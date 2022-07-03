У производителей телефонов большие проблемы, но для нас этого хорошо

Ранее мы уже рассказывали о том, что современный рынок смартфонов очень сильно просел и вернулся к тем значениям, которые, страшно подумать, были 10 лет назад. Ссылку на этот материал вы найдете ниже, но сейчас не об этом, а о том, что ситуация пока становится только хуже. Но говорят, что наверх проще всего подняться, оттолкнувшись от дна. Давайте рассмотрим, когда именно восстановится рынок, а заодно поймем, почему для нас хорошо, что у производителей есть явные трудности. Мы от этого можем только выиграть, и это должно повлиять на принимаемые нами в ближайшее время решения.

Сколько сейчас продается телефонов

Глобальные продажи смартфонов упали ниже 100 миллионов единиц второй раз за восемь лет. Согласно отчету Counterpoint Research, это худшие продажи с момента начала пандемии в 2020 году.

Продажи смартфонов в мае 2022 года составили 96 миллионов единиц. Это снижение на 4% по сравнению с апрелем. А если сравнивать с маем прошлого года, то падение получается еще более заметным — сразу 10%.

У многих возникнет вопрос, с чем связано это снижение. Еще больше недоумения вызывает то, что все это происходит на фоне нормализации ситуации с нехваткой процессоров и других чипов. Но проблема в другом. Сейчас в мире наблюдаются другие процессы. Например, инфляция в развитых странах, повышение стоимости топлива, общее снижение интереса потребителей к ненужным покупкам и другие факторы.

Никто не покупает новые телефоны. Такого падения продаж не было почти десять лет.

Лучшие телефоны

Если вспомнить 2016-2017 годы, то сразу приходит на ум выпуск первого iPhone SE, который изменил правила игры для своего времени. LG по-прежнему производила телефоны вроде V20 с двумя дисплеями. У Samsung случилась катастрофа с Galaxy Note 7. Motorola представила модульный Moto Z. В то время рынок смартфонов имел существенный рост. Можно даже сказать, что он был на пике. Тогда в год подавалось полтора миллиарда смартфонов.

Но не стоит забывать, что в то время были не только очень интересные модели, но и не было перенасыщенности рынка. Именно его мы наблюдаем в последнее время. Рынок не может быть бездонным, и рано или поздно все, кто хотели купить смартфон, сделают это. Купить что-то новое их могут заставить новые важные функции, которых в последнее время нет. Также увеличить продажи могло бы появление бюджетных моделей для развивающихся стран, но эта ниша тоже давно занята.

Плохие новости! В 2023 году смартфоны станут еще дороже.

Будут ли скидки на смартфоны

Сейчас, в 2022 году, производители смартфонов борются с накоплением запасов. Производство работает, а спроса нет. Это в свою очередь приводит к снижению поставок и сокращению заказов от производителей смартфонов, отмечает Counterpoint.

Но тут может появиться то, что так интересно нам, покупателям — скидки и акции. С одной стороны, чтобы заработать, приходится повышать цены, но некоторые производители, наоборот, стараются продать дешевле, но больше, и для этого устраивают распродажи или дают щедрые подарки. Примером является Huawei, которая всегда готова дать и скидку, и какой-нибудь браслет или наушники в подарок.

Возможно, это отличное время, чтобы поискать хорошие предложения и обновить гаджет. Тем более, что ситуация не может бесконечно быть такой. Она постепенно налаживается и производители будут исправлять ситуацию.

Так, во второй половине 2022 года, для компаний все выглядит несколько более обнадеживающе. Исследование Counterpoint показывает, что новые запуски и периоды рекламных акций, начинающиеся в июне, помогут рынку смартфонов восстановить утраченные позиции. Довольно остро вопрос стоит в Китае.

В конце мая правительство Китая созвало совещание для крупномасштабных контрмер с целью повышения экономической стабильности. Ожидается, что правительство проведет более агрессивную политику по стимулированию экономики во втором полугодии. Кроме того, мы считаем, что выпуск новых складных смартфонов во главе с Samsung сможет стимулировать спрос в премиальном сегменте — сказала Лиз Ли, старший аналитик Counterpoint Research.

Стоит ли покупать телефон сейчас

Исследовательская фирма по-прежнему ожидает, что рынок смартфонов сократится на 3% в этом году по сравнению с 2021 годом. Но это не означает, что кризис не будет преодолен.

Директор по исследованиям Тарун Патхак заявляет: «Спрос на смартфоны, особенно в странах с развитой экономикой, связан с обновлением устройств. При этом инфляция заставляет потребителей по всему миру откладывать второстепенные покупки, включая смартфоны».

Короче говоря, чтобы отрасль вернулась к прежним высотам, ей придется дождаться восстановления экономики и преодолеть другие дестабилизирующие факторы, такие как пандемия и ограничения поставок. А пока самое время поискать хорошие предложения и купить телефоны с хорошей скидкой. Но не кидайтесь на все предложения. Иногда они могут быть уловкой.