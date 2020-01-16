В прошлом году на свет начали появляться смартфоны с камерой перископного типа. Сначала OPPO на презентации в дни проведения MWC 2019 показали таинственный смартфон, который должен был делать снимки с десятикратным оптическим увеличением. Чуть позже он появился на свет под названием OPPO Reno. Свое решение предложил и Huawei в модели P30 Pro. Те камеры действительно снимали очень хорошо на большом расстоянии. Даже с расстояния в несколько сотен метров в целом можно было разглядеть объект съемки. Казалось бы, все должны выйти с такими смартфонами, но что-то пошло не так. Вот и Samsung соскочил. Что это значит?

Почему появилось предположение, что Samsung вообще должен идти этим путем и предлагать в своих смартфонах камеры с перископной конструкцией? Все из-за того, что они являются если не лидером, то точно одним из них в своей сфере. Камеры Galaxy S и Galaxy Note очень хороши, и в качестве дальнейшего улучшения можно, конечно, рассматривать увеличение разрешения, но оно и так уже достаточное. Лучше осваивать действительно новые направления. Тем более, что камера с призмой была воспринята рынком в целом позитивно.

Именно это делает рассуждения о 10-кратном оптическом и 100-кратном цифровом зуме в Samsung Galaxy S20 очень логичными. Тем более, дополнительно в пользу этого говорила реклама “Space Zoom” и кодовое название камеры грядущего флагмана. Кто-то решил, что она должна называться “Хаббл” — как телескоп.

Получается, что десятикратного зума не будет? Сегодня корейский источник The Elec сообщил о том, что местные компании Optrontec и Actro, которые, судя по всему, будут заниматься поставкой модулей камеры для нового флагмана, будут производить модули не с 10-кратным, а с 5-кратным увеличением.

Помните, сколько разговоров было о том, что Huawei выпустил камеру с 5-кратным оптическим увеличением и 50-кратным гибридным? Об этом говорили, наверное, даже больше, чем о скорости съемки более 7000 кадров в секунду в Huawei Mate 30 Pro, хотя, это тоже очень интересно. Получается, спустя год Samsung должен был не повторить достижение китайцев, а переплюнуть его, ведь еще неизвестно, чем ответит компания из Поднебесной.

Такой ответ был бы несомненно чем-то более весомым в борьбе с конкурентом, чем американские санкции, которые еще неизвестно сколько продержатся и как повлияют на Huawei. Выходит, Samsung в очередной раз упустила отличный шанс реализовать свое преимущество? Возможно.

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Кстати, по слухам, компания могла реализовать такой модуль уже в Samsung Galaxy Note 10, но не стала этого делать и приберегла его в качестве киллер-фичи весеннего флагмана. Если бы такой модуль применили в конце лета прошлого года, это решение было бы куда более своевременным.

С другой стороны, в рукаве нового Samsung Galaxy S20 будет модуль с разрешением 108 Мп, который позволит компоновать крутые 12 Мп снимки и позволит поиграться с изменением фактического увеличения. Пусть оно и не будет оптическим, но оно будет без потери качества при том же разрешении. Возможно, они даже смогут переплюнуть рекордные на текущий момент 60 Мп гибридного увеличения в OPPO Reno 10x ZOOM.

Зачем нужно оптическое увеличение?

Не думаю, что стоит объяснять, что оптическое увеличение куда лучше цифрового, когда пиксели просто растягиваются, постепенно превращая изображение в яркое месиво ломаных линий и цветов. Но зачем это нужно смартфону?

Все просто. Смартфон уже давно заменил многим людям камеру. Давно вы видели человека с “мыльницей”? Зеркалки и системные камеры не в счет, так как они дают совершенно иное качество изображения и многими используются в качестве хобби.

На фоне этого именно возможность увеличения без потери качества выглядит очень логичным вектором развития мобильной фотографии. Наверняка, каждый человек не раз оказывался в ситуации, когда двукратного увеличения второго модуля было недостаточно для съемки нужной сцены.

Я полностью поддерживаю решение компаний развиваться в этом направлении, но на 5-кратное увеличение мы уже насмотрелись. Если бы молодой бренд повторил это достижение китайцев, это было бы очень круто, но речь идет о таком монстре, как Samsung, который показывает, что он может только повторить, но не превзойти. Обидно…

С другой стороны, если индустрия и технологии пока действительно не готовы к качественным снимкам с 10-кратным оптическим увеличением, торопиться не стоит. Просто будет очень неприятно, если Huawei, даже не смотря на свои трудности, сделает это в P40 Pro, а Samsung нет.