За что я люблю и ненавижу камеру смартфона vivo X300

Герман Вологжанин

vivo не первый год называет себя производителем одних из лучших камерофонов на Android, что подтверждается не только заявлениями маркетологов, но и реальными характеристиками устройств. В частности, это побудило меня купить vivo X300 в ноябре 2025 года. Смартфон позиционируется как компактный флагман, и на бумаге он обладает лучшей камерой для своих размеров. Но у этой, как и любой другой модели производителя, есть свои нюансы. О них я и хочу рассказать в обзоре камеры vivo, приведя в качестве примера несколько характерных снимков.

За что я люблю и ненавижу камеру смартфона vivo X300. Все, что нужно знать о камере смартфонов vivo. Фото.

Все, что нужно знать о камере смартфонов vivo

Плюсы камеры vivo X300

Камера vivo X300 представлена четверкой «глазков», каждый из которых действительно полезен:

  • Основная камера: 200 МП (1/1.4″), 23 мм с OIS.
  • Ультраширик: 50 МП (1/2.76″), 15 мм с AF.
  • Телеобъектив: 50 МП (1/1.95″), 70 мм с OIS.
  • Фронталка: 50 МП (1/2.76″), 20 мм с AF.

Если вы ничего не понимаете в характеристиках камеры, просто знайте: она здесь действительно лучшая среди компактных смартфонов 2026 года. Такого набора нет ни у Galaxy S26, ни у Xiaomi 17.

Плюсы камеры vivo X300. vivo X300 фотографирует хорошо и днем, и ночью. Фото.

vivo X300 фотографирует хорошо и днем, и ночью

Но камера vivo хороша не только на бумаге, но и на практике. Она делает прекрасные снимки вне зависимости от условий освещения, добавляя им нотку художественности, в которой и прячется вся загвоздка.

Плюсы камеры vivo X300. ИИ делает снимки более художественными. Фото.

ИИ делает снимки более художественными

Но пока о плюсах камеры vivo. Она идеально подходит для портретной съемки, предлагая на выбор несколько фокусных расстояний: 23 мм, 35 мм, 50 мм, 85 мм и 100 мм. Я преимущественно использовал именно 85 мм. Тут и глубина достаточная, и качество чуточку выше, чем у 100 мм.

Плюсы камеры vivo X300. vivo X300 — король портретной съемки. Фото.

vivo X300 — король портретной съемки

Красота фото на vivo X300 обеспечивается за счет работы искусственного интеллекта. Причем он подключается не сразу, а на этапе постобработки. Если попытаться посмотреть снимок сразу после нажатия кнопки спуска затвора, он будет обрабатываться еще пару секунд, и только потом можно увидеть конечный результат.

Минусы камеры vivo X300

В ИИ на vivo и заключается главная проблема vivo X300. С одной стороны, нейронка делает кадры более художественными, а также устраняет недостатки. С другой – выполняет свою работу она настолько агрессивно, что заставляет читателей AppleInsider.ru насмехаться над всем рынком Android.

Про ИИ в vivo X300 я знал и до покупки. Первые примеры снимков появились в сети сразу после презентации в октябре 2025 года, и при сильном зуме они были ужасающими. Смартфон превращал людей в черт-те что, но vivo обещала исправиться.

С момента своего выхода vivo X300 получил уже несколько крупных обновлений, но проблема так и не была решена. Круто, конечно, что смартфон позволяет фотографировать людей на противоположной трибуне 12-тысячной арены, но не такой же ценой!

Минусы камеры vivo X300. У vivo X300 отличный зум, но что он делает с лицами? Фото.

У vivo X300 отличный зум, но что он делает с лицами?

Можно было бы подумать, будто вся эта «акварельность» дает о себе знать только при экстремальном зумировании от 20x до 100x. Но в действительности нейронка по умолчанию начинает работать на телевике, когда ты используешь приближение от 3x и больше. Особенно это заметно в режиме портретной съемки, где vivo X300 зачастую превращает людей в восковые фигуры.

Минусы камеры vivo X300. В портретном режиме vivo X300 превращает людей в восковые фигуры. Фото.

В портретном режиме vivo X300 превращает людей в восковые фигуры

Камера vivo разглаживает кожу, размывает растительность на лице и заново перерисовывает глаза, хотя в настройках съемки ты даже не пытался включить хоть какой-то эффект бьютификации. Девушкам, может, это и понравится, но, когда vivo X300 буквально наносит «штукатурку» на мужское лицо, возникают вопросы.

Как отключить ИИ в камере vivo

Что интересно, настройки съемки позволяют избавиться от агрессивной работы нейросетей на телеобъективе. Вот, как убрать ИИ-обработку фото на vivo:

  1. Запустите приложение камеры.
  2. Откройте настройки.
  3. Во вкладке «Фото» перейдите в раздел «Интеллектуальная оптимизация», а затем — «Суперулучшение фото, снятых через телеобъектив».
  4. Установите значение на «Откл».
Как отключить ИИ в камере vivo. ИИ отключается, но не совсем. Фото.

ИИ отключается, но не совсем

ИИ в камере vivo будет менее заметен, но полностью он не исчезнет. Смартфон продолжит дорисовывать картинку. Ведь вся проблема заключается в постобработке, которую vivo выполняет принудительно. Ты не можешь от нее отказаться, какие настройки не выставляй. И за это я просто ненавижу камеру vivo.

