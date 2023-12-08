Тут все, что мы хотим видеть в смартфонах в 2024 году

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

Многие производители смартфонов уже долгое время делают слишком неестественные фотографии, которые оказываются перенасыщенными и слишком резкими. Это происходит из-за того, что они полагаются на программное обеспечение, чтобы справиться с крошечными датчиками камеры. Но сейчас лучшие камерофоны на рынке оснащены большими сенсорами и большой вычислительной мощностью. OnePlus, Xiaomi и OPPO предлагают переключатель естественного цвета для более реалистичных оттенков и мне бы очень хотелось, чтобы таких компаний стало больше. И это только начало. Давайте обсудим, что еще нам хотелось бы видеть в новинках 2024 года. Для примера я перечислю свои хотелки.

Тут все, что мы хотим видеть в смартфонах в 2024 году. Смартфоны стали слишком обычными, а производители идут куда-то не туда. Источник: Комсомольская правда. Фото.

Смартфоны стали слишком обычными, а производители идут куда-то не туда. Источник: Комсомольская правда

Телефоны с быстрой зарядкой

В этом году я поменял свой предыдущий смартфон на HUAWEI P60 Pro и был приятно удивлен его скоростью зарядки. Конечно, есть смартфоны, которые заряжаются быстрее, но в сравнении Samsung Galaxy S22 Ultra разница оказалась очень заметной. Такие компании, как Apple, Samsung, Google и некоторые другие, не спешат делать быструю зарядку, а ведь это очень удобно.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

В 2024 году флагманский смартфон, который заряжается дольше, чем за час, — это вообще не серьезно. Я был бы рад, если бы в следующем году больше брендов стали использовать быструю зарядку. Я не говорю о зарядке за 15 или 20 минут, но ускоряться точно надо. Например, серия Pixel 8 по-прежнему заряжается почти за 80 минут. Как может топовый телефон заряжаться дольше, чем некоторые устройства пятилетней давности?

Многие будут защищать медленную скорость зарядки, поскольку быстрая зарядка может ускорить деградацию аккумулятора. На это можно возразить, что некоторые бренды уже отмечают значительное улучшение состояния батареи, несмотря на быструю зарядку. Кроме того, ничто не мешает производителям сделать медленную зарядку по умолчанию, но при этом предлагать переключатель быстрой зарядки по требованию. Собственно, многие уже так делают. В качестве примера можно привести HUAWEI.

Телефоны с быстрой зарядкой. Телефоны с быстрой зарядкой должны стать нормой. Фото.

Телефоны с быстрой зарядкой должны стать нормой.

Минимальная память 256 ГБ

За последние пару лет мы видели несколько телефонов высокого класса с 256 ГБ базовой памяти, но это было скорее исключением, чем правилом. Вместо этого многие флагманы, такие как линейка Pixel 8, iPhone 15 и Samsung Galaxy S23, предлагают 128 ГБ в самой дешевой версии.

Google придумала свою нейросеть, которая лучше Chat GPT.

Это очень обидно, ведь 128 ГБ — это не так уж и много в 2023 году. Особенно, учитывая, что 30–50 ГБ из этого уходят под операционную систему и приложения, а камеры становятся все более требовательными к памяти — фотографии занимают слишком много места. 256 ГБ действительно должны стать новым базовым уровнем хранения данных для флагманских телефонов в 2024 году. Можно пожелать возвращения массового использования карт памяти, но увеличение встроенного хранилища все же более предпочтительно.

Минимальная память 256 ГБ. Карты памяти — хорошо. Но встроенная память лучше. Источник: Фотосклад.ру. Фото.

Карты памяти — хорошо. Но встроенная память лучше. Источник: Фотосклад.ру

Камеры с большим количеством сенсоров

Я люблю телеобъективы и перископические камеры, но эти объективы, ориентированные на зум, не лишены недостатков. Самая большая проблема типичных 5x или 10x перископических камер заключается в том, что они плохо работают при слабом освещении. Pixel 8 Pro в некоторой степени меняет эту тенденцию, но до идеала все равно еще далековато.

Телеобъективы и перископические камеры обычно сильно снижают качество изображения в ночное время, но в 2024 году ситуация может измениться. Так мы наблюдаем тенденцию к использованию перископических камер 3x или 3,5x с большими сенсорами и/или широкой диафрагмой. Это делает менее эффективным дальний зум при прочих равных условиях, но качество снимков от этого только увеличивается. В качестве примера можно привести OPPO Find X6 Pro и HUAWEI P60 Pro. Последний даже включает в себя очень интересную функцию макросъемки на своей 3,5-кратной камере.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Хорошая новость заключается в том, что некоторые флагманы 2024 года последуют аналогичной схеме. Подтверждено, что грядущие OnePlus 12 и Realme GT 5 Pro предложат 3-кратные перископические камеры с хорошей апертурой или большими сенсорами. Это должно исключительно положительно сказаться на качестве снимков в условиях низкой освещенности. Но я надеюсь, что это не единичные примеры, и мы увидим больше телефонов, последовавших этим путем.

