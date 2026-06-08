Я давно заметил одну штуку: самые полезные гаджеты в моём доме — это не флагманы за космические деньги, а полезные мелочи, которые я в разное время покупал на AliExpress. Колонка за полторы тысячи, повербанк за шестьсот рублей, наушники, которые звучат не хуже пятизначных конкурентов. Именно из таких находок и складывается нормальная цифровая жизнь. Сегодня собрал десять гаджетов, которые я либо уже купил и проверил на себе, либо присмотрел и готов нажать «оформить» в любой момент.

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OnePlus Buds 4 — ношу с апреля, AirPods лежат без дела

Знаете это ощущение, когда покупаешь наушники и думаешь «ну ладно, за эти деньги сойдёт»? С OnePlus Buds 4 всё наоборот. Я взял их в апреле и с тех пор мои AirPods буквально пылятся на полке. Бас глубокий, высокие не свистят, а посадка настолько плотная, что на пробежке ни разу не выпали. Активное шумоподавление на 55 дБ — серьёзный уровень для этой цены.

Отдельно хочу отметить дизайн: кейс компактный, наушники приятные на ощупь, цвет Zen Green вообще огонь. Работают и с Android, и с iPhone, но именно на OnePlus и других Android-смартфонах раскрывают весь потенциал через фирменное приложение. Автономность — до 7 часов без кейса, до 43 с кейсом. Защита IP55 позволяет не бояться дождя и пота. За неполные пять тысяч — это лучшее, что я слышал в этом сегменте.

Цена: 4 650 рублей

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CMF Buds 2a — купил дочке, она в восторге

Если вам нужны наушники с активным шумоподавлением, но нет желания отдавать за них четыре-пять тысяч, посмотрите на CMF Buds 2a. Это суббренд Nothing, и тут чувствуется подход: драйвер 12.4 мм, шумоподавление до 42 дБ, четыре HD-микрофона для звонков. Bluetooth 5.4, задержка минимальная — можно и видео смотреть, и в игры играть.

Моей дочке 11 лет, и она утащила эти наушники на второй день после распаковки. Подключила к своему Android-планшету через приложение CMF — там можно настроить эквалайзер и жесты управления. Автономность до 35 часов с кейсом, и для ребёнка это идеально: заряжает раз в неделю и забывает.

Цена: 1 520 рублей

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Bluetooth-колонка с LED-экраном — ношу на рюкзаке

Штука, которая выглядит как гаджет из фантастики на минималках, но звучит неожиданно прилично для своего размера. Bluetooth-колонка с LED-дисплеем показывает время, название трека и уровень заряда прямо на экранчике. Синяя подсветка мерцает в такт музыке — выглядит эффектно, особенно вечером.

Колонку можно повесить на запястье или прицепить карабином к рюкзаку — металлический корпус делает её достаточно прочной для улицы. Подключается к любому Android-смартфону по Bluetooth за пару секунд. Тут главное — не ожидать от неё басов домашней акустики. Но для пикника, прогулки или фона на балконе — громкость и чистота звука приятно удивляют. За полторы тысячи — это скорее игрушка с характером, но игрушка полезная.

Цена: 1 429 рублей

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Anker Soundcore Select 4 Go — пережила два похода и ванну

Купил эту колонку прошлым летом перед поездкой на природу, и с тех пор она побывала в двух походах, на даче и однажды упала в ванну. Anker Soundcore Select 4 Go — живая. Защита IP67 тут не для галочки: пыль, дождь, погружение в воду — всё это она переносит без последствий.

По размеру — как банка газировки, легко влезает в боковой карман рюкзака. При этом мощность 5 Вт выдаёт звук, которого реально хватает на небольшую компанию. Автономность — до 20 часов, и это не маркетинговые цифры: в реальности около 16-17 часов на средней громкости. Подключается к телефону моментально, можно спарить две колонки в стерео.

Цена: 1 510 рублей

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USB-хаб от UGREEN — заменил мне три переходника

Раньше у меня в рюкзаке был целый зоопарк: переходник на HDMI, переходник на Ethernet, ещё один на USB-A. Потом я купил USB-хаб от UGREEN и выкинул всё лишнее. Один компактный корпус — и вы подключаете к ноутбуку с USB-C до 13 устройств: мониторы по HDMI, флешки, мышки, проводной интернет.

Совместимость отличная — работает с MacBook, любыми Windows-ноутбуками и даже с Samsung DeX, если хотите использовать Galaxy-смартфон как десктоп. Корпус алюминиевый, греется умеренно, сборка типичная для UGREEN — без люфтов и скрипов. За тысячу рублей это дешевле, чем один фирменный переходник Apple. Другое дело, что если вам нужен только HDMI — хаб будет избыточным. Но если портов не хватает регулярно, это решение раз и навсегда.

