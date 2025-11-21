В России введут сбор за ввоз электроники. Как это скажется на стоимости смартфонов?

Госдума приняла закон о введении технологического сбора на электронику. Он касается как разных компонентов, так и готовых устройств. Правительство объясняет это необходимостью финансировать развитие микроэлектроники в стране и поднимать технологии на новый уровень. Только вот эксперты предупреждают: даже при самом благоприятном сценарии рынок столкнется с ощутимым повышением цен.

⚡️ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Все импортеры и производители будут платить сбор с 1 сентября 2026 года. Это касается и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей: словом, всех, кто захочет торговать электроникой в стране. Максимальный размер сбора пока ограничили 5000 рублями, но окончательные цифры будут озвучены позже. Поможет ли это стране поднять собственное производство смартфонов и компьютеров? Вполне — благодаря новому закону уже к 2028 году казна пополнится примерно на 110 миллиардов рублей. Это существенная сумма, которая поможет рынку «ожить». Но какими жертвами? Как обычно, за все будут платить обычные покупатели.

Какие товары подорожают из-за технологического сбора

Введение сбора разделили на два этапа: сначала налог коснется смартфонов, ноутбуков и другой готовой электроники, затем под новые условия попадут и другие товары. В сети говорят, что правительство будет стремиться к тому, чтобы влияние на цены было минимальным, якобы сделают все, чтобы цены изменились не боле чем на 1%. Но, как показывает практика, даже небольшие колебания, да еще и в сторону увеличения стоимости, могут заметно сказаться на розничных ценах.

В первую очередь это коснется смартфонов, как самого популярного сегмента. Тем более в них доля импортных компонентов составляет не менее 70–80%, так что им «светит» сбор по полной. Конечно, новые цены сейчас никто точно не назовет, но аналитики предполагают, что устройства станут дороже от 3% до 7%. Впрочем, цены могут вырасти не так сильно, если производители возьмут большую часть нагрузки на себя. Что, впрочем, очень маловероятно.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Вот как могут измениться реальные цены на смартфоны в следующем году:

Модель Текущая цена (средняя) Прогноз роста Новая цена (ориентировочная) Xiaomi Redmi A5 10 500 рублей 8–12% до 11 700 рублей Samsung Galaxy A36 27 900 рублей 5–10% до 30 700 рублей Samsung Galaxy A56 30 000 рублей 5–10% до 33 000 рублей OnePlus 13 55 000 рублей 4–8% до 60 000 рублей Apple iPhone 17 90 000 рублей 3–6% до 96 600 рублей Apple iPhone 17 Pro Max 130 000 рублей 3–6% до 138 000 рублей

Так или иначе, цены реально вырастут, от этого не сбежать. Тем более, что есть живой пример похожей ситуации: в 2020 году повышение налогов на смартфоны в Индии привело к скачку цен и резкому снижению продаж. Не исключено, что аналогичный рынок будет и в России.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

А вот до вступления закона в силу рынок может столкнуться с настоящими «американскими горками»: скоро люди начнут заранее обновлять технику “по старым ценам”, что подтолкнет продавцов к повышению цен. А после сентября, когда сбор начнет действовать, цены взлетят еще сильнее, но спрос уже будет не таким высоким. В результате продажи упадут и будут находиться в режиме ожидания нового экономического витка.