10 интересных каналов в MAX, на которые стоит подписаться уже сейчас

Кирилл Пироженко

Над Telegram в России все сильнее сгущаются тучи, а значит, имеет смысл задуматься над альтернативами. Точнее, над одной альтернативой в виде мессенджера MAX. Тем более, что в нем с каждым днем становится все больше интересных каналов, на которые стоит подписаться. Так что, если вы еще не озаботились переносом своих подписок из Telegram в MAX, то самое время это сделать, а заодно залетайте в нашу подборку классных каналов в MAX и подписывайтесь сразу на все.

10 интересных каналов в MAX, на которые стоит подписаться уже сейчас.

В Максе есть много каналов, на которые стоит подписаться. Изображение: vk.company

Что нужно знать про Андроид

Что нужно знать про Андроид

Подписывайтесь на нас в MAX и точно не потеряете любимый сайт, если другой мессенджер заблокируют

Раз уж мы сайт про Android-устройства, то не можем не порекомендовать вам подписаться на наш канал в MAX. Там мы публикуем всё то же самое, что и в остальных социальных сетях, а значит, все полезные советы и лайфхаки из мира Android и самые интересные устройства всегда будут с вами. Обязательно подписывайтесь, чтобы не потеряться.

AndroidInsider.ru

Все новости про Apple

Все новости про Apple

Все самое интересное из мира Apple здесь

Обязательно надо знать, что происходит в стане конкурентов из мира Apple, и в этом вам поможет канал AppleInsider.ru. Всё самое интересное про iPhone, Mac, iPad и другие устройства компании из Купертино вы найдете именно там. Ну и куда без реально полезных советов и инструкций. С iPhone в России сейчас заморочек куда больше, чем с Android.

AppleInsider.ru

Новости про автомобили

Новости про автомобили

Всё, что вам надо знать про автомобили, здесь

Мир автомобилей, к счастью, не ограничивается «Автовазом», а чтобы узнать, что происходит у других производителей, подпишитесь на канал «За рулем». Здесь вы узнаете не только про новинки, но и историю старых автомобилей, интересные выставки, а заодно будете в курсе всех последних новостей. Вдруг опять утильсбор решат поднять.

За рулем

Смешные картинки и видео

Смешные картинки и видео

Если хотите посмеяться, то вам сюда

После тяжелого рабочего дня не помешает немного юмора, а значит, держите в подписках MAX канал «Рандомач». Прикольные видео, забавные мемы и смешные картинки — все здесь. Теперь, чтобы посмеяться, даже не надо выходить из национального мессенджера.

Рандомач

Новые фильмы и сериалы

Новые фильмы и сериалы

Всё про современные фильмы и сериалы

Не забываем про фильмы и сериалы. Для этого в MAX есть канал «Кино, фильмы и сериалы». Топовые новинки, интересные трейлеры и номинанты на разные премии — всё здесь. С такой подпиской вы точно найдете, что посмотреть вечером, когда на улице плохая погода.

Кино, фильмы и сериалы

Наука простыми словами

Наука простыми словами

Наука простыми словами на Hi-News.ru

Всегда хотелось изучать науку, но статьи и книги, написанные сложным языком, откровенно отталкивали. Так было, пока я не подписался на канал сайта Hi-News.ru. Ребята объясняют сложные научные термины, события, открытия и явления максимально простым языком, что даже детсадовец поймет. Искренне советую всем, чтобы ежедневно расширять свой кругозор.

Hi-News.ru

Что приготовить быстро и вкусно

Что приготовить быстро и вкусно

Рецепты вкусной еды теперь в MAX

Фильм выбрали, теперь самое время озаботиться ужином. С каналом «Рецепты в духовке» вы легко из того, что есть дома, приготовите себе топовую еду и порадуете всех домочадцев.

Рецепты в духовке

Результаты футбольных матчей

Результаты футбольных матчей

В этом канале не только результаты, но и интересные факты

Для любителей футбола в MAX тоже есть интересные каналы. Например, «Мировой Футбол | Лига Чемпионов». Здесь вы сможете посмотреть расписание ближайших игр, результаты прошедших матчей, а заодно глянуть хайлайты и опасные моменты.

Мировой Футбол | Лига Чемпионов

Все про игры

Все про игры

Канал про игры тоже есть в MAX

Геймеры, ликуйте! В MAX есть классный канал и для вас. Подпишитесь на «Кибер-игры и технологии» и будете в курсе всего, что происходит в мире гейминга. Обновления для самых популярных тайтлов, свежие релизы, график выхода популярных игр и многое другое — всё здесь и прямо не выходя из MAX.

Кибер-игры и технологии

Канал Туту в MAX

Канал Туту в MAX

Всё про путешествия и другие страны

Все же знают сервис по покупке и бронированию билетов и отелей Tutu? Так вот, у них есть свой канал в MAX с лаконичным названием «Туту». Здесь вы найдете интересные предложения на бронирования, скидки и акции, а заодно интересные и полезные факты про разные страны.

Туту

Почему я не покупаю iPhone. Спойлер: дело совсем не в деньгах

Миграция из лагеря Android в стан iOS — распространенное явление, которое зачастую связано с финансовым положением человека. Привычная картина: в качестве первого смартфона бедный студент берет себе Android по причине его доступности, но по мере появления в своей жизни денег переходит на iPhone, потому что может себе позволить более дорогую технику. Но со мной эта трансформация так и не произошла, и дело тут совсем не в финансах.

Обзор Infinix Note Edge: недорогой и стильный смартфон с емкой батареей, динамиками JBL и Android 16 из коробки

Знаете, чем мне всегда симпатизировал Android и производители, создающие смартфоны на этой ОС? Вы можете найти смартфон под любую сумму, которая у вас есть. А самое интересное, что конкуренция в среднеценовом сегменте заставляет делать реально классные аппараты за адекватные деньги. Один из таких смартфонов как раз и попал ко мне в руки. Infinix Note Edge - это первое устройство в мире, которое работает на процессоре MediaTek Dimensity 7100, и тем интереснее было погонять его в реальной жизни и посмотреть, на что способен телефон, цена которого стартует с 20 тысяч рублей.

Как отключить подписку СберПрайм на телефоне

Экосистема, построенная вокруг крупнейшего банка России, предоставляет доступ к большому количеству сервисов в рамках подписки СберПрайм. Она позволяет смотреть контент в онлайн-кинотеатре Okko, слушать музыку через Звук, а также получать бонусы от финансового учреждения за 399 ₽/мес или 2 990 ₽/год. Но при желании вы можете отказаться от постоянного платежа, и в этом тексте мы расскажем пошагово, как отключить СберПрайм.

