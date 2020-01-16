В Galaxy S20 не будет той камеры, которую от него ждали 0

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

В прошлом году на свет начали появляться смартфоны с камерой перископного типа. Сначала OPPO на презентации в дни проведения MWC 2019 показали таинственный смартфон, который должен был делать снимки с десятикратным оптическим увеличением. Чуть позже он появился на свет под названием OPPO Reno. Свое решение предложил и Huawei в модели P30 Pro. Те камеры действительно снимали очень хорошо на большом расстоянии. Даже с расстояния в несколько сотен метров в целом можно было разглядеть объект съемки. Казалось бы, все должны выйти с такими смартфонами, но что-то пошло не так. Вот и Samsung соскочил. Что это значит?

Ждете этот смартфон?

Почему появилось предположение, что Samsung вообще должен идти этим путем и предлагать в своих смартфонах камеры с перископной конструкцией? Все из-за того, что они являются если не лидером, то точно одним из них в своей сфере. Камеры Galaxy S и Galaxy Note очень хороши, и в качестве дальнейшего улучшения можно, конечно, рассматривать увеличение разрешения, но оно и так уже достаточное. Лучше осваивать действительно новые направления. Тем более, что камера с призмой была воспринята рынком в целом позитивно.

Именно это делает рассуждения о 10-кратном оптическом и 100-кратном цифровом зуме в Samsung Galaxy S20 очень логичными. Тем более, дополнительно в пользу этого говорила реклама “Space Zoom” и кодовое название камеры грядущего флагмана. Кто-то решил, что она должна называться “Хаббл” — как телескоп.

Получается, что десятикратного зума не будет? Сегодня корейский источник The Elec сообщил о том, что местные компании Optrontec и Actro, которые, судя по всему, будут заниматься поставкой модулей камеры для нового флагмана, будут производить модули не с 10-кратным, а с 5-кратным увеличением.

Помните, сколько разговоров было о том, что Huawei выпустил камеру с 5-кратным оптическим увеличением и 50-кратным гибридным? Об этом говорили, наверное, даже больше, чем о скорости съемки более 7000 кадров в секунду в Huawei Mate 30 Pro, хотя, это тоже очень интересно. Получается, спустя год Samsung должен был не повторить достижение китайцев, а переплюнуть его, ведь еще неизвестно, чем ответит компания из Поднебесной.

Судя по всему, это и есть тот модуль камеры.

Такой ответ был бы несомненно чем-то более весомым в борьбе с конкурентом, чем американские санкции, которые еще неизвестно сколько продержатся и как повлияют на Huawei. Выходит, Samsung в очередной раз упустила отличный шанс реализовать свое преимущество? Возможно.

Заходите в наш Telegram-чат. Там можно обсудить любой существующий и перспективный смартфон.

Кстати, по слухам, компания могла реализовать такой модуль уже в Samsung Galaxy Note 10, но не стала этого делать и приберегла его в качестве киллер-фичи весеннего флагмана. Если бы такой модуль применили в конце лета прошлого года, это решение было бы куда более своевременным.

С другой стороны, в рукаве нового Samsung Galaxy S20 будет модуль с разрешением 108 Мп, который позволит компоновать крутые 12 Мп снимки и позволит поиграться с изменением фактического увеличения. Пусть оно и не будет оптическим, но оно будет без потери качества при том же разрешении. Возможно, они даже смогут переплюнуть рекордные на текущий момент 60 Мп гибридного увеличения в OPPO Reno 10x ZOOM.

Зачем нужно оптическое увеличение?

Не думаю, что стоит объяснять, что оптическое увеличение куда лучше цифрового, когда пиксели просто растягиваются, постепенно превращая изображение в яркое месиво ломаных линий и цветов. Но зачем это нужно смартфону?

Все просто. Смартфон уже давно заменил многим людям камеру. Давно вы видели человека с “мыльницей”? Зеркалки и системные камеры не в счет, так как они дают совершенно иное качество изображения и многими используются в качестве хобби.

Увеличение без потери качества является чуть ли не единственным, чего не хватает смартфону.

На фоне этого именно возможность увеличения без потери качества выглядит очень логичным вектором развития мобильной фотографии. Наверняка, каждый человек не раз оказывался в ситуации, когда двукратного увеличения второго модуля было недостаточно для съемки нужной сцены.

Пример фотографии сделанной на Huawei P30 Pro с трибуны во время футбольного матча Леванте — Атлетико в мае прошлого года.

Я полностью поддерживаю решение компаний развиваться в этом направлении, но на 5-кратное увеличение мы уже насмотрелись. Если бы молодой бренд повторил это достижение китайцев, это было бы очень круто, но речь идет о таком монстре, как Samsung, который показывает, что он может только повторить, но не превзойти. Обидно…

С другой стороны, если индустрия и технологии пока действительно не готовы к качественным снимкам с 10-кратным оптическим увеличением, торопиться не стоит. Просто будет очень неприятно, если Huawei, даже не смотря на свои трудности, сделает это в P40 Pro, а Samsung нет.

Теги

Новый комментарий