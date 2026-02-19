Я все еще не верю в Galaxy S26, но в одном он точно будет лучше S25

Артем Сутягин

В прошлом году многие жаловались на ежегодное обновление линейки Galaxy S. Кто-то говорил про процессоры, кто-то жаловался на отсутствие инноваций, а кто-то недоумевал почему компания не предлагает больше цветов. Именно последняя претензия беспокоила очень многих, ведь в остальном телефон был хорош, хоть и не сильно отличался от предыдущей модели. Все варианты выглядели практически одинаково — различные оттенки серого, которые сложно было отличить даже на рендерах. К счастью, судя по последним утечкам о Galaxy S26, Samsung не повторит эту ошибку.

Samsung надо что-то менять.

Samsung надо что-то менять.

Какие цвета будут у Galaxy S26

Если утечки соответствуют действительности, все модели Galaxy S26 будут доступны в четырех базовых цветах: белом, небесно-голубом, кобальтовом фиолетовом и черном. Вероятно, появятся и эксклюзивные варианты для магазина Samsung, но о них обычно становится известно только на презентации Samsung Unpacked.

Белый и черный варианты представляют собой классические решения, но небесно-голубой и кобальтовый фиолетовый добавляют необходимый характер, которого многие так ждали. Фиолетовый вариант особенно примечателен — он напоминает Titanium Violet от Galaxy S24 Ultra, который выделялся среди конкурентов своей глубиной оттенка.

Прошлогодние модели были скучными. В этом году может многое поменяться. Изображение: Mike O'Brien

Прошлогодние модели были скучными. В этом году может многое поменяться. Изображение: Mike O’Brien

Почему важен цвет смартфона

Многие считают, что цвет корпуса не важен, ведь большинство использует чехлы. Однако если производители тратят ресурсы на создание различных цветовых вариантов, стоит вкладывать в это усилия. Когда компания выпускает телефоны в разных цветах, каждый должен быть продуманным и привлекательным.

Samsung имеет богатую историю создания запоминающихся цветовых решений. Mystic Bronze от Note 20 Ultra выглядел изысканно и стильно. Phantom Silver от S21 Ultra казался сдержанным, пока свет не раскрывал его фиолетово-синие переливы. Bora Purple от Z Flip 4 до сих пор выглядит потрясающе, а красный Galaxy S23 Ultra остается одним из самых эффектных смартфонов.

Цвета Galaxy S26, возможно, не станут самыми красивыми в индустрии и вряд ли превзойдут легендарные варианты прошлых лет. Тем не менее, заметно, что Samsung в этот раз подошла к выбору палитры более вдумчиво. Особый интерес вызывают будущие эксклюзивные цвета для онлайн-магазина — возможно, именно там нас ждут самые интересные решения. Правда купить такие в России будет довольно сложно.

One UI 8.5 станет последним обновлением для этих смартфонов Samsung Galaxy.

После года однообразных серых оттенков возвращение к более ярким и характерным цветам выглядит как долгожданное обновление стратегии дизайна Samsung. Это показывает, что компания прислушивается к мнению пользователей и готова экспериментировать с эстетикой своих флагманских устройств.

