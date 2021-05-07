Xiaomi бьет рекорды продаж. Но почему так происходит?

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Артем Сутягин 0

В мире смартфонов в последние пару лет творится что-то невообразимое. Одни производители уступают другим места в рейтинге отгрузок и расстановка сил меняется каждый квартал. Во многом это связано с тем, что Huawei все больше и больше сдает свои позиции в мире, а ее преданные фанаты переходят на другие бренды, улучшая им статистику. Наблюдать за этим и анализировать, что произойдет дальше, чрезвычайно интересно, и поэтому аналитические агентства постоянно подкидывают нам все больше информации. Сейчас нам дали информацию о том, что творилось на мировом рынке в первом квартале 2021 года. И больше всего удивляет то, что происходит с Xiaomi.

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Xiaomi продает свои смартфоны все лучше и лучше.

Сколько смартфонов продает Xiaomi

Все опубликованные в последние месяцы отчеты показывают, что Xiaomi наступает на пятки Apple за второе место с точки зрения доли на мировом рынке. По крайней мере одна аналитическая компания поделилась данными, которые показывают, что китайцы уже обогнали купертиновцев на европейском рынке.

Согласно аналитическим данным Canalys за первый квартал 2021 года, Xiaomi обогнала Apple в Европе и заняла второе место в регионе после Samsung. Тут в лидерстве сомневаться не приходится. Особенно понимая, сколько у южнокорейской компании моделей в самых разных ценовых категориях. Да и выход Galaxy S21 в январе 2021 года тоже внес свой вклад в статистику.

Говоря более конкретно, на Xiaomi приходится 23% рынка европейского региона по сравнению с 19% у Apple. Аналитики добавили, что Xiaomi продемонстрировала рост в Европе на 85% в годовом исчислении по сравнению с 22% у Apple.

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Статистика продаж смартфонов в Европе.

Xiaomi в Европе

Стоит отметить, что Xiaomi является относительно новым игроком в Европе и в основном предлагает недорогие бюджетные телефоны, которые очень хорошо продаются. Между тем Apple присутствует в Европе уже более десяти лет и в основном придерживается премиального сегмента. Самая дешевая модель — iPhone SE второго поколения — стоит 399 евро (примерно 35 000 рублей).

Похоже, Xiaomi готовит сразу три топовых планшета.

Xiaomi в последнее время тоже делает большой упор на гаджеты из премиального сегмента, и поэтому ее взаимодействие на европейском рынке с Apple становится еще более интересным. В любом случае это представляет собой крупную победу для Xiaomi, поскольку Европа является одним из нескольких ключевых рынков смартфонов.

Apple

Техника Apple отлично продается, но конкурентов у нее тоже хватает.

Где смартфоны Xiaomi популярнее всего

Canalys дает небольшое уточнение и поясняет, что если сужать область исследований до Западной Европы, то тут уже на первое место выходит Apple. В этой географической зоне 25% рынка принадлежит Apple и только 17% — Xiaomi.

Это говорит о том, что Xiaomi хорошо продается именно в Восточной Европе. В частности, в России Xiaomi и вовсе занимает первое место с долей 32%. Следом идут Samsung, Honor и Apple соответственно на втором, третьем и четвертом местах.

Еще один интересный вывод из этой статистики заключается в том, о чем я говорил в самом начале. Huawei сейчас находится в сильном падении из-за санкций США. Компания, которая когда-то занимала уверенное второе место в мире, иногда поднимаясь на первое, опускается все ниже и ниже. Сейчас компания занимает только пятое место с долей рынка 3% в Европе.

Xiaomi

В нужный момент Xiaomi все сделала правильно.

Сразу перед ней на четвертом месте располагается другой китайский производитель — Oppo. Фактически, Oppo зафиксировала рост на 153% и 197% соответственно в Западной и Восточной Европе. Неясно, связан ли этот рост с относительно недавним выходом компании в Европу, упадком Huawei или другими факторами.

Xiaomi собрала вместе все версии браслета Mi Band. Вот что получилось.

Что лучше — Xiaomi или Samsung

Конечно, пока непонятно, сможет ли Xiaomi опередить Samsung в борьбе за первое место на европейском рынке, но ее маркетологи и руководители многое сделали правильно. Выпуск большого количества хороших моделей вовремя просто не мог не сказаться на продажах. Особенно в период передела рынка, когда около трети пользователей остались без любимого бренда. Шлейф этого будет тянуться еще несколько лет, но результаты впечатляют, а что будет дальше, мы обязательно расскажем в будущем.

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