Цена: 1 000 рублей

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Повербанк KUULAA — лежит в кармане куртки с зимы

Бросил этот повербанк в карман куртки ещё в декабре и с тех пор ни разу не доставал его оттуда надолго. Повербанк KUULAA на 10 000 мАч — компактный, лёгкий, с цифровым дисплеем, который показывает точный процент заряда. Поддерживает PD и Quick Charge, так что любой Android-смартфон с быстрой зарядкой набирает процент ощутимо быстрее, чем от обычного повербанка.

Хватает на 2-3 полных зарядки среднего смартфона. Честный минус: сам повербанк заряжается не молниеносно — часа три-четыре. Но за 620 рублей я вообще не понимаю, к чему тут придираться. У меня был соблазн купить штук пять в подарок — и я это сделал. Все довольны.

Цена: 620 рублей

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Автомобильная зарядка Baseus — забыл про провод в бардачке

Проблема любой автомобильной зарядки — это провод, который вечно куда-то девается. То свалился под сиденье, то оплётка перетёрлась, то забыл дома. У автомобильной зарядки Baseus кабель USB-C уже встроен в корпус: выдвигается, заряжает, убирается обратно. Мощность до 60 Вт — хватит не только на смартфон, но и на планшет или даже ноутбук.

Плюс есть дополнительный свободный порт, чтобы параллельно заряжать второе устройство. Подходит для любого Android-смартфона с USB-C — Samsung, Xiaomi, POCO, Pixel. Корпус компактный, в прикуриватель встаёт плотно, не болтается. За 940 рублей — это одна из тех покупок, где жалеешь только об одном: что не взял раньше.

Цена: 940 рублей

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USB-флешка — взял просто про запас

Есть вещи, которые должны просто лежать в ящике и быть под рукой. USB-флешка с металлическим корпусом — ровно такая. Поворотная крышка не потеряется, корпус прочный, а главное — цена: 153 рубля. Для документов, пары фильмов в дорогу или загрузочного образа Windows больше ничего и не нужно.

Интерфейс USB 2.0, так что для переноса терабайтов она не подходит — но для файлов до нескольких гигабайт скорости хватает с запасом. Водонепроницаемый корпус — приятный бонус, хотя специально проверять я бы не стал. Я обычно беру штуки три-четыре про запас: одну в рюкзак, одну в машину, одну в ящик стола. За 200 рублей вообще плевать.

Цена: 200 рублей

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Магнитная зарядка UGREEN — стоит на тумбочке у кровати

До этой штуки у меня на прикроватной тумбочке был бардак: один кабель для iPhone, другой для AirPods, оба вечно запутаны. В январе поставил магнитную док-станцию UGREEN 2-в-1 — и тумбочка превратилась в нормальное аккуратное место для зарядки. Бросаешь iPhone на магнитную площадку, кладёшь AirPods на нижнюю — и утром оба заряжены.

Мощность зарядки — до 25 Вт по Qi2, так что это не медленная «капельница», а полноценная быстрая зарядка. Магнит держит крепко, телефон не соскальзывает ночью. Конструкция компактная, занимает минимум места на столе. Понятно, что это в первую очередь для владельцев iPhone с MagSafe, но сертификация Qi2 означает, что и Android-смартфоны с магнитной зарядкой будут работать — Samsung Galaxy S25, например.

Цена: 3 020 рублей

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Складная зарядка KUXIU 3-в-1 — пока держусь, но скоро сдамся

Тут должен признаться: я на эту складную зарядку KUXIU X40 Turbo смотрю уже вторую неделю и каждый день придумываю причины не покупать. Зарядок дома хватает. Денег жалко. Но она невозможно красивая — особенно в цвете Cosmic Orange. Складная конструкция 3-в-1 заряжает iPhone, Apple Watch и AirPods одновременно, а в сложенном виде занимает меньше места, чем кошелёк.

Сертификация Qi2, мощность до 25 Вт — это быстро. В путешествиях такая штука заменяет три отдельных зарядки и три кабеля. Именно поэтому я, скорее всего, всё-таки закажу. Объективно — шесть тысяч для зарядки «три в одном» с таким дизайном и качеством это адекватная цена, учитывая что аналоги от известных брендов стоят в два раза дороже. При всех моих сомнениях, это самый стильный гаджет в подборке.

Цена: 6 079 рублей

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