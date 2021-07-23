В России стали покупать больше кнопочных телефонов. Почему?

Рынок средств связи иногда просто непредсказуем и не поддается какому-то прогнозированию. Примером может служить ситуация, которая и произошла сейчас. В то время, когда смартфоны становятся все лучше, а в средний и бюджетные сегменты приходят технологии от флагманов, казалось бы, что именно смартфоны должны показывать рост продаж, а кнопочные ”трубки”, основная задача которых заключается только в том, чтобы позвонить, постепенно должны вообще перестать существовать как класс. Но все получилось с точностью наоборот. Именно кнопочные телефоны показали серьезный рост. Что же случилось в мире, что ситуация повернулась этим боком? Давайте разбираться. Может нам тоже пора купить какую-нибудь Nokia или Samsung с кнопками и маленьким экранчиком 320 на 320 точек?

Кто покупает кнопочные телефоны

Сначала скажу, с чего все началось. По данным газеты «Коммерсантъ», продажи кнопочных телефонов в нашей стране за последние полгода выросли более чем существенно. Рост для этого, кажущегося умирающим направления составил 6,7%. В данном случае это очень много.

Если говорить в абсолютных цифрах, то за первые шесть месяцев 2021 года было продано 3,1 миллиона кнопочных телефонов. Как обычно для исключения сезонных факторов к сравнению брался аналогичный период прошлого года — первое полугодие 2020 года.

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При этом в денежном выражении рост составил куда более внушительную сумму — 18,8%. Получается, что выручка данного направления продаж выросла до 4,5 миллиардов рублей. Простая арифметика показывает, что средняя цена одного проданного кнопочного телефона составила 1 450 рублей. На это тоже есть свой показатель роста. В среднем цена одного такого телефона выросла на 11%.

Кто продает кнопочные телефоны

При этом, если смотреть по отдельным продавцам, то рост оказался еще более внушительным. Так, по данным газеты ”Коммерсантъ», магазины сети ”М.Видео-Эльдорадо» сообщили, что продали на 26% больше ”звонилок”, чем за аналогичный период прошлого года. В деньгах увеличение выручки они оценивают в 25%.

Согласно оценке аналитиков сервиса сравнения цен и товаров Price.ru, рост потребительского спроса на данную категорию продуктов составил в первом полугодии составил 44% в годовом исчислении.

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Кто делает кнопочные телефоны

Что касается конкретных производителей, эксперты заявили, что больше всего покупатели интересовались продукцией, выпущенной под брендами Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile.

Почему люди покупают кнопочные телефоны

Тут возникает логичный вопрос — почему так происходит? Ответ на него может показаться не самым очевидным, но доля истины в нем есть. В последнее время все обеспокоены своей безопасностью и переживают из-за того, что за ними следят и собирают их личные данные. Кнопочные телефоны не имеют такого большого количества данных, а взломать их сложно. Многие эксперты сходятся во мнении, что это одна из основных причин такого поведения пользователей.

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Так же нельзя исключать и тот факт, что люди устали от постоянно растущих диагоналей экрана. Им куда удобнее носить в кармане небольшой телефон, который, кроме прочего, еще и сложно разбить. Особенно актуальна такая покупка в качестве второго телефона. Особенно, если ты сидишь на удаленке и тебе нужен отдельный аппарат, основной задачей которого будет голосовая связь.

Фактор цены тоже нельзя сбрасывать со счетов, но сейчас есть смартфоны, которые стоят дешевле кнопочных устройств. С другой стороны, их функциональность не сильно ушла вперед от аналогов с кнопками.

В свое время я сам покупал недорогой кнопочный телефон только потому, что мне нужен был аппарат под вторую симку, которой в то время не было в iPhone (тогда я пользовался им). По этому телефону мне нужно было только время от времени звонить, и недорогой Samsung решил все мои проблемы. Его было не жалко, он был маленьким/легким и аккумулятора хватало на несколько дней.

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В качестве других возможных причин увеличения спроса на кнопочные телефоны эксперты приводят начало дачного сезона и приток трудовых мигрантов, которым не нужен смартфон. А так же рост числа сотрудников закрытых предприятий, на которых нельзя пользоваться смартфонами с камерой.

Что бы ни было причиной, но факт остается фактом. Посмотрим, как покажет себя статистика продаж кнопочных телефонов, но можно предположить, что по итогам года тренд сохранится. А вы готовы отказаться от смартфона и перейти на кнопочный телефон?