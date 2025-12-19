В России придумали платную базу IMEI. Что будет с ценами, и как хотят блокировать смартфоны без регистрации

Герман Вологжанин

У каждого смартфона, который продается в России и любой другой стране мира, есть уникальный идентификатор — IMEI. В действительности их даже два по количеству поддерживаемых SIM-карт, и этот номер позволяет многое узнать об устройстве. В частности, проверить его оригинальность или уточнить срок гарантии. Ранее информация об идентификаторе никак не систематизировалась, но теперь в России хотят создать базу IMEI. И, как говорят некоторые эксперты, она сильно повлияет на рынок мобильных устройств, а также потенциально доставит многим пользователям неприятности.

В России придумали платную базу IMEI. Что будет с ценами, и как хотят блокировать смартфоны без регистрации.

Как база IMEI повлияет на рынок смартфонов в России

Для чего нужна база IMEI в России

О том, что в России хотят создать базу IMEI, стало известно 17 декабря. Об этом со ссылкой на представителя Минцифры сообщило издание Интерфакс:

Создание базы IMEI. Предлагаем ввести учет номеров IMEI. Напомню, что у нас, помимо сим-карты, каждый телефон имеет свой уникальный номер.

Среди целей создания базы IMEI замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко назвал борьбу с БПЛА и смягчение блокировок интернета в России:

В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка.

При этом сама по себе база IMEI не является российским ноу-хау. К примеру, она уже давно существует в Турции, где ее цель — борьба с серым рынком, когда смартфоны завозятся в страну в обход пошлин и прочих государственных сборов. Вероятно, такой же будет реальная цель создания базы IMEI и в России после ее введения в 2026 году.

Как база IMEI повлияет на стоимость смартфонов

Создание базы IMEI очевидным образом повлияет на стоимость смартфонов в России. Во-первых, само обязательно регистрировать устройства станет причиной дополнительных расходов на производителя. Во-вторых, борьба с серым рынком нивелирует существующий сейчас демпинг, и у крупных ритейлеров будет меньше поводов устраивать распродажи со скидками.

Как база IMEI повлияет на стоимость смартфонов. Ждем очередного повышения цен. Фото.

Ждем очередного повышения цен

Как предполагают эксперты, из-за базы IMEI стоимость смартфонов вырастет на 5-15%. При этом интересен не столько рост цен, сколько борьба с «незарегистрированными» устройствами, и тут у Минцифры есть нетривиальная идея.

Блокировка связи на «серых» смартфонах

По информации издания «Коммерсантъ», уже в 2028 году в России начнут активно бороться с незарегистрированными в базе IMEI смартфонами. В частности, предлагается ограничить функции связи на таких устройствах. То есть при использовании такого смартфона нельзя будет позвонить или выйти в интернет, и оно де-факто превратится в кирпич.

Что произойдет со смартфонами, купленными до ввода новой нормы, неясно. Но, вероятнее всего, их работу ограничивать не будут. Предполагается ли их принудительная регистрация в ручном порядке, также не сообщается.

