Всего одна причина заставляет меня покупать флагманские смартфоны

Флагманские Android-устройства предлагают множество преимуществ: мощные процессоры, беспроводную зарядку, премиальный дизайн, яркие дисплеи и защиту от воды. Список действительно хороший, но возникает закономерный вопрос: стоит ли переплачивать за топовые модели? Для большинства пользователей ответ, вероятно, отрицательный. Однако есть одна причина, которая заставляет выбирать именно флагманы. По крайней мере у меня такой подход. Давайте проверим согласитесь ли вы со мной.

Главное преимущество флагманов

Основная причина выбора флагманских Android-смартфонов — это качественная камера. Да, вот такая простая логика. Модели вроде vivo X300 Pro, OPPO Find X9 Pro, HUAWEI Pura 80 Ultra и Xiaomi 15 Ultra предлагают действительно хорошие камеры. А их ключевым элементом является телеобъектив с оптическим зумом.

Полноценные телефото-камеры нередко отсутствуют в среднебюджетных устройствах большинства производителей. Если нужен качественный зум, приходится обращаться к флагманам. Конечно, есть исключения вроде realme 16 Pro Plus или Nothing Phone 3a, но это скорее редкость. Лучшие камерофоны оснащаются передовыми решениями: свехширокоугольными объективами, крупными сенсорами, макрофокусировкой, 200-мегапиксельными матрицами или переменными телеобъективами.

Но дело не только в зум-камере. Флагманы обладают высококлассной основной камерой. Даже бюджетные телефоны делают приличные снимки днем, но испытывают трудности в сложных сценариях: при слабом освещении, съемке быстро движущихся объектов или в смешанном свете. Премиальные модели справляются с этими задачами значительно лучше.

Сверхширокоугольные модули на флагманах также превосходят аналоги в среднем сегменте. Это важно не только для фото, но и для видео — широкий угол обзора обеспечивает более стабильную картинку. Многие бренды используют сверхширокоугольник для режима супер-стабилизации. Например, vivo X200 Ultra по умолчанию задействует его для съемки 8K-видео.

Флагманские Android-телефоны предлагают не только лучшее железо, но и расширенные программные функции. В среднебюджетных Xiaomi и флагманах POCO отсутствуют цветовые профили Leica. Устройства OnePlus среднего уровня лишены режима XPAN и интеллектуального распознавания сцен. Даже Google Pixel 9a не получил функций Action Pan и Camera Coach. Видеовозможности также страдают: многие середнячки не поддерживают съемку 4K/120fps или 8K.

Что важнее всего в смартфоне

Выбор среднебюджетного Android-устройства с отличными камерами был бы идеальным решением. Большинство флагманских функций не представляют особой ценности для многих пользователей, ведь производительности хватает даже в бюджетном сегменте.

QHD+ дисплей с яркостью 8000 нит не является критичным параметром. 16 ГБ оперативной памяти избыточны, вполне достаточно 8 ГБ. Беспроводная зарядка и генеративный ИИ тоже не в приоритете. Даже топовые процессоры не обязательны, если за них приходится жертвовать качеством камер. Главное — плавная работа системы, сохраняющаяся со временем, а это уже обеспечивают даже средние процессоры

Хотелось бы видеть больше доступных смартфонов с телеобъективами и качественными камерами. Но если добавить хорошую камеру в смартфон за 40000 рублей, то продажи флагманов сильно упадут. Да и в целом хорошая камера стоит дорого и просто так поставить ее в бюджетник не получится. А если и получится у ущерб остальным компонентам, то им может просто не хватить производительности. Вот и получается, что хорошие камеры только в дорогих смартфонах.