Все нормально: OnePlus станет суббрендом OPPO, но сохранит независимость

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Артем Сутягин 0

На прошлой неделе многих шокировала информация, которой с нами поделился генеральный директор OnePlus Пит Лау. Он заявил, что его компания будет объединена с OPPO. Правда, тогда не было детальной информации о том, как это произойдет и почему это слияние (или как его назвать) должно вообще состояться. Все было спрятано за туманными разъяснениями, вроде того, что так компании смогут обмениваться базами разработок и сделают свои смартфоны лучше. Сейчас ситуация стала постепенно проясняться и некоторые подробности отвечают на вопрос — что вообще происходит? Давайте разберемся в этом и поймем, кто кому будет подчиняться.

OnePlus

Что будет с OnePlus после объединения с OPPO? Пока точно неизвестно, но у нас есть кое-какая информация на этот счет.

Что будет с OnePLus после объединения с OPPO

У сетевого инсайдера Эвана Бласса есть документ, в котором перечислены основные тезисы, касающиеся деталей нового соглашения. Если верить источнику, материал принадлежит PR-службе OnePlus и содержит прозрачную формулировку, которая отвечает на все возникающие вопросы.

После интеграции OnePlus станет брендом в составе Oppo, однако продолжит функционировать как независимая организация — говорится в документе.

Чем будет заниматься Пит Лау

Кроме этого, работа Пита Лау в качестве директора по продуктам Oppo подразумевает его ответственность за стратегии производства смартфонов обоих брендов.

После слияния у нас будет больше ресурсов для создания еще более качественных продуктов. Это также позволит нам повысить эффективность нашей деятельности — говорится в публикации.

Ранее в этом году компании уже объединили свои исследовательские отделы. Поэтому дальнейшая интеграция не будет большой проблемой и станет чем-то вроде формальности. Обе компания пройдут этот этап в штатном режиме.

Пит Лау

Пит Лау сам раньше работал в OPPO

Что будет с OnePlus

Если читать между строк, кажется, что OnePlus по сути будет похожа на лейбл OPPO, поддерживая отдельную деятельность, ориентированную на потребителя. Но бизнес-операции в областях, выходящих за рамки разработки продукта, должны быть объединены.

Покупателям OnePlus не стоит ожидать судьбоносных изменений от слияния. Фактически, у компаний были общие владельцы и общие цепочки поставок с момента рождения бренда OnePlus. Теперь компании просто станут чуть более сплоченными в этом направлении.

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OnePlus недавно объявила, что официально стала частью Oppo. Слияние должно принести пользу обеим компаниям, поскольку их команды теперь могут работать вместе над новыми устройствами и программным обеспечением для них. При этом бренд OnePlus никуда не денется. Под ним по-прежнему будут появляться различные новые устройства. По крайней мере пока все идет к этому и в это хочется верить.

Генеральный директор OnePlus Пит Лау объявил о слиянии в открытом письме своей команде. В частности отмечается, что слияние откроет новые возможности для роста обеих компаний. OnePlus была основана в 2013 году, а ее глава — Пит Лау — пришел из OPPO, где он занимал должность руководителя отдела планирования и разработки продуктов.

OnePlus

Смартфоны OnePlus могут потерять свою самобытность, но пока переживать из-за этого рано. Судя по всему, еще не все решено.

Сотрудничество OnePlus и OPPO

Сотрудничество между двумя компаниями началось некоторое время назад. Многих фанатов марки OnePlus это немного напугало, но еще больше удивило. Спустя время негодование сменилось радостью из-за смены операционной системы. В китайской версии OnePlus 9 используется не Oxygen OS, а Color OS. Конечно, были и те, кто против такого слияния, но в Китае их не так много.

Вот как изменилось отношение OnePlus к ее смартфонам за последние годы.

Как оказалось, такой шаг был признан успешным и на его основе было принято решение о дальнейшей интеграции с Oppo. Правда, сомнительно, что все произошло так быстро. Все мы понимаем, что такие решения готовятся сильно заранее, а не за пару месяцев до объединения.

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