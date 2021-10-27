Вот почему значимость 5G сильно преувеличена

Заметили, что в последнее время как-то мало стали говорить о сетях пятого поколения? Сначала их все ждали, потом испугались и начали сжигать вышки, а теперь кажется, что вообще забыли о них. Кажется, что последний активностью были попытки производителей телефонов включать ”5G” в название всех моделей, где он есть. При том неважно, что не было версий без него. Главное было показать всему миру, что компания на острие прогресса. Можно было бы предположить, что разговоры стихли только в России, где таких сетей пока нет, но интерес упал во всем мире. Это хорошо видно, если просматривать иностранные ленты новостей, что я делаю почти ежедневно. До сих пор не согласны с тем, что интерес к 5G упал? Тогда давайте читать дальше.

Сильно ли развит 5G

Британская исследовательская компания Omdia на прошлой неделе поделилась результатами своего новейшего исследования в сфере 5G. Заявление было сделано на мероприятии, организованном одним из крупнейших операторов Европы — Orange. Если в двух словах, то 5G растет довольно быстро, но этим сетям еще далеко до того, чтобы считаться действительно массовым явлением.

Стоит ли покупать телефон с 5G.

В исследовании звучало словосочетание ”золотая середина”. Под этим термином понимается точка баланса между спросом и предложением, в которой 5G начнет приносить прибыль. Согласно выводам Omdia, до этой точки еще далеко. Только 14% существующих в настоящее время сетей 5G достигли этого оптимального уровня, что составляет в общей сложности 10% проникновения абонентов. К 30 июня около 150 операторов по всему миру запустили свои локальные сети 5G. Это были некоторые части территории их покрытия, но формально они предлагали такие услуги. Только 21 из этих 150 операторов удалось достичь уровня, когда не менее 10% их абонентов имели регулярный доступ к 5G.

Где больше всего пользователей 5G

Выбор самого оптимального варианта основан на том, как рынок 5G ведет себя в Южной Корее, которая в настоящее время является лидером по проникновению 5G. Количество пользователей 5G в Китае также неуклонно растет, увеличившись на 4,7% только в первом квартале 2021 года и на 3,7% во втором. В общей сложности 318 миллионов человек получили доступ к новым сетям. Если тенденция не изменится, Omdia прогнозирует, что еще 24 рынка достигнут 10% проникновения 5G к концу 2021 года.

В настоящее время уровень проникновения 5G является самым высоким в Китае, Южной Корее, Японии и США, при этом 82% абонентов находятся в Азии. Из азиатских пользователей 87% находятся в Китае. Небольшое, но растущее проникновение 5G за пределами этих рынков можно наблюдать в Финляндии и Ирландии, которые в целом превысили 5%.

5G все еще находится в зачаточном состоянии, и нам только предстоит увидеть весь его потенциал с технологической и коммерческой точки зрения. Подобно 4G, когда он был запущен, внедрение 5G в основном связано с предложением, а это означает, что спрос на 5G должен создаваться отраслью. Операторы в Китае и Южной Корее показали, как надо продвигать сети, чтобы потребители начали ими пользоваться — сказал Ронан Де Ренессе, старший директор по исследованиям Omdia.

Как будет развиваться 5G

Omdia прогнозирует, что 37 дополнительных рынков достигнут 10% проникновения 5G в 2022 году, а к 2026 году таких рынков будет более 100. Но отмечается, что есть страны, в которых развитие сетей пятого поколения будет не таким быстрым. В первую очередь это относится к развивающимся странам, где население не имеет такого большого количества телефонов с поддержкой 5G, а если они купили такой телефон, то не могут платить много за связь.

Что тормозит развитие 5G

В первое время использование 5G будет требовать больших расходов. Некоторые операторы берут их на себя и не поднимают цену для пользователя. В то время, как другие, наоборот, перекладывают оплату новых сетей на абонентов. Во многом поэтому в первое время новые сети будут уделом гиков и техно-энтузиастов. Такое положение на рынке продлится несколько лет, а потом 5G станет обыденностью. Но пока преждевременно говорить о том, что сети пятого поколения стали действительно массовыми.