У производителей телефонов большие проблемы, но для нас этого хорошо

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Артем Сутягин 0

Ранее мы уже рассказывали о том, что современный рынок смартфонов очень сильно просел и вернулся к тем значениям, которые, страшно подумать, были 10 лет назад. Ссылку на этот материал вы найдете ниже, но сейчас не об этом, а о том, что ситуация пока становится только хуже. Но говорят, что наверх проще всего подняться, оттолкнувшись от дна. Давайте рассмотрим, когда именно восстановится рынок, а заодно поймем, почему для нас хорошо, что у производителей есть явные трудности. Мы от этого можем только выиграть, и это должно повлиять на принимаемые нами в ближайшее время решения.

Смартфонов продается все меньше.

Сколько сейчас продается телефонов

Глобальные продажи смартфонов упали ниже 100 миллионов единиц второй раз за восемь лет. Согласно отчету Counterpoint Research, это худшие продажи с момента начала пандемии в 2020 году.

Продажи смартфонов в мае 2022 года составили 96 миллионов единиц. Это снижение на 4% по сравнению с апрелем. А если сравнивать с маем прошлого года, то падение получается еще более заметным — сразу 10%.

У многих возникнет вопрос, с чем связано это снижение. Еще больше недоумения вызывает то, что все это происходит на фоне нормализации ситуации с нехваткой процессоров и других чипов. Но проблема в другом. Сейчас в мире наблюдаются другие процессы. Например, инфляция в развитых странах, повышение стоимости топлива, общее снижение интереса потребителей к ненужным покупкам и другие факторы.

Падение продаж по годам связано не только с пандемией.

Никто не покупает новые телефоны. Такого падения продаж не было почти десять лет.

Лучшие телефоны

Если вспомнить 2016-2017 годы, то сразу приходит на ум выпуск первого iPhone SE, который изменил правила игры для своего времени. LG по-прежнему производила телефоны вроде V20 с двумя дисплеями. У Samsung случилась катастрофа с Galaxy Note 7. Motorola представила модульный Moto Z. В то время рынок смартфонов имел существенный рост. Можно даже сказать, что он был на пике. Тогда в год подавалось полтора миллиарда смартфонов.

Но не стоит забывать, что в то время были не только очень интересные модели, но и не было перенасыщенности рынка. Именно его мы наблюдаем в последнее время. Рынок не может быть бездонным, и рано или поздно все, кто хотели купить смартфон, сделают это. Купить что-то новое их могут заставить новые важные функции, которых в последнее время нет. Также увеличить продажи могло бы появление бюджетных моделей для развивающихся стран, но эта ниша тоже давно занята.

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Будут ли скидки на смартфоны

Сейчас, в 2022 году, производители смартфонов борются с накоплением запасов. Производство работает, а спроса нет. Это в свою очередь приводит к снижению поставок и сокращению заказов от производителей смартфонов, отмечает Counterpoint.

Но тут может появиться то, что так интересно нам, покупателям — скидки и акции. С одной стороны, чтобы заработать, приходится повышать цены, но некоторые производители, наоборот, стараются продать дешевле, но больше, и для этого устраивают распродажи или дают щедрые подарки. Примером является Huawei, которая всегда готова дать и скидку, и какой-нибудь браслет или наушники в подарок.

Возможно, это отличное время, чтобы поискать хорошие предложения и обновить гаджет. Тем более, что ситуация не может бесконечно быть такой. Она постепенно налаживается и производители будут исправлять ситуацию.

Так, во второй половине 2022 года, для компаний все выглядит несколько более обнадеживающе. Исследование Counterpoint показывает, что новые запуски и периоды рекламных акций, начинающиеся в июне, помогут рынку смартфонов восстановить утраченные позиции. Довольно остро вопрос стоит в Китае.

Некоторые производители прибавляют, но глобально рынок снижается.

В конце мая правительство Китая созвало совещание для крупномасштабных контрмер с целью повышения экономической стабильности. Ожидается, что правительство проведет более агрессивную политику по стимулированию экономики во втором полугодии. Кроме того, мы считаем, что выпуск новых складных смартфонов во главе с Samsung сможет стимулировать спрос в премиальном сегменте — сказала Лиз Ли, старший аналитик Counterpoint Research.

Стоит ли покупать телефон сейчас

Исследовательская фирма по-прежнему ожидает, что рынок смартфонов сократится на 3% в этом году по сравнению с 2021 годом. Но это не означает, что кризис не будет преодолен.

Директор по исследованиям Тарун Патхак заявляет: «Спрос на смартфоны, особенно в странах с развитой экономикой, связан с обновлением устройств. При этом инфляция заставляет потребителей по всему миру откладывать второстепенные покупки, включая смартфоны».

Короче говоря, чтобы отрасль вернулась к прежним высотам, ей придется дождаться восстановления экономики и преодолеть другие дестабилизирующие факторы, такие как пандемия и ограничения поставок. А пока самое время поискать хорошие предложения и купить телефоны с хорошей скидкой. Но не кидайтесь на все предложения. Иногда они могут быть уловкой.

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