Я все еще не верю в Galaxy S26, но в одном он точно будет лучше S25

В прошлом году многие жаловались на ежегодное обновление линейки Galaxy S. Кто-то говорил про процессоры, кто-то жаловался на отсутствие инноваций, а кто-то недоумевал почему компания не предлагает больше цветов. Именно последняя претензия беспокоила очень многих, ведь в остальном телефон был хорош, хоть и не сильно отличался от предыдущей модели. Все варианты выглядели практически одинаково — различные оттенки серого, которые сложно было отличить даже на рендерах. К счастью, судя по последним утечкам о Galaxy S26, Samsung не повторит эту ошибку.

Какие цвета будут у Galaxy S26

Если утечки соответствуют действительности, все модели Galaxy S26 будут доступны в четырех базовых цветах: белом, небесно-голубом, кобальтовом фиолетовом и черном. Вероятно, появятся и эксклюзивные варианты для магазина Samsung, но о них обычно становится известно только на презентации Samsung Unpacked.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Белый и черный варианты представляют собой классические решения, но небесно-голубой и кобальтовый фиолетовый добавляют необходимый характер, которого многие так ждали. Фиолетовый вариант особенно примечателен — он напоминает Titanium Violet от Galaxy S24 Ultra, который выделялся среди конкурентов своей глубиной оттенка.

Почему важен цвет смартфона

Многие считают, что цвет корпуса не важен, ведь большинство использует чехлы. Однако если производители тратят ресурсы на создание различных цветовых вариантов, стоит вкладывать в это усилия. Когда компания выпускает телефоны в разных цветах, каждый должен быть продуманным и привлекательным.

Если ищете что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Samsung имеет богатую историю создания запоминающихся цветовых решений. Mystic Bronze от Note 20 Ultra выглядел изысканно и стильно. Phantom Silver от S21 Ultra казался сдержанным, пока свет не раскрывал его фиолетово-синие переливы. Bora Purple от Z Flip 4 до сих пор выглядит потрясающе, а красный Galaxy S23 Ultra остается одним из самых эффектных смартфонов.

Цвета Galaxy S26, возможно, не станут самыми красивыми в индустрии и вряд ли превзойдут легендарные варианты прошлых лет. Тем не менее, заметно, что Samsung в этот раз подошла к выбору палитры более вдумчиво. Особый интерес вызывают будущие эксклюзивные цвета для онлайн-магазина — возможно, именно там нас ждут самые интересные решения. Правда купить такие в России будет довольно сложно.

One UI 8.5 станет последним обновлением для этих смартфонов Samsung Galaxy.

После года однообразных серых оттенков возвращение к более ярким и характерным цветам выглядит как долгожданное обновление стратегии дизайна Samsung. Это показывает, что компания прислушивается к мнению пользователей и готова экспериментировать с эстетикой своих флагманских устройств.