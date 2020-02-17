Вы ведь наверняка знаете, чем Apple заработала себе репутацию в первую очередь? Не качеством железа, не базой музыки в iTunes и даже не первым по-настоящему популярным плеером iPod. Все дело во внимании к деталям. Это касается не только программной или железной составляющих их продуктов, но и их рекламы по ТВ, оформления фирменных магазинов Apple Store, организации презентаций и слайдов и вообще всего, что окружает компанию. К сожалению в сегменте, где присутствует Apple, такое больше никому не под силам. Это можно увидеть и в интерфейсах смартфонов, и в неудобной компоновке их модулей и даже в локализации на великий и могучий. И совершенно точно в этом нет ничего сложного. Просто нужно научиться обращать на это внимание как самим компаниям, так и их PR-подразделениям, которые зачастую работают по принципу «и так сойдет».

На этих выходных мне довелось совершать перелет из Барселоны (Испания) в Милан (Италия). Пройдя все необходимые проверки и направляясь в сторону гейта на посадку, я увидел рекламные объявления компании Motorola и OPPO. Реклама первых была акцентирована на бренд и в целом ничем не выделялась из остальных подобных реклам, которыми увешаны любые аэропорты мира. А вот взглянув на слайд OPPO, что-то сразу бросилось в глаза. Взгляните на фото ниже, замечаете что-то необычное?

Вот и я сразу не понял, что же так привлекло мое внимание. Но буквально через секунду все встало на свои места. Дело в том, что фотография была сделана 15 февраля, когда уже несколько дней назад было объявлено о том, что выставки MWC в этом году не будет, из-за вспышки коронавируса. Мы писали об этом подробно. Но что мешало PR-специалистам компании OPPO заменить креатив на другой или в крайнем случае просто убрать упоминание выставки с рекламного изображения? Это не печатная реклама, а самая что ни на есть цифровая. Т.е. замена одной картинки на другую делается практически мгновенно.

Я сейчас не говорю о том, что возможно рекламу вообще стоило бы снять и не тратить деньги, раз выставка отменилась. Может в компании хотят повысить внимание к бренду или условия размещения рекламы не предполагали ее отмену и возврата денег, я этого не знаю. Но глядя на нее, у меня возникает сразу несколько вопросов:

Почему не убрали упоминание выставки, которая точно не состоится?

Для чего вообще это упоминание нужно? Для кого оно? Для случайного прохожего, который решил за собственные деньги (от 600$) купить билет на MWC и обязательно сходить на стенд OPPO? А без указания точного положения стенда он не найдет? На входе выдаются карты, если вдруг кто-то об этом не знал

Может эта информация будет интересна журналистам и партнерам? Тогда у них должна быть либо хорошая память, чтобы запомнить «адрес» стенда, либо нужно как минимум сфотографировать рекламу, чтобы не забыть, куда идти. Вы можете себе это представить? Я — нет

Привередливый читатель скажет, что я придираюсь, и ничего страшного в этом нет. Полностью соглашусь. По большому счету это мелочь, на которую 99.9% людей не обратят никакого внимания. Так же как и не обратят внимания на саму рекламу, которая крутится повсеместно, и наш мозг научился давно фильтровать этот «белый» визуальный шум. Но отметив несуразность этой рекламы, я и задумался о том, что все дело в мелочах. Не могу себе представить, что Apple повесит рекламу WWDC в зоне вылета в Сан-Хосе, да еще и в случае, если эта конференция по каким-то причинам уже отменена.

Отмена MWC’20 для многих компаний стала ударом под дых. Если крупные бренды способны проводить презентации и собирать журналистов самостоятельно, то менее крупным приходится участвовать в подобных выставках, которые проходят по всему миру несколько раз в год (если брать выставки мирового масштаба). Но актуальны ли подобные массовые сборища в 2020 году? Как специалист — судить не берусь, я все же на другой стороне баррикады, но как постоянный посетитель таких выставок могу сказать совершенно точно, что эффективность освещения подобных мероприятий для бренда крайне низка. Я не говорю о первой десятке производителей, на их стендах всегда столпотворение и журналисты с охотой снимают фото- и видео- материалы. А что касается брендов попроще, там можно собрать людей только бесплатными блокнотами, значками или конфетами (утрирую). Создается впечатление, что выставки пережили себя, и в 2020 году нужен принципиально иной подход к презентации своих продуктов и разработок.

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Отвергаешь — предлагай

Сколь бы большая ни была выставка — количество людей, которые смогут ее посетить строго ограниченно. В подавляющей массе это журналисты и изредка обычные люди (цена билета от 600$, напоминаю). Вне зависимости от того, представлен стенд на выставке или нет, работа журналистов в IT-изданиях заключается в освещении деятельности компаний и индустрии, если для этого есть инфоповод.

Разумеется, представить смартфон это только пол дела. Вторая половина — дать его потестировать лидерам мнений, IT-изданиям, блогерам и т.д. Может для этого и нужны выставки? Не думаю. Нормального тестирования в течение 10-20 минут, что проводит человек на стенде, явно не достаточно. Чтобы составить хоть какое-то адекватное мнение, им надо попользоваться несколько дней, а лучше недель. А еще лучше — месяцев. Так может тогда просто разослать семплы после презентации по всему миру и дать журналистам составить мнение и подготовить материал, если ваш продукт этого достоин?

Ну а что с презентацией? Ведь нужно собрать зал, рассадить людей с ноутбуками и телефонами, выйти на сцену и читать по суфлеру презентацию. Или не нужно? Сейчас не 90-ые и даже не 2000-ые. Любая компания соберет в десятки раз больше людей у экранов мониторов, разослав пресс-релизы или купив рекламу рекламу на сайтах и в блогах. Таким образом ее увидят не только журналисты, но и потребители, для которых и делаются продукты. Отличным примером служит компания Apple, которая собирает у экранов сотни тысяч (а может и миллионы) людей по всему миру, презентуя свои продукты. С недавнего времени это стала понимать и компания Samsung, правда цифры просмотров у них значительно скромнее, но все же. И кстати, почему-то последняя (Galaxy S20) трансляция на русском языке шла в ужасном качестве, тогда как английская в отличном.

Зачем тащить с собой в будущее то, что давно осталось в прошлом? Для меня ответ простой и понятный: потому что так делают все и так принято. Пройдет какое-то время, и мы обязательно увидим сдвиг в парадигме презентаций новых технологий и устройств. Но пока нужно подождать. Надеюсь, недолго…