За последнее десятилетие индустрия смартфонов совершила колоссальный скачок. Мы наблюдаем невероятный рост производительности, времени автономной работы, скоростей зарядки и качества камер. Однако на фоне этого технологического прогресса некоторые классические черты мобильных устройств были утрачены. Речь идет не только о слотах для карт microSD или съемных аккумуляторах, но и о материалах корпуса. В 2026 году, оглядываясь назад, становится очевидным, что индустрии не хватает смартфонов с металлическими задними панелями. Сегодняшний рынок перенасыщен стеклом и пластиком, и одной лишь металлической рамки уже недостаточно для ощущения настоящей надежности.

Я пользовался десятками смартфонов, но не могу принять эту моду. В дизайне можно заметить один конкретный тренд. Изображение: The Geek. Фото.

В дизайне можно заметить один конкретный тренд. Изображение: The Geek

Какой телефон лучше, стеклянный или металлический

Главный аргумент в пользу металла — это, безусловно, долговечность. Смартфоны, закованные в металл, гораздо лучше переживают падения, чем их стеклянные аналоги. Там, где стекло моментально покрывается «паутиной» трещин, металл может лишь получить небольшую вмятину.

Худший сценарий для металлического телефона — это деформация крышки после сильного удара. Это неприятно эстетически, но не создает угрозы безопасности. В то же время разбитое стекло может порезать руки или оставлять мелкие осколки, делая использование устройства без чехла опасным. Именно поэтому цельнометаллический корпус является идеальным выбором для тех, кто предпочитает использовать гаджеты без защитных кейсов, наслаждаясь первозданным дизайном.

Кроме того, нельзя игнорировать тактильные ощущения. Металл обладает той самой премиальной прохладой и приятной тяжестью, которую невозможно имитировать пластиком или стеклом. Достаточно вспомнить легендарные модели прошлого, такие как HTC One M8 или Huawei Nexus 6P, чтобы понять, насколько сильно материал влияет на восприятие качества устройства.

Какой телефон лучше, стеклянный или металлический. Если у вас был Nexus 6P вы понимаете о чем речь. Фото.

Если у вас был Nexus 6P вы понимаете о чем речь.

Металлический телефон и беспроводная зарядка

Основной причиной, по которой производители отказались от металла во флагманах, считается несовместимость с беспроводной зарядкой. Физика неумолима: индукция плохо работает через сплошной лист алюминия. Однако инженеры уже находили решения. Например, Google в Pixel 5 покрыла металлический корпус слоем био-смолы, сделав физический вырез в металле для зарядной катушки. Существовали и чехлы-ресиверы для старых моделей Nokia. То есть, это не тупик, а инженерная задача, которую просто перестали решать.

Что касается среднего ценового сегмента, то здесь аргумент про беспроводную зарядку вообще не работает, так как эта функция там встречается редко. Скорее всего, доминирование пластика и стекла в бюджетных моделях продиктовано экономией. Пластик дешевле в производстве, а стекло, вероятно, проще обрабатывать и красить в разные цвета, чем анодировать алюминий.

Какой телефон лучше ловит сеть и меньше греется

Еще одним фактором против металла часто называют экранирование сотового сигнала. Действительно, металл блокирует радиоволны. Но это ограничение было успешно преодолено еще много лет назад с помощью пластиковых антенных вставок на корпусе.

Современные устройства, вроде OnePlus Nord 4, также используют стеклянные или пластиковые «окна» на задней панели для улучшения приема сигнала. Технологически это уже давно не является серьезным препятствием.

Какой телефон лучше ловит сеть и меньше греется. Совмещение металла и антенны возможно. Изображение: Фирменный магазин OnePlus. Фото.

Совмещение металла и антенны возможно. Изображение: Фирменный магазин OnePlus

Интересен и вопрос терморегуляции. Металлические телефоны часто ощущаются горячими под нагрузкой, что многие пользователи воспринимают как минус. На самом деле, это преимущество. Металлическая крышка работает как большой радиатор, эффективно отводя тепло от процессора и аккумулятора наружу.

Стекло же, напротив, является изолятором и удерживает тепло внутри корпуса, что хуже сказывается на долговечности внутренних компонентов. Горячий корпус означает, что система охлаждения работает эффективно.

iPhone 17 Pro и другие примеры

К счастью, ситуация не безнадежна. В последнее время мы видим робкие попытки возвращения к истокам. OnePlus Nord 4 в 2024 году наделал шума своим цельнометаллическим дизайном, доказав, что спрос на такие устройства есть.

iPhone 17 Pro и другие примеры. Удивительно, но Apple идет в правильном направлении. Хочется верить, что она сможет и в этот раз задать тренд. Фото.

Удивительно, но Apple идет в правильном направлении. Хочется верить, что она сможет и в этот раз задать тренд.

Более того, Apple применила интересный подход в серии iPhone 17 Pro. Эти устройства получили металлический корпус unibody с крупной вставкой из специального материала для реализации беспроводной зарядки. Похожим путем пошла и Huawei с моделью Mate 80 Pro Max, использовав аккуратное кольцеобразное «окно» в металле.

Очевидно, что некоторые производители снова экспериментируют с материалами, пытаясь выделиться из массы одинаковых стеклянных «сэндвичей». Остается надеяться, что Samsung, Xiaomi и другие гиганты подхватят эту тенденцию. Рынок смартфонов в 2026 году остро нуждается в разнообразии, и возвращение металла могло бы стать глотком свежего воздуха для индустрии дизайна.

