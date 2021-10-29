Все, что мы знаем о складном Google Pixel Fold

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Артем Сутягин 0

Samsung, Huawei и Motorola были первопроходцами в категории складных телефонов, продавая дорогие прототипы, граничащие с незавершенными демонстрациями технологий. Это отлично подходило для нетерпеливых ценителей всего нового, но не для простых пользователей, которым нужен был хороший телефон на каждый день. Но с появлением превосходных Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 Samsung изменила наше представление о складных телефонах, доказав, что они могут предложить отличные возможности, недоступные для телефонов в традиционном корпусе. На протяжении 2021 года мы видели серию утечек о гипотетическом Pixel Fold, который должен был быть запущен вместе с Pixel 6. Однако этого не произошло. Но стоит ли полагать, что компания не выпустит ”раскладушку”. Спойлер: нет!

Pixel Fold

А это было бы интересно

Что известно о Google Pixel Fold

Несмотря на задержку, разработчики Android якобы работают над обновлением операционной системы, ориентированным на складные устройства. Поговаривали, что как только это произойдет, Google будет готова выпустить Pixel Fold с улучшенным программным обеспечением. Она вышла. Что дальше?

Как будет выглядеть Pixel Fold, когда он появится и может ли он иметь более одного варианта дизайна, пока неизвестно, но давайте разберемся во всем более подробно. Особенно интересно, будет ли он конкурировать с Samsung Galaxy Z Fold 3 и/или Galaxy Z Flip 3.

Что я понял о складном Samsung Galaxy Z Fold 3 после месяца использования.

Когда выйдет Google Pixel Fold

У Google может быть два складных телефона в разработке. Один из них — это настоящий Google Pixel Fold, который неоднократно становился предметом утечек. Другой — пока загадка.

Несколько информаторов подтвердили существование складных телефонов от Google. Самая последняя утечка исходит от Эвана Бласса, который написал в Твиттере, что складной Pixel имеет кодовое имя Passport и он будет выпущен до конца года. Как сообщается, инженеры Google потратили на его создание два года. То ,что его не представили на презентации Pixel 6, вызывает некоторые сомнения в точности прогноза, но до конца года еще два месяца и компания вполне может сделать дополнительный анонс.

Впервые мы увидели кодовое имя Passport в августе 2020 года из просочившегося внутреннего документа Android, в котором упоминались Pixel 5a, 6, 6 Pro и складной Pixel. Как планирующиеся к выпуску в 2021 году. С тех пор мы узнали, что Samsung может принимать активное участие в создании этого телефона, но пока ничего из этого не вышло.

Pixel Fold

Google могла бы выпустить такой телефон, но пока этого не сделала

Сколько складных телефонов у Google

В то же время у Google может появиться еще один складной телефон Pixel под кодовым названием Jumbojack. В недавнем отчете 9to5Google отмечается, что разработчики Android использовали этот загадочный складной Pixel для тестирования сценариев использования при неполностью раскрытом экране.

Самые интересные функции Google Pixel 6.

Эти два кодовых названия позволяют сделать вывод, что паспорт открывается по горизонтали, а Jumbojack — по вертикали. Это полностью повторяет складные корпуса телефонов Samsung и говорит о том, что компании действительно могут тесно сотрудничать. Иначе выход сразу двух моделей сомнителен. Правда, скорее всего, Jumbojack выйдет не раньше, чем в 2022 или 2023 году, и в настоящее время это всего лишь прототип без точной даты выпуска.

Pixel Fold

В духе нового дизайна Pixel Fold мог бы быть таким

Никакие слухи или утечки не коснулись цен на Fold, поэтому мы не будем полагаться на предположения. К всеобщему удивлению, Google выпустила Pixel 6 и Pixel 6 Pro по доступной цене: 599 и 899 долларов соответственно. Компания может последовать этой тенденции и сделать Pixel Fold достаточно недорогим устройством, которое будет даже дешевле Galaxy Z Fold 3. Но на фоне обычных телефонов это все равно будет довольно дорого. Пока давайте ориентироваться на 1700-1800 долларов. Возможно, снижения цены получится достичь благодаря применению процессора Google Tensor. Он фигурировал в коде Android вместе с названием Passport.

Как установить Google Camera от новых Pixel.

Где будет продаваться складной Google Pixel

Скорее всего, в отличии от складных Samsung, купить Google Pixel Fold будет сложнее, и география продаж будет ограничена парой десятков рынков. Впрочем, мы к этому привыкли за шесть поколений пикселей. Но их все равно можно купить почти везде через доставку или перекупщиков.

Во многих отчетах указывалось, что основной Pixel Fold будет иметь 7,6-дюймовый складной дисплей с ультратонким стеклом с использованием тех же материалов дисплея, что и Galaxy Z Fold 3. Складываться он тоже будет внутрь.

Pixel Fold

Поговаривают, что в разработке есть и такой складной Pixel.

Самые оптимистичные аналитики ждут встроенный слот для стилуса. Google может разработать новое, более компактное перо Pixelbook Pen со складной ручкой. Ведь если складной Pixel не будет поддерживать стилус, это даст Z Fold 3 еще одно преимущество.

Характеристики Google Pixel Fold

Ожидается, что Pixel Fold получит 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ постоянной памяти. Он также может иметь основную камеру на 50 Мп и телеобъектив на 48 Мп. Это позволит сэкономить на компонентах и сделать складной Pixel похожим на Pixel 6 Pro.

Генеральный директор DSCC Росс Янг, который сообщил новость о том, что Pixel Fold будет использовать технологию Samsung Display, уточнил, что он будет иметь частоту обновления 120 Гц с технологией LTPO для переменной частоты обновления (VRR). 7,6-дюймовый экран с самой высокой частотой обновления среди всех телефонов — это то, что вызывает восхищение. Чего мы не знаем, это разрешение экрана и какая у него будет защита.

Pixel Fold

Когда еще не было Pixel 6, складной телефон бренда рисовали таким, в стиле Pixel 5

Android 12 появился 19 октября вместе с Pixel 6, принеся с собой несколько существенных обновлений функций и шикарный язык дизайна под названием Material You. Но все в нем адаптировано под стандартные размеры телефонов. Теперь вышел Android 12L. Именно это может говорить о том, что анонс ”пиксельной раскладушки” состоится в самое ближайшее время.

А вы ждете новый складной Pixel? Или складные телефоны тупиковая ветвь и пустая трата денег? Расскажите об этом в нашем Telegram-чате.

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