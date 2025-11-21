В России введут сбор за ввоз электроники. Как это скажется на стоимости смартфонов?

Юрий Кудлович

Госдума приняла закон о введении технологического сбора на электронику. Он касается как разных компонентов, так и готовых устройств. Правительство объясняет это необходимостью финансировать развитие микроэлектроники в стране и поднимать технологии на новый уровень. Только вот эксперты предупреждают: даже при самом благоприятном сценарии рынок столкнется с ощутимым повышением цен.

В России введут сбор за ввоз электроники. Как это скажется на стоимости смартфонов? Хочется дешевый смартфон? Придется делать его из отечественных микросхем. Изображение: salt.news. Фото.

Хочется дешевый смартфон? Придется делать его из отечественных микросхем. Изображение: salt.news

Все импортеры и производители будут платить сбор с 1 сентября 2026 года. Это касается и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей: словом, всех, кто захочет торговать электроникой в стране. Максимальный размер сбора пока ограничили 5000 рублями, но окончательные цифры будут озвучены позже. Поможет ли это стране поднять собственное производство смартфонов и компьютеров? Вполне — благодаря новому закону уже к 2028 году казна пополнится примерно на 110 миллиардов рублей. Это существенная сумма, которая поможет рынку «ожить». Но какими жертвами? Как обычно, за все будут платить обычные покупатели.

Какие товары подорожают из-за технологического сбора

Введение сбора разделили на два этапа: сначала налог коснется смартфонов, ноутбуков и другой готовой электроники, затем под новые условия попадут и другие товары. В сети говорят, что правительство будет стремиться к тому, чтобы влияние на цены было минимальным, якобы сделают все, чтобы цены изменились не боле чем на 1%. Но, как показывает практика, даже небольшие колебания, да еще и в сторону увеличения стоимости, могут заметно сказаться на розничных ценах.

Какие товары подорожают из-за технологического сбора. Российский рынок электроники ждет очередное повышение цен. И это не из-за колебаний доллара. Изображение: theverge.com. Фото.

Российский рынок электроники ждет очередное повышение цен. И это не из-за колебаний доллара. Изображение: theverge.com

В первую очередь это коснется смартфонов, как самого популярного сегмента. Тем более в них доля импортных компонентов составляет не менее 70–80%, так что им «светит» сбор по полной. Конечно, новые цены сейчас никто точно не назовет, но аналитики предполагают, что устройства станут дороже от 3% до 7%. Впрочем, цены могут вырасти не так сильно, если производители возьмут большую часть нагрузки на себя. Что, впрочем, очень маловероятно.

Вот как могут измениться реальные цены на смартфоны в следующем году:

МодельТекущая цена (средняя)Прогноз ростаНовая цена (ориентировочная)
Xiaomi Redmi A510 500 рублей8–12%до 11 700 рублей
Samsung Galaxy A3627 900 рублей5–10%до 30 700 рублей
Samsung Galaxy A5630 000 рублей5–10%до 33 000 рублей
OnePlus 1355 000 рублей4–8%до 60 000 рублей
Apple iPhone 1790 000 рублей3–6%до 96 600 рублей
Apple iPhone 17 Pro Max130 000 рублей3–6%до 138 000 рублей

Так или иначе, цены реально вырастут, от этого не сбежать. Тем более, что есть живой пример похожей ситуации: в 2020 году повышение налогов на смартфоны в Индии привело к скачку цен и резкому снижению продаж. Не исключено, что аналогичный рынок будет и в России.

А вот до вступления закона в силу рынок может столкнуться с настоящими «американскими горками»: скоро люди начнут заранее обновлять технику “по старым ценам”, что подтолкнет продавцов к повышению цен. А после сентября, когда сбор начнет действовать, цены взлетят еще сильнее, но спрос уже будет не таким высоким. В результате продажи упадут и будут находиться в режиме ожидания нового экономического витка.

5 фишек, которые Android стырил у iOS

Каждый раз, когда Apple выпускает очередную версию iOS, начинаются разговоры о том, что iPhone скопировал фишки Android. И это действительно так: многие функций одной операционной системы перебираются на другую, но происходит подобное отнюдь не в одностороннем порядке. Android тоже копирует фишки iOS, а происходит такое движение едва ли не чаще, чем в обратную сторону.

Может ли смартфон заменить профессиональную камеру в 2025 году

Каждый раз, когда на рынок выходит новый топовый смартфон, я невольно думаю: а сможет ли камера мобильного устройства не только вытеснить зеркалку или беззеркальную? Да, таким вопросом задаются уже лет десять, с тех пор как камеры смартфонов начали действительно неплохо снимать хотя бы при хорошем освещении. Но они продолжают развиваться, а наши требования растут, поэтому вопрос не теряет своей актуальности как минимум из-за роста наших требований. Вот и сейчас я вновь задался вопросом: можно ли снимать на смартфон так же, как на камеру, и будет ли это вдохновлять на создание крутых фотографий? Или смартфон всё равно только для сторис в Telegram, а для творчества нужна специализированная камера? Разбираемся на примере HUAWEI Pura 80 Pro, обзор которого ранее выходил на нашем сайте.

Действительно ли у OnePlus 15 самый хороший экран среди всех смартфонов

OnePlus готовится представить свой новый флагман OnePlus 15, который станет одним из первых глобальных смартфонов на базе процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5. Компания активно делится подробностями об улучшениях дисплея, который обещает стать одним из главных преимуществ устройства. Многие были уверены, что это будет не апгрейд, а скорее даунгрейд. Вот и давайте разберемся, получит ли. OnePlus 15 лучший экран среди всех смартфонов или нет.

