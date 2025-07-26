В Калифорнии Tesla заставили сажать в беспилотное роботакси водителей

Развитие технологий беспилотного вождения продолжает сталкиваться с различными регуляторными барьерами в разных штатах США, где, казалось бы, это все одлжно было прижить легко и быстро. Особенно ярко это проявляется в ситуации с Tesla, которая планирует расширить свой сервис роботакси на территорию Калифорнии, но сталкивается с жесткими ограничениями со стороны местных властей.

Что мешает развиваться беспилотным такси

Власти Калифорнии установили строгие правила для эксплуатации автономных транспортных средств на территории штата. Согласно заявлениям Комиссии по коммунальным предприятиям Калифорнии, Tesla в настоящее время не имеет права тестировать или эксплуатировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования без участия человека-водителя.

Это означает, что роботакси Tesla в Калифорнии будут функционировать как обычные такси с обязательным присутствием водителя за рулем. Человек должен активно участвовать в управлении транспортным средством и быть готов взять контроль в любой момент.

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Различия в подходах между штатами

Интересно сравнить требования разных штатов к роботакси. В Техасе, где Tesla уже запустила свой сервис, компания может размещать сопровождающего на пассажирском сиденье, а не за рулем. Это создает лучший имидж для сервиса, хотя человек все равно должен быть готов вмешаться в управление при необходимости.

Практический опыт эксплуатации показывает, что даже в Техасе сопровождающим приходится периодически вмешиваться в процесс управления, хотя и не так активно, как если бы они находились непосредственно за рулем.

Планы появления роботакси

Tesla уже подала уведомление в калифорнийскую комиссию о намерении предоставлять услуги такси «друзьям и родственникам сотрудников, а также избранным клиентам» в районе залива Сан-Франциско. Однако действующие разрешения позволяют компании работать только с обязательным присутствием водителя.

С 2014 года Tesla имеет право тестировать автомобили с автопилотом в Калифорнии, но с существенными ограничениями: нельзя взимать плату за проезд, а водитель-страховщик должен быть сотрудником Tesla или подрядчика.

Конкуренция на рынке беспилотных такси

Waymo, основной конкурент Tesla в сфере роботакси, находится в более выгодном положении в Калифорнии. С 2023 года компания располагает всеми необходимыми разрешениями для коммерческой эксплуатации беспилотных такси с правом взимания платы за проезд и активно расширяет территорию покрытия.

Эта ситуация подчеркивает различия в подходах регулирующих органов к разным компаниям и технологиям автономного вождения. Tesla продолжает работать над получением полноценных разрешений для беспилотной эксплуатации, но пока вынуждена адаптироваться к существующим ограничениям.

Вот вам и технологии. Что известно о первом ДТП с беспилотным роботакси Tesla

Технически Tesla уже сейчас может перевозить пассажиров на серийных электромобилях в Калифорнии с активной системой FSD (Full Self-Driving), которая работает под контролем водителя. Хотя система не требует постоянного вмешательства человека, с точки зрения регулирующих органов такой режим не считается полностью беспилотным.

Тем не менее, этот подход позволит Tesla заявить о начале эксплуатации роботакси в еще одном американском штате, что важно для репутации и развития технологии. Компания продолжает работать над получением разрешений на полностью автономную эксплуатацию без водителя.

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Роботакси Tesla в Калифорнии станут компромиссным решением между инновационными технологиями и регуляторными требованиями. Это показывает, как развитие беспилотного транспорта зависит не только от технических возможностей, но и от готовности властей принять новые решения в сфере общественной безопасности.