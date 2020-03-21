Эта мысль пришла мне в голову сегодня утром. На секунду остановившись и попытавшись взглянуть на новый мир вокруг нас я вдруг понял, что все может поменяться.. Если уже не поменялось. В связи с пандемией коронавируса по всей планете начинает меняться мироустройство, хотим мы этого или нет. Крупнейшие компании останавливают свои заводы; людей, хотя пока еще не увольняют, но уже отправляют в оплачиваемый (или нет) отпуск; кого-то переводят на работу на дому, а кто-то вообще не выходит на работу из-за боязни за свою жизнь и жизнь своих близких. В такой ситуации крупные компании перестают думать о развитии и начинают перестраивать модель своего бизнеса, чтобы выйти из кризиса с наименьшими для себя потерями. Но это лишь часть того, почему мне кажется, что нас ожидает многолетний застой в развитии технологий в пользовательском сегменте и почему в скором времени слово «флагман» может приобрести другое значение.

Паника при коронавирусе

Все дело в человеческой психологии и переосмыслении жизненных ценностей. Сейчас, когда многие города и страны в полной или частичной изоляции — человек начинает ощущать на себе то, что никогда раньше ему чувствовать не приходилось. Мы были не готовы к такому повороту событий и частично мир начинает охватывать паника. Люди скупают предметы первой необходимости, туалетную бумагу, еду которая долго не портится и другие вещи, которые, как они думают им пригодятся во время пандемии. Не смотря на то, что правительства всех стран заявляют о том, что проблем с продуктами питания не будет, это не останавливает граждан во всех странах мира сметать с прилавков все, что имеет срок хранения больше недели.

Я никого не осуждаю, ни в коем случае. В текущей ситуации каждый сам должен решать что ему сделать, чтобы максимально избежать последствий надвигающегося экономического кризиса. А в том, что он будет сомнений нет уже ни у кого. Точнее будет сказать, что он уже наступает. Котировки акций и биржевые индексы стремительно летят вниз и когда они остановятся никто не знает. И вот в этот момент в головах людей происходит переосмысление жизненных ценностей. Но к ним мы еще вернемся.

Что произойдет с техногигантами во время кризиса

Давайте поговорим о крупнейших компаниях мира, выпускающих и создающих для нас высокотехнологические «игрушки». Каждый код Samsung, Apple, Huawei и еще множество компаний конкурируют между собой в том, кто больше удивит потребителя. Мы уже получили складные смартфоны, сверхчеткие экраны, миниатюрные, но мощные процессоры и еще много чего. Но за всем этим стоят годы разработки и миллиардные финансовые вливания, которые компании могут себе позволить, если на их продукцию есть устойчивый спрос.

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В сегодняшних реалиях, когда акции компаний упали в половину (это если повезло), заводы и магазины закрыты, а люди думают о покупке туалетной бумаги, а не смартфона за 2000$ — развиваться компании не могут. Через какое-то время будет уменьшено или вовсе отменено финансирование инженерных групп, которые работают на продукты, которые должны поступить на рынок через 2-3 года. Компаниям придется перестраиваться и выдавать на рынок то, что будут охотнее всего покупать, а в условиях экономического спада можно говорить лишь о бюджетном сегменте. Чуть более быстрый отклик при нажатии или триллион цветов вместо миллиарда уже не будут считаться необходимостью просто потому, что у большинства потенциальных покупателей не будет лишних пару тысяч баксов на покупку. Речь, конечно, о массовом рынке. Какую-то долю флагманские устройства за собой сохранят, но хватит ли этого, чтобы двигать индустрию вперед — большой вопрос. Но это лишь одна сторона медали, давайте вернемся к переосмыслению жизненных ценностей у человечества.

Как ведет себя человек во время кризиса

Все проходит. И пандемия пройдет, и экономика начнет восстанавливаться. У меня, как у заядлого оптимиста, в этом сомнений нет. Когда это произойдет? Может через полгода, может через год, а может через пять. Не знаю. Никто не знает. Но когда бы это не случилось, я знаю точно, что мое отношение к потреблению изменится. Оно уже начало меняться.

Давайте представим, что мировая экономика начала подавать признаки жизни через год-два. После того, как она начнет показывать рост — люди начнут потихоньку возвращаться к привычной жизни, однако то, что они пережили — вряд ли забудут. Когда в очередной раз им покажут складной смартфон за 3000$ не вспомнят ли они, как скупали крупы и макароны, как сидели дома в изоляции и боялись выйти за продуктами, как не знали когда это закончится и закончится ли вообще, как смотрел на свой банковский счет и думали «а не закроется ли банк?», как считали оставшиеся наличные деньги и не были уверен, что получат очередную зарплату? Станет ли такой человек совершать покупку больше его дохода? Не думаю. Причем это касается не только сверх-дорогих смартфонов, но и «обычных» флагманов. Самый новый iPhone 11 PRO или Samsung Galaxy S20 Ultra стоят своих денег? Наверняка. Но готовы ли мы их тратить учитывая то, что мы пережили за эти два года — вопрос открытый.

Что будет после отмены пандемии

Человеческая психика устроена так, что со временем мы перестаем вспоминать о чем-то плохом, что позволяет людям не сойти с ума. Но сколько времени потребуется до того момента, когда мы снова будем бездумно тратить деньги будучи уверенны в завтрашнем дне? В какой момент человечество перестанет ожидать очередной пандемии и начнет двигать экономику вперед тратя деньги, а не сберегая их «на черный день». Лет 5? Может 10? Наверное. Но до тех пор крупным производителям флагманских устройств придется трижды подумать, чем вкладывать миллиарды в то, что вполне вероятно не принесет им прибыли. Ведь если говорить положа руку на сердце, то смарфтон за 100 000р. не так уж и отличается от смартфона за 30 000р. Ну вот по большому счету, правда же?

Но в конечном итоге все наладится, я уверен! Давайте порассуждаем в комментариях или в нашем Telegram-чате на эту тему.