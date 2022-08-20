В России перестали покупать дешевые смартфоны. Объясняем, почему так происходит

Какие смартфоны покупают чаще всего? Если верить статистике, то в России наибольшей популярностью пользуются модели до 10 000 рублей. Это вполне объяснимо, ведь люди привыкли менять телефоны каждые два года, да и переплачивать за устройство, которое выполняет те же функции, что и флагман (выход в интернет, фото и видео), хочется далеко не каждому. Однако за первые 6 месяцев 2022 года сложилась удивительная тенденция.

Если верить отчету GS Group, то продажи бюджетных смартфонов до 10 000 рублей за этот период упали более чем в два раза по сравнению с аналогичным отрезком прошлого года. Как же так вышло, и почему в России все меньше покупают дешевые модели? Давайте разбираться.

Бюджетные смартфоны

Исследование GS Group проиллюстрировало общее падение спроса на смартфоны по сравнению с прошлым годом. Однако поставки каждой отдельно взятой категории снизились по-разному:

бюджетники (до 10 т.р.) — 56%;

(до 10 т.р.) — 56%; среднебюджетники (от 10 т.р. до 30 т.р.) — 24%;

(от 10 т.р. до 30 т.р.) — 24%; премиум (30 т.р. и больше) — 38%.

Как ни странно, больше всего просел именно бюджетный сегмент, который выручал нас в самые сложные времена. Казалось бы, в ситуации, когда денег в кармане не густо, если и покупать новый телефон, то только дешевый. Но нет. Востребованность среднебюджетных телефонов продемонстрировала намного менее выраженное падение, и на то есть несколько причин.

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Какие компании ушли из России

Первая причина заключается в том, что в начале 2022 года несколько известных производителей смартфонов прекратили официальные поставки смартфонов в нашу страну, а некоторые компании всерьез думают об этом. Если говорить об устройствах на Андроид, то самой заметной потерей является Samsung. Корейцы прекратили поставки еще в марте, и сегодня, если вы решите посетить официальный сайт Самсунг для России, то не найдете там информации о новых устройствах.

Китайские производители, вроде бы, остаются, но тоже испытывают трудности. Местное подразделение Xiaomi перестало устраивать громкие презентации, а вокруг Huawei и Honor продолжают ходить слухи о том, что они якобы урезают штат сотрудников и вот-вот покинут Россию. Конечно, даже без официального представительства бренда в нашей стране будут продаваться все популярные смартфоны.

Но тот факт, что теперь устройства ушедших компаний завозятся по схеме параллельного импорта, негативным образом влияет на их стоимость. Из-за сложностей с поставками модели, которые еще вчера были представителями бюджетного сегмента, сегодня перешли в средний класс. Поэтому условный Samsung Galaxy A53 продается официально за 36 990 рублей, хотя Samsung Galaxy A52 в прошлом году без учета скидок можно было взять за 26 990 рублей.

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Также независимо от схемы поставок сами по себе смартфоны стали дороже, что подтверждают изменения в народной серии Xiaomi Redmi. Еще до начала эпопеи с параллельным импортом Redmi 9 на старте продаж стоил 11 990 рублей, а модель следующего года Redmi 10 — уже 16 990 рублей. Давайте закрепим: основная причина падения спроса на бюджетные смартфоны обусловлена их переходом в сегмент среднего класса из-за общего подорожания устройств. То есть человек продолжает покупать те же устройства, но платит за них теперь не 10, а 15 тысяч рублей.

Самые популярные смартфоны

Прежде чем рассказать о второй причине падения спроса на ультрабюджетники, предлагаю взглянуть на самые популярные смартфоны 2022 года за первые 6 месяцев. На днях свой рейтинг обнародовали розничные сети М.Видео-Эльдорадо, и в их списке есть пара неожиданных моделей:

Redmi 9A. Redmi Note 10S. Redmi 9C. iPhone 11. Samsung Galaxy A03.

Не удивляет ли вас присутствие в этом списке Redmi 9A и Redmi 9C, которые вышли еще в начале 2020 года? Да, если верить данным розничных сетей, старички продолжают пользоваться популярностью. И вот тут мы подходим ко второй основной причине, почему в России стали существенно меньше покупать дешевые телефоны.

На протяжении последних 2-3 лет сегмент ультрабюджетных устройств стагнирует. Недорогой смартфон, выпущенный в конце 2019 года, обладает теми же характеристиками, что и горячая новинка за аналогичную сумму. Вспомните realme C3, который пару лет назад называли лучшим бюджетником. Дешевые модели 2022 года даже внутри самих китайцев из realme уступают предшественнику: у них слабее процессор и все тот же экран с низким разрешением. Это вынуждает покупателей смотреть на устройства подороже, где в последнее время прослеживается какой-никакой прогресс: появились AMOLED-экраны с повышенной частотой обновления, оптическая стабилизация камеры и быстрая зарядка мощностью до 120 Вт.

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На фоне общего падения спроса в России укрепляются новые бренды, о которых год назад еще никто не слышал. Так, Itel и Tecno в сумме уже занимают 11% нашего рынка, в то время как в 2021 этот показатель составлял менее 3%. Подобному росту помогло как общее подорожание смартфонов именитых производителей, так и прекращение поставок некоторых брендов. Новичкам удалось частично заместить собой Samsung. Раньше корейцы пользовались огромной популярностью среди устройств до 10 000 рублей. Поэтому те, кто все еще не готов потратить чуть больше на покупку нового телефона, выбирают модели от менее известных производителей.