Вот самое плохое, что есть в телефонах Samsung

Реклама стала неотъемлемой частью цифровой жизни 2025 года. Мы привыкли видеть рекламные объявления при просмотре видео на YouTube, прокрутке социальных сетей или чтении статей в интернете. Это ладно — смирились и даже понимаем. Однако есть места, где реклама появляется совершенно неожиданно и неуместно. Например, ее можно встретить в приложениях на дорогих смартфонах, на главном экране телевизоров или даже на дисплее умного холодильника.

Реклама в устройствах Samsung

Samsung нашла хорошей идеей размещать рекламу практически на всех своих устройствах, и это безумная тенденция, которая должна прекратиться. Если вы пользовались смартфоном Samsung в последние годы, то наверняка сталкивались с различными формами рекламы – чаще всего в виде push-уведомлений от предустановленных приложений Samsung.

Это могут быть уведомления об играх в Galaxy Store, скидках на Galaxy Watch или рекламе предстоящих смартфонов Galaxy. Такого мы практически не видим на телефонах других брендов, таких как Google или OnePlus, но это стало побочным эффектом, который мы вынуждены терпеть на устройствах Samsung.

При запуске Galaxy S25 многие пользователи могут столкнуться с несколькими явными формами рекламы менее чем за минуту. При открытии Samsung Wallet появляется полноэкранная реклама розыгрыша к 10-летию приложения с ужасно низкокачественной графикой. После этого главная страница Samsung Wallet усыпана рекламой кэшбэка от разных регинальных представителей мира торговли.

Дорогие устройства не защищают от рекламы

Важно понимать, что речь идет не о рекламе на сторонних сайтах или в приложениях – вся эта реклама исходит непосредственно от Samsung на телефоне стоимостью под сто тысяч рублей. Ладно, когда это бывает на бесплатной площадке, где кто-то делает контент и должен на этом зарабатывать, но покупая смартфон мы платим деньги и зачем нам реклама?

А ведь тот же самое ждет вас при покупке Galaxy S25 Ultra за 1300 долларов или Galaxy Z Fold 7 за 2000 долларов. Неважно, сколько денег вы потратили на смартфон Samsung – компания все равно будет навязывать вам рекламу.

Та же философия применяется и к другим продуктам Samsung. Умные телевизоры Samsung стали печально известны в этом отношении. В социальных сетях полно жалоб людей на рекламу, появляющуюся на главном экране их телевизора Samsung стоимостью более 2000 долларов. Речь идет не о рекламе во время ожидаемых рекламных пауз в стриминговых приложениях, а о рекламе, встроенной в системный интерфейс.

Умные холодильники с рекламой

Видимо, не довольствуясь текущим объемом рекламы, Samsung решила сделать еще один шаг вперед. 18 сентября компания подтвердила, что когда дисплеи ее умных холодильников находятся в режиме ожидания, они теперь будут показывать рекламу и другой промо-контент.

Что особенно возмутительно, это касается умных холодильников Samsung стоимостью от 1800 до 3500 долларов. Потратить такую сумму на холодильник и вынужденно смотреть на нем рекламу – это довольно странный сценарий.

Если бы история с умными холодильниками была изолированным инцидентом, можно было бы надеяться, что достаточная обратная связь побудит Samsung пересмотреть это решение. Однако, как показывает опыт с телефонами и телевизорами Samsung за последние несколько лет, шансы на это крайне малы.

Samsung – это компания, которая любит показывать рекламу своим клиентам, и неважно, сколько жалоб поступает – реклама никуда не исчезает. Хотя это наверняка хороший источник дохода для Samsung, такой подход также гарантированно заставляет продукты компании выглядеть дешево и некачественно.

Можно возразить: действительно ли уведомление о новом телефоне Samsung портит ваш текущий смартфон? Действительно ли реклама на главном экране полностью портит умный телевизор? Делает ли реклама на дисплее холодильника его бесполезным? На все эти вопросы можно честно ответить «Нет». Но это же неприятно.

Даже если встроенная реклама не делает эти устройства полностью непригодными для использования, вы не должны мириться с ней – особенно на телефонах стоимостью 1000 долларов, телевизорах за 2000 долларов и холодильниках, которые могут стоить более 3000 долларов.

Samsung могла бы заработать много доброй воли, просто изменив свою рекламную стратегию. Но опыт работы в индустрии показывает, что вероятность этого крайне мала. А жаль. Лично я поэтому идеологически против Samsung и за свои деньги никогда их не куплю. На тест ради изучения технологий взять готов, но свои деньги я лучше потрачу на Apple, HUAWEI или что-то еще.