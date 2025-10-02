Вот самое плохое, что есть в телефонах Samsung

  2. Темы
  3. Аналитика
Артем Сутягин

Реклама стала неотъемлемой частью цифровой жизни 2025 года. Мы привыкли видеть рекламные объявления при просмотре видео на YouTube, прокрутке социальных сетей или чтении статей в интернете. Это ладно — смирились и даже понимаем. Однако есть места, где реклама появляется совершенно неожиданно и неуместно. Например, ее можно встретить в приложениях на дорогих смартфонах, на главном экране телевизоров или даже на дисплее умного холодильника.

Вот самое плохое, что есть в телефонах Samsung. Samsung делает отличные телефоны, но сама их портит. Изображение: galaxystore.ru. Фото.

Samsung делает отличные телефоны, но сама их портит. Изображение: galaxystore.ru

Реклама в устройствах Samsung

Samsung нашла хорошей идеей размещать рекламу практически на всех своих устройствах, и это безумная тенденция, которая должна прекратиться. Если вы пользовались смартфоном Samsung в последние годы, то наверняка сталкивались с различными формами рекламы – чаще всего в виде push-уведомлений от предустановленных приложений Samsung.

Это могут быть уведомления об играх в Galaxy Store, скидках на Galaxy Watch или рекламе предстоящих смартфонов Galaxy. Такого мы практически не видим на телефонах других брендов, таких как Google или OnePlus, но это стало побочным эффектом, который мы вынуждены терпеть на устройствах Samsung.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

При запуске Galaxy S25 многие пользователи могут столкнуться с несколькими явными формами рекламы менее чем за минуту. При открытии Samsung Wallet появляется полноэкранная реклама розыгрыша к 10-летию приложения с ужасно низкокачественной графикой. После этого главная страница Samsung Wallet усыпана рекламой кэшбэка от разных регинальных представителей мира торговли.

Дорогие устройства не защищают от рекламы

Важно понимать, что речь идет не о рекламе на сторонних сайтах или в приложениях – вся эта реклама исходит непосредственно от Samsung на телефоне стоимостью под сто тысяч рублей. Ладно, когда это бывает на бесплатной площадке, где кто-то делает контент и должен на этом зарабатывать, но покупая смартфон мы платим деньги и зачем нам реклама?

А ведь тот же самое ждет вас при покупке Galaxy S25 Ultra за 1300 долларов или Galaxy Z Fold 7 за 2000 долларов. Неважно, сколько денег вы потратили на смартфон Samsung – компания все равно будет навязывать вам рекламу.

Дорогие устройства не защищают от рекламы. Даже топовый Galaxy S25 Ultra не обходится без рекламы. Изображение: Notebookcheck-ru.com. Фото.

Даже топовый Galaxy S25 Ultra не обходится без рекламы. Изображение: Notebookcheck-ru.com

Та же философия применяется и к другим продуктам Samsung. Умные телевизоры Samsung стали печально известны в этом отношении. В социальных сетях полно жалоб людей на рекламу, появляющуюся на главном экране их телевизора Samsung стоимостью более 2000 долларов. Речь идет не о рекламе во время ожидаемых рекламных пауз в стриминговых приложениях, а о рекламе, встроенной в системный интерфейс.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Умные холодильники с рекламой

Видимо, не довольствуясь текущим объемом рекламы, Samsung решила сделать еще один шаг вперед. 18 сентября компания подтвердила, что когда дисплеи ее умных холодильников находятся в режиме ожидания, они теперь будут показывать рекламу и другой промо-контент.

Что особенно возмутительно, это касается умных холодильников Samsung стоимостью от 1800 до 3500 долларов. Потратить такую сумму на холодильник и вынужденно смотреть на нем рекламу – это довольно странный сценарий.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Если бы история с умными холодильниками была изолированным инцидентом, можно было бы надеяться, что достаточная обратная связь побудит Samsung пересмотреть это решение. Однако, как показывает опыт с телефонами и телевизорами Samsung за последние несколько лет, шансы на это крайне малы.

