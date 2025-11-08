Вредно ли пользоваться смартфоном перед сном

Годами нас предупреждали о необходимости убрать телефоны задолго до сна, утверждая, что синий свет экранов вредит качеству отдыха. Новое исследование под названием «Сложная связь между использованием экранов перед сном и здоровьем сна взрослых» не обнаружило четкой связи между ночным использованием любых экранов и плохим сном у взрослых. Более того, как редкое, так и регулярное пользователи смартфонов перед сном может способствовать лучшему качеству сна. Об этом сообщили многие из тех, кто использовал телефоны умеренно.

Вредно ли пользоваться смартфоном перед сном. Смартфон перед сном любят все. Но вредно ли это? Изображение: Чемпионат. Фото.

Результаты исследования сна и использования смартфонов

Исследовательская группа из Университета Торонто и Университета Лаваля опросила более 1300 взрослых по всей Канаде, интересуясь их привычками использования экранов перед сном и качеством сна. После корректировки данных с учетом возраста, дохода и пола общая закономерность осталась прежней, что предполагает, что использование телефона само по себе может не быть основной проблемой.

Помимо потенциально хороших новостей для хронических скроллеров, интересной особенностью результатов стала необычная кривая в данных. Регулярное исползьвоание смартфонов и другие гаджетов с экранами перед сном, определяемые как использующие устройства пять или более ночей в неделю, показали лучшее время сна и дневную бдительность. Редкие пользователи, которые почти не смотрели на экраны перед сном, возглавили рейтинг по удовлетворенности сном и его постоянству. Промежуточная группа показала худшие результаты по нескольким показателям.

Это может указывать на то, что постоянство привычек перед сном, независимо от того, используете вы телефон или нет, играет определенную роль, хотя необходимы дополнительные исследования.

Возраст и способ использования телефона перед сном

Коллин Карни, профессор Университета Торонто, изучающая расстройства сна и настроения, отметила: «Предыдущие публикации о синем свете не учитывали возраст, время и интенсивность воздействия синего света при общих выводах об этом исследовании». Она также отметила, что подростки могут быть более чувствительны к свету, в то время как взрослые, как правило, менее подвержены влиянию, поскольку глаза с возрастом становятся менее светочувствительными.

Возраст и способ использования телефона перед сном. Считается, что именно синий свет в вечернее нарушает биоритмы человека. При этом, синий оттенок есть в любой картинке, которая выводится на экран, вне зависимости от изображения на экране. Изображение: Российская газета. Фото.

Команда также подчеркнула, что важно, как именно используется телефон: приложение для медитации — это не то же самое, что бесконечная прокрутка почты или социальных сетей с новостями, заголовки которых пугают один больше другого.

Рекомендации для качественного сна

Результаты не дают полной свободы оставаться в TikTok до 3 часов ночи, но акцент на инструментах для снижения нагрузки, таких как режим оттенков серого и режим сна, может быть не таким важным, как считалось ранее.

Исследование не проводилось в клинических условиях, однако не нужно ждать дальнейших результатов, чтобы выяснить правду в собственной жизни. Карни предложила простой домашний тест для любопытных: отслеживайте свой сон в течение недели как обычно, затем попробуйте провести еще одну неделю без экранов перед сном. Если ничего не изменится, возможно, телефон вовсе не является виновником проблем со сном.

Это исследование открывает новую перспективу на вопрос использования гаджетов перед сном и показывает, что индивидуальный подход может быть важнее общих рекомендаций. Возможно, стоит меньше беспокоиться о самом факте использования телефона и больше внимания уделять тому, как именно мы его используем и насколько последовательны наши ночные привычки.

