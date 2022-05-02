Все так плохо? Honor уже продается намного лучше, чем Huawei

Несколько лет назад Huawei была одним из немногих производителей смартфонов, которые могли свергнуть Samsung с трона на рынке смартфонов. Однако в свете санкций США, которые начали водиться в 2019 году еще при администрации Дональда Трампа, мечты компании рухнули, а мы лишились сильного игрока. С тех пор Huawei пытается выжить в отрасли, где она не может использовать какие-либо технологии или программное обеспечение, связанные с США. В конце 2020 года американские власти нанесли самый серьезных удар, по сути лишивший компанию доступа к компонентам смартфонов. Тогда и был предпринят смелый шаг, но он привел к интересному повороту событий.

Является ли Honor частью Huawei

В ноябре 2020 года Huawei решила продать Honor китайской государственной компании, чтобы полностью сконцентрироваться на смартфонах под брендом Huawei и не тянуть с собой на дно перспективный бренд. Лично мне они всегда нравились оба, но понимая, что санкции с Huawei не снимут и расстроившись из-за этого, я одновременно обрадовался, что получится спасти хотя бы Honor. В итоге она смогла возродиться как независимый бренд, свободный от своей бывшей материнской компании (как минимум на бумаге). И тут начался подъем Honor. Это если в двух словах.

Согласно исследованию Counterpoint, за первые три месяца 2022 года в Китае было отгружено около 74,2 миллиона смартфонов. Это на 14 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года. Стоит отметить, что эти уровни аналогичны худшим, которые рынок видел во время пандемии. Сейчас в Китае наблюдаются очередные проблемы с закрытием заводов, но компании борятся.

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Какие телефоны продаются лучше всего

Интересно, что Vivo стала ведущей компанией на китайском рынке, получив 19,7% этого рынка. Компания должна поблагодарить Vivo S12 и S12 Pro, а также доступные телефоны Y-серии за возвращение на вершину. Между тем, Oppo опускается на вторую позицию с 18 процентами.

На третьем месте расположилась Apple с 17,9%. iPhone 13 может отличаться от того, что предлагают Android-смартфоны, но это устройство является самым продаваемым телефоном в Китае в первом квартале 2022 года. Это может объяснить, почему Apple увеличивает заказы на производство этой модели.

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Honor или Huawei

Согласно исследованию, Honor смещает Huawei с ее позиции на рынке. Но Apple все равно больше всех выиграла от падения технологического гиганта. Возвращаясь к Honor, компания выросла со скромных 5% до 17% рынка. Популярность Honor 60, 60 Pro и Honor 60 SE помогла компании расти не только по сравнению с прошлым годом, но и по сравнению с четвертым кварталом 2021 года. Huawei, с другой стороны, падает с 15% до всего 6,2% То есть, если 3 года назад каждый третий телефон, продаваемый в Китае, был сделан Huawei, то теперь это только каждый 20-й.

Любопытно, что все эти компании опережают Xiaomi, которая хотела превзойти Apple в мире. Она занимает только 5-е место на внутреннем рынке. Несмотря на это, компания зафиксировала высокие продажи серий Redmi K40 и Redmi Note 11. Даже Redmi 9A был сильным соперником в Поднебесной. Xioami может увеличить свои продажи сейчас, когда стали доступны серия Redmi K50 и Redmi 10A.

В отчете говорится, что на складные устройства премиум-класса в Китае приходится всего 1% доли рынка. Причина в ограниченном предложении и высоких ценах. Самым последним дополнением к этому сегменту стал Huawei Mate XS 2, о котором мы рассказывали на нашем сайте ранее.

Смогла бы Huawei развиваться, если бы не санкции

Что касается Honor и Huawei, то выход первой на рынок, безусловно, показывает нам, как Huawei могла бы продолжать развиваться, если бы запрета и санкций не было. Можно не сомневаться, что компания продолжила бы свое победное шествие. Обидно, что так получилось, но ничего не поделаешь.