Умные холодильники с рекламой. Занимаешься своими делами, а там реклама крутится. Изображение: Samsung. Фото.

Занимаешься своими делами, а там реклама крутится. Изображение: Samsung

Samsung – это компания, которая любит показывать рекламу своим клиентам, и неважно, сколько жалоб поступает – реклама никуда не исчезает. Хотя это наверняка хороший источник дохода для Samsung, такой подход также гарантированно заставляет продукты компании выглядеть дешево и некачественно.

Можно возразить: действительно ли уведомление о новом телефоне Samsung портит ваш текущий смартфон? Действительно ли реклама на главном экране полностью портит умный телевизор? Делает ли реклама на дисплее холодильника его бесполезным? На все эти вопросы можно честно ответить «Нет». Но это же неприятно.

8 крутых функций, которые ждут Samsung после выхода обновления One UI 8.5.

Даже если встроенная реклама не делает эти устройства полностью непригодными для использования, вы не должны мириться с ней – особенно на телефонах стоимостью 1000 долларов, телевизорах за 2000 долларов и холодильниках, которые могут стоить более 3000 долларов.

Samsung могла бы заработать много доброй воли, просто изменив свою рекламную стратегию. Но опыт работы в индустрии показывает, что вероятность этого крайне мала. А жаль. Лично я поэтому идеологически против Samsung и за свои деньги никогда их не куплю. На тест ради изучения технологий взять готов, но свои деньги я лучше потрачу на Apple, HUAWEI или что-то еще.

Теги
Новости по теме
На Android вышел православный мессенджер «Зосима»: аналог WhatsApp для священников и прихожан
Samsung выпустила One UI 8. Обновление уже приходит на смартфоны
5 самых популярных Android-смартфонов в мире на 2025 год
Лонгриды для вас
Apple обвиняют в использовании пиратских библиотек для обучения искусственного интеллекта

Компания Apple столкнулась с серьезными юридическими проблемами из-за обвинений в нарушении авторских прав при разработке технологий искусственного интеллекта. Истцы утверждают, что корпорация незаконно использовала их произведения для обучения ИИ-моделей без получения соответствующих разрешений. А это, мягко говоря, незаконно и требует привлечения к ответственности.

Читать далее
Планирую перейти со смартфона Xiaomi на Samsung. Но кое-что меня останавливает

На протяжении пяти последних лет моим основным смартфоном неизменно является модель от Xiaomi, а с 2023-го — Xiaomi 12T Pro. И вроде бы все отлично: со своим Snapdragon 8+ Gen 1 на борту аппарат до сих пор работает шустро, 200-мегапиксельная камера реально тащит, а зарядка от 0 до 100% за 20 минут с комплектным адаптером на 120 Вт постоянно выручает. Но вот уже несколько месяцев я задумываюсь о том, как бы соскочить с Xiaomi, пересев на смартфон Samsung, и до сих пор не могу принять решение.

Читать далее
Ученые создали уникальный материал для OLED-дисплеев будущего. Что нас ждет

Команда исследователей из Университета Мичигана совершила прорыв в области светящихся материалов, открыв универсальную молекулу, которая обладает рекордной эффективностью как в твёрдом, так и в жидком состоянии. Это открытие может существенно расширить возможности применения таких молекул — от современных OLED-дисплеев и сенсоров до биотехнологических визуализаций, при этом снизив производственные издержки. Это не все преимущества технологии, которая может сделать смартфоны будущего еще более интересными.

Читать далее
Новости партнеров
Когда Apple выпустит iOS 26.1 для всех и что нового в ней появится
Когда Apple выпустит iOS 26.1 для всех и что нового в ней появится
Биткоин оказался в худшем состоянии за последние четыре недели. Что за этим стоит: объяснение аналитиков
Биткоин оказался в худшем состоянии за последние четыре недели. Что за этим стоит: объяснение аналитиков
Почему кровь красная, а вены синие: простое объяснение
Почему кровь красная, а вены синие: простое объяснение