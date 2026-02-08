В 2026 году iPhone наконец-то станет лучше Galaxy S26 Ultra по важному параметру

Утечки информации о iPhone 18 Pro Max уже сейчас заставляют задуматься о будущем конкуренции на рынке флагманских смартфонов. Согласно последним данным, Apple планирует значительно увеличить емкость батареи в своем топовом устройстве следующего поколения, что может оставить главного конкурента — Galaxy S26 Ultra — позади в важнейшем аспекте автономности. Ведь каждый пользователь смартфонов хочет чтобы его надо было заряжать как можно реже.

Что известно об iPhone 18 Pro Max

Известный инсайдер Digital Chat Station поделился информацией о том, что iPhone 18 Pro Max получит аккумулятор емкостью более 5000 мАч. Международные версии устройства могут оснащаться батареей с показателями от 5100 до 5200 мАч. Это существенный прирост по сравнению с текущим поколением, где оценочная емкость составляет около 4823 мАч для моделей с физической SIM-картой и примерно 5088 мАч для версий без нее.

Но нам интересно не это, а то, что заявленная емкость превосходит ожидаемые характеристики Galaxy S26 Ultra, который, по слухам, сохранит батарею на 5000 мАч — тот же показатель, что использовался еще в Galaxy S20 Ultra 2020 года. Samsung уже несколько поколений подряд не меняет емкость аккумуляторов в своих топовых моделях, что вызывает критику со стороны пользователей и экспертов.

Какой смартфон работает дольше

Несмотря на меньшую емкость батареи по сравнению со многими Android-флагманами, iPhone 17 Pro Max уже продемонстрировал лидерство в автономности по результатам тестов. Это свидетельствует о высоком уровне оптимизации энергопотребления в устройствах Apple. Компания традиционно не раскрывает точные значения емкости аккумуляторов, концентрируясь на общем времени работы.

С выходом iPhone 18 Pro Max ситуация может улучшиться еще больше. Ожидается, что новый процессор A20, изготовленный по 2-нм техпроцессу, обеспечит дополнительную экономию энергии. Более совершенная архитектура чипа в сочетании с увеличенной емкостью батареи может вывести автономность на принципиально новый уровень.

В то время как Apple активно развивает технологии энергоэффективности и увеличивает емкость аккумуляторов, Samsung демонстрирует консервативный подход. Galaxy S26 Ultra, как ожидается, получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 во всех регионах, в то время как младшие модели линейки могут оснащаться Exynos 2600 на базе 2-нм технологии. Однако без увеличения емкости батареи преимущества нового чипсета могут оказаться не столь заметными.

Кроме того, Samsung может упустить еще одно важное нововведение — встроенные магниты для беспроводной зарядки и аксессуаров, аналогичные MagSafe от Apple. Такое решение уже стало стандартом для iPhone и высоко оценивается пользователями за удобство, а в последнее время стало стандартом для Google Pixel.

Конкуренция между флагманами усиливается, и производителям приходится искать новые способы удержания аудитории. Apple демонстрирует готовность к значительным улучшениям в области автономности, тогда как Samsung пока придерживается проверенных решений. Время покажет, насколько успешной окажется стратегия каждой из компаний, но уже сейчас понятно, что битва за лучшую батарею выходит на новый уровень.