Камеры с большим количеством сенсоров. В камерах тоже надо кое-что поменять. Фото.

В камерах тоже надо кое-что поменять.

Хорошие складные телефоны

Кажется, что складки на складных дисплеях совсем скоро исчезнут полностью благодаря таким устройствам, как OnePlus Open. Но есть еще много способов, которыми могут быть улучшены складные экраны телефонов.

Для большинства людей по-прежнему очевидно, что эти экраны пластиковые. Достаточно взглянуть на них и чуть-чуть надавить, чтобы понять, что это не стекло. При простом касании они кажутся стеклянными, но если попользоваться какое-то время, все становится на свои места. Я очень сомневаюсь, что мы увидим складные стеклянные экраны в 2024 году, но мне очень хочется, чтобы производители сделали их более похожими на стекло. А заодно, чтобы на экране было поменьше бликов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Нужна ли камера с большим разрешением в телефоне

Бренды, выпускающие смартфоны, должны использовать свои камеры с разрешением 50, 108 и 200 Мп не только для снимков в полном разрешении. Тут есть обнадеживающие новости, поскольку несколько лет назад небольшие бренды поняли правильность использования камер с высоким разрешением для кроп-зумов. Этот подход обычно обеспечивает лучшее качество снимков, чем кадрирование с сенсора меньшего разрешения. Так сейчас поступают даже Google и Apple.

Я надеюсь, что мобильная индустрия сделает больше с камерами сверхвысокого разрешения, чем просто предложит шумный снимок в 200 Мп. В октябре Samsung и Qualcomm также продемонстрировали впечатляющую технологию Zoom Anyplace, используя 200-мегапиксельную камеру для одновременной видеосъемки в формате 1х и отслеживаемого 4-кратного ролика.

Нужна ли камера с большим разрешением в телефоне. Даже Samsung стали просто следовать трендам, а не задавать их. Фото.

Даже Samsung стали просто следовать трендам, а не задавать их.

Это инновационная технология, и можно не сомневаться, что телефоны Galaxy S24 будут обладать этой функциональностью. Galaxy S23 Ultra от Samsung также предлагает 50-мегапиксельное изображение через 200-мегапиксельную камеру (в дополнение к стандартному режиму 12 Мп), в то время как 48-мегапиксельная камера iPhone 15 Pro по умолчанию снимает с разрешением 24 Мп. Так мы получаем и большую детализацию, когда надо, и меньше шумов в обычных условиях.

Эти советы помогут фотографировать на Android-смартфон зимой и не дать рукам замерзнуть.

Поэтому я бы хотел, чтобы больше флагманов подхватили это и начали делать так же, а лучше предложили что-то еще. Как минимум, пусть предлагают более высокое качество в высоком разрешении. В конце концов, современные флагманские чипы поддерживают многокадровую обработку изображений с разрешением до 108 Мп, что открывает возможности для уменьшения размытости, лучшего шумоподавления и HDR.

Теги
Лонгриды для вас
Чем 5G отличается от 4G, и что дают сети пятого поколения

Чуть ли ни каждый месяц появляются новости о 5G в России, в которых сообщается то о корректировке сроков внедрения технологии, то об открытии новых тестовых зон. В информационном потоке мы начинаем забывать, а для чего вообще все это нужно? Чем 5G лучше 4G, и сильно ли отличаются технологии на практике? Сегодня сравним два поколения мобильных сетей и попытаемся понять, почему мы продолжаем ждать внедрения 5G на территории нашей страны.

Читать далее
Samsung назвала дату большой летней презентации. Когда будет, что покажут и где посмотреть

Уже несколько месяцев мы живем в томительном ожидании того, что же покажет Samsung на своей летней презентации. Раньше на ней представляли модели серии Note, а теперь, когда компания отказалась от линейки, мы каждый год видим пару складных моделей. Заодно показывают часы, наушники и некоторые другие гаджеты. Даже те, кто не собирается их покупать, все равно ждут что же покажут со сцены, робко надеясь, что нас смогут удивить. Если раньше мы гадали, когда именно будет презентация, называя разные предполагаемые даты, то теперь все встало на свои места и компания назвала точную дату этого события.

Читать далее
Как настроить Alfa Pay на Андроид и платить смартфоном без карты

С момента отключения Google Pay и Apple Pay прошло уже больше полутора лет: за это время больше пострадали владельцы iPhone, у которых из альтернатив появились разве что платежные стикеры. В то же время, пользователи Android до недавнего времени могли платить смартфоном в магазине через Mir Pay, Huawei Pay и другими приложениями, которые не лишены своих недостатков, а позднее - Tinkoff Pay. Теперь к ним присоединяется Alfa Pay для клиентов Альфа-Банка: достаточно лишь правильно настроить Android-смартфон для бесконтактной оплаты, чтобы раз и навсегда забыть про Гугл Пей.

Читать далее