За что я люблю и ненавижу камеру смартфона vivo X300

vivo не первый год называет себя производителем одних из лучших камерофонов на Android, что подтверждается не только заявлениями маркетологов, но и реальными характеристиками устройств. В частности, это побудило меня купить vivo X300 в ноябре 2025 года. Смартфон позиционируется как компактный флагман, и на бумаге он обладает лучшей камерой для своих размеров. Но у этой, как и любой другой модели производителя, есть свои нюансы. О них я и хочу рассказать в обзоре камеры vivo, приведя в качестве примера несколько характерных снимков.

Плюсы камеры vivo X300

Камера vivo X300 представлена четверкой «глазков», каждый из которых действительно полезен:

Основная камера: 200 МП (1/1.4″), 23 мм с OIS.

200 МП (1/1.4″), 23 мм с OIS. Ультраширик: 50 МП (1/2.76″), 15 мм с AF.

50 МП (1/2.76″), 15 мм с AF. Телеобъектив: 50 МП (1/1.95″), 70 мм с OIS.

50 МП (1/1.95″), 70 мм с OIS. Фронталка: 50 МП (1/2.76″), 20 мм с AF.

Если вы ничего не понимаете в характеристиках камеры, просто знайте: она здесь действительно лучшая среди компактных смартфонов 2026 года. Такого набора нет ни у Galaxy S26, ни у Xiaomi 17.

Но камера vivo хороша не только на бумаге, но и на практике. Она делает прекрасные снимки вне зависимости от условий освещения, добавляя им нотку художественности, в которой и прячется вся загвоздка.

Но пока о плюсах камеры vivo. Она идеально подходит для портретной съемки, предлагая на выбор несколько фокусных расстояний: 23 мм, 35 мм, 50 мм, 85 мм и 100 мм. Я преимущественно использовал именно 85 мм. Тут и глубина достаточная, и качество чуточку выше, чем у 100 мм.

Красота фото на vivo X300 обеспечивается за счет работы искусственного интеллекта. Причем он подключается не сразу, а на этапе постобработки. Если попытаться посмотреть снимок сразу после нажатия кнопки спуска затвора, он будет обрабатываться еще пару секунд, и только потом можно увидеть конечный результат.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Минусы камеры vivo X300

В ИИ на vivo и заключается главная проблема vivo X300. С одной стороны, нейронка делает кадры более художественными, а также устраняет недостатки. С другой – выполняет свою работу она настолько агрессивно, что заставляет читателей AppleInsider.ru насмехаться над всем рынком Android.

Про ИИ в vivo X300 я знал и до покупки. Первые примеры снимков появились в сети сразу после презентации в октябре 2025 года, и при сильном зуме они были ужасающими. Смартфон превращал людей в черт-те что, но vivo обещала исправиться.

👉 Читай AndroidInsider.ru в MAX

С момента своего выхода vivo X300 получил уже несколько крупных обновлений, но проблема так и не была решена. Круто, конечно, что смартфон позволяет фотографировать людей на противоположной трибуне 12-тысячной арены, но не такой же ценой!

Можно было бы подумать, будто вся эта «акварельность» дает о себе знать только при экстремальном зумировании от 20x до 100x. Но в действительности нейронка по умолчанию начинает работать на телевике, когда ты используешь приближение от 3x и больше. Особенно это заметно в режиме портретной съемки, где vivo X300 зачастую превращает людей в восковые фигуры.

Камера vivo разглаживает кожу, размывает растительность на лице и заново перерисовывает глаза, хотя в настройках съемки ты даже не пытался включить хоть какой-то эффект бьютификации. Девушкам, может, это и понравится, но, когда vivo X300 буквально наносит «штукатурку» на мужское лицо, возникают вопросы.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Как отключить ИИ в камере vivo

Что интересно, настройки съемки позволяют избавиться от агрессивной работы нейросетей на телеобъективе. Вот, как убрать ИИ-обработку фото на vivo:

Запустите приложение камеры. Откройте настройки. Во вкладке «Фото» перейдите в раздел «Интеллектуальная оптимизация», а затем — «Суперулучшение фото, снятых через телеобъектив». Установите значение на «Откл».

ИИ в камере vivo будет менее заметен, но полностью он не исчезнет. Смартфон продолжит дорисовывать картинку. Ведь вся проблема заключается в постобработке, которую vivo выполняет принудительно. Ты не можешь от нее отказаться, какие настройки не выставляй. И за это я просто ненавижу камеру vivo.