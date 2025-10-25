Ждете Samsung Galaxy S26? Лучше ищите другой смартфон. Новинка уже почти разочаровала

Ещё несколько месяцев назад ожидания от линейки Samsung Galaxy S26 были чрезвычайно высокими. Ходили слухи, что базовую модель заменит мощный Galaxy S26 Pro, «переходная» Plus-версия уступит место продвинутому Galaxy S26 Edge, а Ultra останется вершиной инженерного совершенства. Предполагалось, что Samsung наконец-то перегруппирует линейку и вернёт новшествам прежний масштаб. Однако новые утечки и слухи рушат все надежды. Вместо прогресса мы получаем очередное поколение смартфонов без прорыва и без вдохновения.

Galaxy S26 Pro — компактного флагмана не будет

Когда впервые появились слухи о Galaxy S26 Pro, многие поверили, что Samsung готовится создать идеальный смартфон для тех, кто хочет флагман без лишнего веса и гигантского экрана. Множество аналитиков предполагали увеличение оперативной памяти, улучшенные камеры и более емкий аккумулятор. Всё указывало на то, что «Pro» станет компромиссом между компактностью и мощью.

Однако реальность оказалась гораздо прозаичнее. По слухам, S26 Pro действительно получит немного увеличенный аккумулятор — 4300 мА·ч против 4000 мА·ч у S25. Но на этом список реальных улучшений заканчивается. В частности, смартфон предположительно будет работать на фирменном процессоре Exynos 2600 вместо чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5.

История показывает, что даже при схожих характеристиках Snapdragon почти всегда демонстрировал лучшие результаты в производительности и энергоэффективности. Сама метка «Exynos» уже вызывает у пользователей недоверие. Более того, камеры устройства, как ожидается, останутся теми же, что и в Galaxy S25 — а это всё те же сенсоры, используемые Samsung с Galaxy S22.

Таким образом, Galaxy S26 Pro превращается из потенциального флагмана в устройство без амбиции. Оно станет чуть больше и тяжелее, но без ощутимого технологического скачка.

Galaxy S26 Edge — отмена ожидаемой модели

Следующий удар по ожиданиям — отмена Galaxy S26 Edge. Эта модель должна была заменить устаревшую Plus-версию, внеся в линейку нотку оригинальности и более лёгкий, тонкий дизайн. Её предшественник, Galaxy S25 Edge, хоть и не был идеален, выделялся на фоне стандартных моделей своим форм-фактором и более интересной эргономикой.

Но, как сообщают источники, из-за низких продаж S25 Edge компания решила отказаться от идеи и вернуть традиционный Galaxy S26 Plus. Таким образом, Samsung снова выбирает путь минимальных изменений — простое обновление без новаторства. По сути, это возвращение к проверенной, но скучной формуле: база + Plus + Ultra. Для бизнеса, возможно, это оправдано, но для пользователей — очередное упущение возможностей.

Galaxy S26 Ultra — безопасный, но скучный

Что остаётся от базового флагмана, если «новички» уже разочаровали? Ultra-модель, по последним утечкам, также не обещает революционных изменений. Дизайн слегка обновлён, корпуса станут чуть более закруглёнными, а заодно немного переработают блок камер. Экран останется плоским, а стилус S Pen сохранит свое место.

Характеристики в целом близки к прошлогоднему S25 Ultra: тот же аккумулятор на 5000 мА·ч, та же основная камера на 200 Мп, и только мелкие правки в сенсорах. Камеры и батарея, по прогнозам, не претерпят значительных улучшений. Чипсет может варьироваться в зависимости от региона — Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Exynos 2600, но реальных инноваций не видно.

Samsung, как и прежде, делает ставку на осторожность. И это, пожалуй, главный источник разочарования компании, которая будто боится рисковать.

Главная причина негативной реакции сообщества — контраст между ожиданиями и результатом. Изначально Galaxy S26 должен был стать ключевым обновлением линейки: новым витком дизайна, технологическим шагом вперёд, попыткой переосмыслить формат Android-флагмана. Вместо этого пользователи получили слухи о снятии моделей, минимальных изменениях и повторении предыдущих идей.

Многие отмечают, что Samsung уже несколько лет подряд выпускает «эволюционные» апдейты вместо революционных, делая акцент на стабильности, а не креативе. Для компании это безопасная стратегия, но для рынка такая модель поведения становится полный провалом. Фанаты, которые надеялись, что серия S26 вернёт бренду инновационную энергию, сегодня чувствуют разочарование. Несколько месяцев назад казалось, что серия Galaxy S26 способна изменить рынок. Теперь ясно: мечта о «новом витке» умерла, не начавшись.