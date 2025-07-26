В Калифорнии Tesla заставили сажать в беспилотное роботакси водителей

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

Развитие технологий беспилотного вождения продолжает сталкиваться с различными регуляторными барьерами в разных штатах США, где, казалось бы, это все одлжно было прижить легко и быстро. Особенно ярко это проявляется в ситуации с Tesla, которая планирует расширить свой сервис роботакси на территорию Калифорнии, но сталкивается с жесткими ограничениями со стороны местных властей.

В Калифорнии Tesla заставили сажать в беспилотное роботакси водителей. Роботакси может оказаться не таким уж и автономным. Фото.

Роботакси может оказаться не таким уж и автономным.

Что мешает развиваться беспилотным такси

Власти Калифорнии установили строгие правила для эксплуатации автономных транспортных средств на территории штата. Согласно заявлениям Комиссии по коммунальным предприятиям Калифорнии, Tesla в настоящее время не имеет права тестировать или эксплуатировать беспилотные автомобили на дорогах общего пользования без участия человека-водителя.

Это означает, что роботакси Tesla в Калифорнии будут функционировать как обычные такси с обязательным присутствием водителя за рулем. Человек должен активно участвовать в управлении транспортным средством и быть готов взять контроль в любой момент.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Различия в подходах между штатами

Интересно сравнить требования разных штатов к роботакси. В Техасе, где Tesla уже запустила свой сервис, компания может размещать сопровождающего на пассажирском сиденье, а не за рулем. Это создает лучший имидж для сервиса, хотя человек все равно должен быть готов вмешаться в управление при необходимости.

Практический опыт эксплуатации показывает, что даже в Техасе сопровождающим приходится периодически вмешиваться в процесс управления, хотя и не так активно, как если бы они находились непосредственно за рулем.

Планы появления роботакси

Tesla уже подала уведомление в калифорнийскую комиссию о намерении предоставлять услуги такси «друзьям и родственникам сотрудников, а также избранным клиентам» в районе залива Сан-Франциско. Однако действующие разрешения позволяют компании работать только с обязательным присутствием водителя.

С 2014 года Tesla имеет право тестировать автомобили с автопилотом в Калифорнии, но с существенными ограничениями: нельзя взимать плату за проезд, а водитель-страховщик должен быть сотрудником Tesla или подрядчика.

Планы появления роботакси. Tesla активно развивает транспорт с самоуправлением, но ей не всегда это разрешают. Изображение: CNET. Фото.

Tesla активно развивает транспорт с самоуправлением, но ей не всегда это разрешают. Изображение: CNET

Конкуренция на рынке беспилотных такси

Waymo, основной конкурент Tesla в сфере роботакси, находится в более выгодном положении в Калифорнии. С 2023 года компания располагает всеми необходимыми разрешениями для коммерческой эксплуатации беспилотных такси с правом взимания платы за проезд и активно расширяет территорию покрытия.

Эта ситуация подчеркивает различия в подходах регулирующих органов к разным компаниям и технологиям автономного вождения. Tesla продолжает работать над получением полноценных разрешений для беспилотной эксплуатации, но пока вынуждена адаптироваться к существующим ограничениям.

Вот вам и технологии. Что известно о первом ДТП с беспилотным роботакси Tesla

Технически Tesla уже сейчас может перевозить пассажиров на серийных электромобилях в Калифорнии с активной системой FSD (Full Self-Driving), которая работает под контролем водителя. Хотя система не требует постоянного вмешательства человека, с точки зрения регулирующих органов такой режим не считается полностью беспилотным.

Тем не менее, этот подход позволит Tesla заявить о начале эксплуатации роботакси в еще одном американском штате, что важно для репутации и развития технологии. Компания продолжает работать над получением разрешений на полностью автономную эксплуатацию без водителя.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Роботакси Tesla в Калифорнии станут компромиссным решением между инновационными технологиями и регуляторными требованиями. Это показывает, как развитие беспилотного транспорта зависит не только от технических возможностей, но и от готовности властей принять новые решения в сфере общественной безопасности.

Теги
Новости по теме
Степлер, который убивал Nintendo Switch 2, продали за четверть миллиона долларов
Как пассажиры LiXiang пытались доказать ГИБДД, что они водители. Автопилот, который мы заслужили
Нужен ли ИИ в смартфоне на самом деле? Samsung уже не уверена и мы тоже
Лонгриды для вас
LTPO и LTPS в смартфоне — что это и чем отличается? Объясняем простыми словами

Частота обновления экрана — одна из важных характеристик смартфона, на которую многие из нас обращают внимание. 60 Гц, 120 Гц — что-то подобное вы наверняка видели в описании приглянувшихся моделей. Чем выше значение, тем плавнее нашим глазам кажутся анимации, а за обновление картинки в дисплее отвечает специальная подложка. Долгое время ею служил аморфный кремний (a-Si), способный выдать 60 Гц, но в определенный момент появилась потребность в более высокой герцовкой, с чем связано возникновение двух похожих по названию, но абсолютно разных по смыслу технологий: LTPS и LTPO.

Читать далее
Скрытая фишка Android: как подключить смартфон к проводному интернету

Смартфоны в своем нынешнем виде пропагандируют беспроводные интерфейсы. Наушники — по Bluetooth, интернет — по мобильной сети или Wi-Fi, и даже зарядка у многих моделей беспроводная. Это удобно, но иногда все-таки имеет смысл воспользоваться кабелем. Например, когда соединение по мобильной сети или Wi-Fi нестабильно. Благо Android, если вы не знали, позволяет подключить телефон к проводному интернету. С планшетами, кстати, тоже работают.

Читать далее
Лучшие приложения для Android, которые заменят вам кучу дорогих устройств

Смартфон — самое универсальное устройство на планете. С ним мы можем не только оставаться на связи, но и потреблять контент, фотографировать и снимать видео, а также пользоваться прикладными инструментами от калькулятора до диктофона. Все это есть на Android по умолчанию, а с помощью специальных приложений для телефона мы можем еще сильнее расширить его функциональность, тем самым отказавшись от покупки кучи дополнительных устройств.

Читать далее
Новости партнеров
Почему на Айфонах отличаются кнопки отключения звука
Почему на Айфонах отличаются кнопки отключения звука
Почему от стресса так хочется сладкого — и как остановиться, не отказываясь от удовольствия
Почему от стресса так хочется сладкого — и как остановиться, не отказываясь от удовольствия
Криптотрейдеры делают ставки против роста Биткоина в ближайшем времени. Чем это может закончиться?
Криптотрейдеры делают ставки против роста Биткоина в ближайшем времени. Чем это может закончиться?