 Pro и был приятно удивлен его скоростью зарядки. Конечно, есть смартфоны, которые заряжаются быстрее, но в сравнении Samsung Galaxy S22 Ultra разница оказалась очень заметной. Такие компании, как Apple, Samsung, Google и некоторые другие, не спешат делать быструю зарядку, а ведь это очень удобно.

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В 2024 году флагманский смартфон, который заряжается дольше, чем за час, — это вообще не серьезно. Я был бы рад, если бы в следующем году больше брендов стали использовать быструю зарядку. Я не говорю о зарядке за 15 или 20 минут, но ускоряться точно надо. Например, серия Pixel 8 по-прежнему заряжается почти за 80 минут. Как может топовый телефон заряжаться дольше, чем некоторые устройства пятилетней давности?

Многие будут защищать медленную скорость зарядки, поскольку быстрая зарядка может ускорить деградацию аккумулятора. На это можно возразить, что некоторые бренды уже отмечают значительное улучшение состояния батареи, несмотря на быструю зарядку. Кроме того, ничто не мешает производителям сделать медленную зарядку по умолчанию, но при этом предлагать переключатель быстрой зарядки по требованию. Собственно, многие уже так делают. В качестве примера можно привести HUAWEI.

Минимальная память 256 ГБ

За последние пару лет мы видели несколько телефонов высокого класса с 256 ГБ базовой памяти, но это было скорее исключением, чем правилом. Вместо этого многие флагманы, такие как линейка Pixel 8, iPhone 15 и Samsung Galaxy S23, предлагают 128 ГБ в самой дешевой версии.

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Это очень обидно, ведь 128 ГБ — это не так уж и много в 2023 году. Особенно, учитывая, что 30–50 ГБ из этого уходят под операционную систему и приложения, а камеры становятся все более требовательными к памяти — фотографии занимают слишком много места. 256 ГБ действительно должны стать новым базовым уровнем хранения данных для флагманских телефонов в 2024 году. Можно пожелать возвращения массового использования карт памяти, но увеличение встроенного хранилища все же более предпочтительно.

Камеры с большим количеством сенсоров

Я люблю телеобъективы и перископические камеры, но эти объективы, ориентированные на зум, не лишены недостатков. Самая большая проблема типичных 5x или 10x перископических камер заключается в том, что они плохо работают при слабом освещении. Pixel 8 Pro в некоторой степени меняет эту тенденцию, но до идеала все равно еще далековато.

Телеобъективы и перископические камеры обычно сильно снижают качество изображения в ночное время, но в 2024 году ситуация может измениться. Так мы наблюдаем тенденцию к использованию перископических камер 3x или 3,5x с большими сенсорами и/или широкой диафрагмой. Это делает менее эффективным дальний зум при прочих равных условиях, но качество снимков от этого только увеличивается. В качестве примера можно привести OPPO Find X6 Pro и HUAWEI P60 Pro. Последний даже включает в себя очень интересную функцию макросъемки на своей 3,5-кратной камере.

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Хорошая новость заключается в том, что некоторые флагманы 2024 года последуют аналогичной схеме. Подтверждено, что грядущие OnePlus 12 и Realme GT 5 Pro предложат 3-кратные перископические камеры с хорошей апертурой или большими сенсорами. Это должно исключительно положительно сказаться на качестве снимков в условиях низкой освещенности. Но я надеюсь, что это не единичные примеры, и мы увидим больше телефонов, последовавших этим путем.

Хорошие складные телефоны

Кажется, что складки на складных дисплеях совсем скоро исчезнут полностью благодаря таким устройствам, как OnePlus Open. Но есть еще много способов, которыми могут быть улучшены складные экраны телефонов.

Для большинства людей по-прежнему очевидно, что эти экраны пластиковые. Достаточно взглянуть на них и чуть-чуть надавить, чтобы понять, что это не стекло. При простом касании они кажутся стеклянными, но если попользоваться какое-то время, все становится на свои места. Я очень сомневаюсь, что мы увидим складные стеклянные экраны в 2024 году, но мне очень хочется, чтобы производители сделали их более похожими на стекло. А заодно, чтобы на экране было поменьше бликов.

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Нужна ли камера с большим разрешением в телефоне

Бренды, выпускающие смартфоны, должны использовать свои камеры с разрешением 50, 108 и 200 Мп не только для снимков в полном разрешении. Тут есть обнадеживающие новости, поскольку несколько лет назад небольшие бренды поняли правильность использования камер с высоким разрешением для кроп-зумов. Этот подход обычно обеспечивает лучшее качество снимков, чем кадрирование с сенсора меньшего разрешения. Так сейчас поступают даже Google и Apple.

Я надеюсь, что мобильная индустрия сделает больше с камерами сверхвысокого разрешения, чем просто предложит шумный снимок в 200 Мп. В октябре Samsung и Qualcomm также продемонстрировали впечатляющую технологию Zoom Anyplace, используя 200-мегапиксельную камеру для одновременной видеосъемки в формате 1х и отслеживаемого 4-кратного ролика.

Это инновационная технология, и можно не сомневаться, что телефоны Galaxy S24 будут обладать этой функциональностью. Galaxy S23 Ultra от Samsung также предлагает 50-мегапиксельное изображение через 200-мегапиксельную камеру (в дополнение к стандартному режиму 12 Мп), в то время как 48-мегапиксельная камера iPhone 15 Pro по умолчанию снимает с разрешением 24 Мп. Так мы получаем и большую детализацию, когда надо, и меньше шумов в обычных условиях.

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Поэтому я бы хотел, чтобы больше флагманов подхватили это и начали делать так же, а лучше предложили что-то еще. Как минимум, пусть предлагают более высокое качество в высоком разрешении. В конце концов, современные флагманские чипы поддерживают многокадровую обработку изображений с разрешением до 108 Мп, что открывает возможности для уменьшения размытости, лучшего шумоподавления и HDR.